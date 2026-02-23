El plan secreto de la nueva aplicación de Google que integra inteligencia artificial

La plataforma Pomelli usa modelos generativos para analizar el objeto que fotografiaste y, en segundos, lo rodea de un entorno de lujo. ¿Tenés un emprendimiento de velas artesanales en el conurbano? Poné la vela sobre la mesa de la cocina y la inteligencia artificial te la devuelve apoyada en una mesa de roble, con un desenfoque profesional (el famoso bokeh) y una iluminación de estudio de tres puntos. El ahorro en dólares para un comerciante es total, pero el costo humano para el sector fotográfico es incalculable.

google fotos inteligencia artificial pomelli 2

Cómo funciona el algoritmo de esta Google aplicación inteligencia artificial

La magia negra detrás de esta aplicación de Google con inteligencia artificial radica en su capacidad de integración. No solo te cambia el fondo, sino que:

Sincroniza texturas: Si elegís un fondo de mármol para una crema de belleza, la IA genera los reflejos del envase sobre ese mármol de forma hiperrealista.

Si elegís un fondo de mármol para una crema de belleza, la IA genera los reflejos del envase sobre ese mármol de forma hiperrealista. Espionaje estético: La herramienta puede "scrapear" tu propio sitio web. Si tu marca tiene una onda rústica, la IA lo detecta y adapta todas las fotos para que parezcan sacadas por el mismo director de arte.

La herramienta puede "scrapear" tu propio sitio web. Si tu marca tiene una onda rústica, la IA lo detecta y adapta todas las fotos para que parezcan sacadas por el mismo director de arte. Plantillas de venta: No te da solo la foto; te entrega el posteo listo para Instagram o el catálogo de Amazon, con el diseño gráfico incluido.

Es una máquina de picar carne para los diseñadores y fotógrafos freelance. Google metió toda una agencia de publicidad adentro de una aplicación de inteligencia artificial y la dejó ahí, picando, para ver quién se anima a usarla.

Por ahora, el despliegue es exclusivo para países como Estados Unidos, Canadá y Oceanía.

