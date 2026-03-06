Banco Ciudad anunció un beneficio para los vecinos afectados por el derrumbe en Parque Patricios

El emprendimiento cuenta con 2.476 departamentos, con superficies que van de 32 a 119 metros cuadrados, y alberga a más de 10.000 residentes.

El sector donde ocurrió el colapso fue construido por Cosud junto con otros edificios del mismo complejo, cuya superficie total ejecutada por la firma alcanza los 45.000 metros cuadrados.

