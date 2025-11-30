Un equipo de desarrolladores de Lobería acaba de ganar 10 millones de pesos por crear tres funcionalidades que todos necesitábamos en la Cuenta DNI, pero nadie se había puesto a pensar.
Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación
Cuenta DNI genera expectativa entre los usuarios con posibles cambios en la aplicación. ¿Qué se viene?
Juan Martín Cappelli, Luis María Gastiarena, Rocío Valeriano, Juan Diego Vidal y Lautaro Lamenza ganaron el Concurso de Innovación Financiera del Banco Provincia con "Cuenta DNI con Vos", un proyecto que resuelve problemas concretos: cómo dividir la cuenta del restaurante sin que nadie quede debiendo, juntar plata entre varios para el viaje de egresados, y cómo manejar los gastos familiares sin perder el control.
La inspiración llegó de la manera más orgánica posible, tal como lo relata Cappelli: "Lo interesante es que surgió de situaciones cotidianas que vivimos en nuestro pueblo, como los gastos compartidos entre amigos. Antes era 'saca plata de la cómoda y anda al almacén', y hoy nos sorprendemos de que el almacén de la esquina acepte billeteras digitales". Esa transformación silenciosa del comercio barrial, que pasó del efectivo al pago digital casi sin que nos diéramos cuenta, fue el disparador para pensar cómo la tecnología podía resolver disputas que arrastramos desde siempre.
Cuenta DNI analiza incorporar funciones para dividir consumos
Las tres funcionalidades que diseñaron apuntan directamente al corazón de situaciones que cualquiera reconoce al instante. La primera, "Gastos Compartidos", termina con esas conversaciones incómodas después de una salida: quién pagó qué, cuánto le toca a cada uno, quién debe a quién. La herramienta permite crear una actividad con fecha de vencimiento donde varios participantes pueden cargar sus consumos individuales o donde uno solo paga todo y después la aplicación divide automáticamente los montos y envía las solicitudes de reintegro. Simple, directo y sin margen para malentendidos.
El "Ahorro Grupal", por su parte, ataca otro clásico argentino: juntar dinero entre varios para alcanzar un objetivo común. El caso emblemático es el viaje de egresados, esa tradición que moviliza familias enteras durante años. La propuesta incluye dos modalidades según el tamaño del grupo: una colaborativa para equipos chicos y otra cooperativa para conjuntos más grandes.
Finalmente, "Economía Familiar" plantea algo que muchos hogares vienen intentando ordenar sin éxito: un espacio digital compartido para gestionar las finanzas de la casa. Acá, cada miembro conserva su cuenta personal independiente, pero existe una visión consolidada del saldo total y los individuales. Los adultos acceden a la información completa, mientras que los menores solo pueden visualizar sus propios movimientos. Una diferenciación que respeta roles y fomenta la educación financiera desde temprano.
Lo que empezó como una inquietud entre amigos en una ciudad de poco más de dieciocho mil habitantes, ahora podría convertirse en realidad para millones de usuarios. Cappelli no oculta su entusiasmo: "Nuestro sueño es ver alguna de las funcionalidades del proyecto plasmadas en Cuenta DNI a mediados del año que viene". La expectativa es concreta y Banco Provincia tiene sobre la mesa propuestas que no solo ganaron un concurso, sino que además resuelven necesidades clave en el día a día.
