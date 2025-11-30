Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Finalmente, "Economía Familiar" plantea algo que muchos hogares vienen intentando ordenar sin éxito: un espacio digital compartido para gestionar las finanzas de la casa. Acá, cada miembro conserva su cuenta personal independiente, pero existe una visión consolidada del saldo total y los individuales. Los adultos acceden a la información completa, mientras que los menores solo pueden visualizar sus propios movimientos. Una diferenciación que respeta roles y fomenta la educación financiera desde temprano.

image Concurso de Innovación Financiera, coorganizado por Banco Provincia y Provincia NET.

Lo que empezó como una inquietud entre amigos en una ciudad de poco más de dieciocho mil habitantes, ahora podría convertirse en realidad para millones de usuarios. Cappelli no oculta su entusiasmo: "Nuestro sueño es ver alguna de las funcionalidades del proyecto plasmadas en Cuenta DNI a mediados del año que viene". La expectativa es concreta y Banco Provincia tiene sobre la mesa propuestas que no solo ganaron un concurso, sino que además resuelven necesidades clave en el día a día.

----------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie con calificación altísima que tenés que ver antes de que la saquen

El dato sobre Marcelo Tinelli que impactó a todos: "Lo vienen apuntando con un..."

La estafa que se activa sola por una función que nadie revisa

Pampita admitió que cobra por dar notas y Mario Pergolini la fulminó: "Te diría que..."