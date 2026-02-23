Pichetto: "El Gobierno se da todos los gustos, pero juega con los trabajadores"

Aluminio, ¿la venganza de Milei?

En las últimas horas, el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo liberó restricciones al aluminio de China y golpeó directamente a los actores del mercado local, incluyendo a Aluar. La medida, anunciada en el Boletín Oficial, especificó el fin de un “tapón” antidumping que regía desde el 2020 como parte de la protección del mercado nacional ante el ingreso de stock excedente del país asiático a un costo bajo en el mercado argentino.

Muchos, al igual que Pichetto, leyeron en esta decisión del Gobierno una especie de 'vuelto' o represalia por el cierre de Fate, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, quien también es dueño de Aluar.

image

Javier Milei y los libertarios intentaron instalar que el cierre de la fábrica de neumáticos tuvo la intención de perjudicar al Gobierno cuando se debatía la reforma laboral, pese que son muchas las empresas que vienen cerrando en los últimos meses.

image

image

