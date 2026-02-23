Interna de LLA en el Senado: Glencore vs. Vicuña por Ley de Glaciares

La votación

Es interesante descubrir que hace por lo menos 10 días que La Libertad Avanza pudo llevar el proyecto a votación, antes que la Reforma Laboral, porque los votos positivos estaban seguros y eran más de los necesarios.

Patricia Bullrich ralentizó el curso de la Ley de Glaciares y nunca quedó en evidencia cuál era el motivo.

La demora atizó el debate doméstico.

Tal como quedó en evidencia durante el 1er. paso de la Reforma Laboral en el Senado,

No todos los senadores leen lo que votan,

No todos los senadores entienden de qué se trata lo que votan,

Cualquier cambio que parezca mínimo puede tener enormes repercusiones.

------------------------

