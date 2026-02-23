El diputado Miguel Ángel Pichetto volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei, y este lunes (23/02) opinó sobre la decisión de Luis Caputo de levantar la barrera al aluminio de China, lo que consideró una "represalia" a Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate y Aluar.
GOLPE A ALUAR
Pichetto: "El Gobierno se da todos los gustos, pero juega con los trabajadores"
Miguel Ángel Pichetto volvió a cuestionar al gobierno y consideró que la liberación de restricciones al aluminio de China es una "represalia" al dueño de Aluar.
"La decisión que tomó el Ministerio de Economía de la Nación, liberando de aranceles al aluminio chino, es una represalia dirigida al empresario Madanes, dueño de Aluar", comenzó su mensaje Pichetto en X.
Y agregó: "El Gobierno se da todos los gustos, pero juega con la vida de los trabajadores de Aluar".
"El aluminio chino tenía un 28% de arancel para ingresar al país; es suicida abrir las importaciones al 0% para este producto, porque con China no se puede competir", añadió.
Desde hace meses, el diputado viene criticando la apertura indiscriminada a las importaciones, sobre todo las de China. De hecho, en noviembre pasado presentó un proyecto de ley para ponerle límites a Shein, Temu y otras plataformas extranjeras, argumentando que hay competencia desigual con la industria argentina.
Aluminio, ¿la venganza de Milei?
En las últimas horas, el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo liberó restricciones al aluminio de China y golpeó directamente a los actores del mercado local, incluyendo a Aluar. La medida, anunciada en el Boletín Oficial, especificó el fin de un “tapón” antidumping que regía desde el 2020 como parte de la protección del mercado nacional ante el ingreso de stock excedente del país asiático a un costo bajo en el mercado argentino.
Muchos, al igual que Pichetto, leyeron en esta decisión del Gobierno una especie de 'vuelto' o represalia por el cierre de Fate, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, quien también es dueño de Aluar.
Javier Milei y los libertarios intentaron instalar que el cierre de la fábrica de neumáticos tuvo la intención de perjudicar al Gobierno cuando se debatía la reforma laboral, pese que son muchas las empresas que vienen cerrando en los últimos meses.
