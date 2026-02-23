El gigante de Silicon Valley acaba de soltar una fiera que estaba encadenada. Sin avisos oficiales, Google lanzó una aplicación de inteligencia artificial que promete algo que hasta ayer era pecado, que una foto sacada con un celular viejo en el patio de tu casa parezca una producción de revista de Nueva York.
EL FIN DE LOS FOTOGRÁFOS
El plan secreto de la nueva aplicación de Google que integra inteligencia artificial
Google, una vez más, acaba de demostrar que en el mundo de los bits, la realidad es totalmente opcional.
Se llama Photoshoot y, aunque intentaron mantenerlo bajo el radar en su plataforma experimental Pomelli, el grito ya llegó a los estudios fotográficos que ven cómo su negocio se tambalea frente a un algoritmo.
Lo que está pasando no es una simple actualización de filtros. Estamos hablando de una inteligencia artificial de Google que entiende la física de la luz, que sabe cómo rebota el sol en un mármol y que puede inventar sombras donde no las hay.
Es, básicamente, el fin de la "verdad" en la fotografía de producto y el inicio de una era donde lo que ves en la pantalla de tu aplicación no existió nunca en el mundo real. El peligro acecha a internet porque algo que parece que será usado inofensivamente por emprendedores, puede ser usado maliciosamente por otras personas cuyos fines sean de dudosa índole.
¿Qué es Photoshoot y cómo esta Google aplicación rompe el mercado?
El secreto de esta herramienta, que forma parte del ecosistema de Google Labs, es que no edita la foto, la recrea. Photoshoot es una aplicación con inteligencia artificial de Google, diseñada para que no necesites alquilar un estudio nunca más.
La plataforma Pomelli usa modelos generativos para analizar el objeto que fotografiaste y, en segundos, lo rodea de un entorno de lujo. ¿Tenés un emprendimiento de velas artesanales en el conurbano? Poné la vela sobre la mesa de la cocina y la inteligencia artificial te la devuelve apoyada en una mesa de roble, con un desenfoque profesional (el famoso bokeh) y una iluminación de estudio de tres puntos. El ahorro en dólares para un comerciante es total, pero el costo humano para el sector fotográfico es incalculable.
Cómo funciona el algoritmo de esta Google aplicación inteligencia artificial
La magia negra detrás de esta aplicación de Google con inteligencia artificial radica en su capacidad de integración. No solo te cambia el fondo, sino que:
- Sincroniza texturas: Si elegís un fondo de mármol para una crema de belleza, la IA genera los reflejos del envase sobre ese mármol de forma hiperrealista.
- Espionaje estético: La herramienta puede "scrapear" tu propio sitio web. Si tu marca tiene una onda rústica, la IA lo detecta y adapta todas las fotos para que parezcan sacadas por el mismo director de arte.
- Plantillas de venta: No te da solo la foto; te entrega el posteo listo para Instagram o el catálogo de Amazon, con el diseño gráfico incluido.
Es una máquina de picar carne para los diseñadores y fotógrafos freelance. Google metió toda una agencia de publicidad adentro de una aplicación de inteligencia artificial y la dejó ahí, picando, para ver quién se anima a usarla.
Por ahora, el despliegue es exclusivo para países como Estados Unidos, Canadá y Oceanía.
Más noticias en Urgente24
Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...
ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes
Cachanosky: "El tipo de cambio baja y la inflación sube: Argentina está más cara en dólares"
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Ayelén Paleo no sabía que estaba en vivo y se le 'chispoteó': "Abrirte de piernas..."