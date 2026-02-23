Glencore plc es una multinacional anglosuiza con sede administrativa en Baar (Suiza) pero social en Saint Helier (Jersey), y sus negocios de petróleo y gas se encuentra en Londres (Inglaterra), y su cotización principal es en la Bolsa de Valores de Londres. En la Argentina está en El Pachón, yacimiento de cobre y molibdeno en la provincia de San Juan.
LÍMITE A FLAVIO FAMA
Interna de LLA en el Senado: Glencore vs. Vicuña por Ley de Glaciares
Sorpresa: los intereses de Glencore en la Ley de Glaciares no son los de Vicuña. Y eso impacta en el bloque de La Libertad Avanza.
Vicuña es una joint venture entre las mineras BHP y Lundin Mining, al 50/50, que opera los proyectos de cobre, oro y plata Filo del Sol y Josemaría, también en la provincia de San Juan (Argentina), y la región de Atacama (Chile).
Por motivos desconocidos se afirma que frente a la Ley de Glaciares, reforma que promueven Javier Milei y Luis Caputo en tratamiento en el Senado, tienen enfoques diferentes, e interlocutores distintos.
Glencore se identifica con el senador nacional Flavio Fama (UCR / Catamarca), un ingeniero agrimensor, ex rector de la Universidad Nacional de Catamarca, histórico contacto de los estudios jurídicos que representan a las mineras tradicionales.
Vicuña ha logrado una interesante empatía con María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, y partidaria de una legislación sin 'zonas oscuras'. En esto la acompaña el secretario de Minería, Luis Lucero. Y coincide el ministro del Interior, Diego Santilli.
La votación
Es interesante descubrir que hace por lo menos 10 días que La Libertad Avanza pudo llevar el proyecto a votación, antes que la Reforma Laboral, porque los votos positivos estaban seguros y eran más de los necesarios.
Patricia Bullrich ralentizó el curso de la Ley de Glaciares y nunca quedó en evidencia cuál era el motivo.
- La demora atizó el debate doméstico.
- Tal como quedó en evidencia durante el 1er. paso de la Reforma Laboral en el Senado,
- No todos los senadores leen lo que votan,
- No todos los senadores entienden de qué se trata lo que votan,
- Cualquier cambio que parezca mínimo puede tener enormes repercusiones.
------------------------
Más contenido en Urgente24
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"
Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."