El Banco Ciudad anunció en la mañana de este viernes (06/03) una prórroga de 90 días para el pago de las cuotas de los créditos hipotecarios a los vecinos de la zona 2 del complejo Estación Buenos Aires en Parque Patricios que se encuentran imposibilitados de habitar sus viviendas.
ESTACIÓN BUENOS AIRES
Banco Ciudad anunció un beneficio para los vecinos afectados por el derrumbe en Parque Patricios
El Banco Ciudad anunció que postergará por 90 días el pago de cuotas de créditos a los vecinos afectados por el derrumbe en Parque Patricios.
De esta manera, durante marzo, abril y mayo, no se debitará el importe correspondiente a las cuotas de dichos períodos, las cuáles se diferirán a los tres meses posteriores al final del plazo original acordado.
La propuesta del Banco Ciudad a los vecinos afectados por el derrumbe en Parque Patricios
En tal sentido, el Banco Ciudad se comunicará con los titulares de los préstamos de las unidades afectadas a partir del viernes 6 de marzo, para acercarles la propuesta de espera y diferimiento del pago, la cual se implementará sin necesidad de trámite adicional por parte del cliente.
De esta manera, la entidad bancaria informó que “acompaña las acciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para colaborar con los vecinos afectados por la evacuación de los departamentos correspondientes a cuatro edificios del complejo habitacional Estación Buenos Aires, desarrollados a través del plan ProCreAr en el barrio de Parque de los Patricios”.
El derrumbe del complejo Estación Buenos Aires en Parque Patricios
El complejo Estación Buenos Aires fue impulsado por el Gobierno nacional en el marco del plan Procrear II y licitado durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La entrega de las viviendas comenzó en 2021.
El emprendimiento cuenta con 2.476 departamentos, con superficies que van de 32 a 119 metros cuadrados, y alberga a más de 10.000 residentes.
El sector donde ocurrió el colapso fue construido por Cosud junto con otros edificios del mismo complejo, cuya superficie total ejecutada por la firma alcanza los 45.000 metros cuadrados.
Más notas de Urgente24
La nueva infraestructura del comercio global no es física: es inteligencia artificial
Generación Z: Cuando los creadores ya no promocionan marcas: las diseñan
El 'value' ya no alcanza: por qué las cadenas de fast food ahora compiten por cultura
IA en el B2B: Por qué la etapa de "jugar a probar" se terminó
ChatGPT y Tui de España provocaron una mini tormenta global
La otra cara del Imperio Elon Musk: No descansa (ni retiene)