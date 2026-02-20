La nueva infraestructura del comercio global no es física: es inteligencia artificial

La IA entra al corazón del trade finance

Según el informe, 36% de las grandes corporaciones ya utiliza herramientas de inteligencia artificial en procesos vinculados al comercio exterior y financiamiento de cadenas de suministro. Es un salto de 18 puntos porcentuales en apenas 1 año.

La adopción no es superficial.

La IA se está aplicando en:

procesamiento inteligente de documentos con tasas de precisión excepcionalmente altas,

reducción de tiempos de análisis de horas a minutos,

automatización de garantías comerciales tradicionalmente basadas en papel,

pilotos de pagos condicionados mediante tecnología blockchain con ejecución casi 24/7.

En un negocio históricamente burocrático y manual como el trade finance, esto implica un cambio de escala.

El superciclo de inversión que viene

El informe vincula esta transformación con un fenómeno mayor: el gasto global en infraestructura de inteligencia artificial.

Citi Research estima que el capex relacionado con IA podría alcanzar US$7,75 billones hacia 2030, impulsado principalmente por la expansión masiva de centros de datos.

Ese volumen de inversión genera cadenas de suministro complejas, intensivas en capital y transnacionales. Y allí el financiamiento estructurado se vuelve crítico.

La IA no solo necesita chips y energía, necesita capital de trabajo sofisticado.

inteligencia artificial humanoides No es el fin de la globalización. Es su redistribución.

Comercio bajo presión, pero digitalizado

El contexto geopolítico sigue siendo desafiante. En USA, los aranceles promedio pasaron de 2,4% a 16,8%. Sin embargo, el índice de presión de cadenas de suministro de Citi muestra niveles cercanos a la etapa pre-pandemia.

Ahora la Corte Suprema de Justicia envió todo para atrás. Veremos cómo funciona el nuevo escenario.

¿Por qué no colapsó el sistema?

Porque las empresas respondieron con diversificación, gestión estratégica de inventarios y optimización financiera.

En promedio, 6,3% del capital de trabajo de las compañías está hoy atado a costos arancelarios. Para liberar liquidez, recurren a financiamiento de inventarios, programas estructurados de cuentas por cobrar y descuentos dinámicos.

La gestión del capital de trabajo pasó a ser una prioridad de directorio. Y cada vez más, esa optimización se apoya en herramientas digitales y modelos predictivos.

Una globalización más multipolar, pero también más automatizada

El informe también muestra un reordenamiento geográfico: América Latina incrementó 82% sus exportaciones hacia el sur de Asia y ASEAN, mientras que USA diversificó importaciones hacia la región y el sudeste asiático.

No es el fin de la globalización. Es su redistribución. Pero esa redistribución sería inviable sin digitalización.

Cadenas más fragmentadas implican más contratos, más validaciones, más pagos transfronterizos y más complejidad documental.

La IA aparece como el único mecanismo capaz de absorber ese nivel de sofisticación sin frenar el flujo comercial.

La competencia ya no es solo logística

El comercio del futuro no se definirá únicamente por infraestructura portuaria o tratados bilaterales.

También dependerá de:

capacidad de digitalizar procesos,

acceso a financiamiento estructurado,

integración de IA en sistemas financieros,

y velocidad de ejecución transaccional.

La ventaja competitiva se desplaza del muelle al algoritmo.

El comercio global no se está desmoronando. Se está volviendo más multipolar, más regional y más automatizado. Y en esa transición, la inteligencia artificial no es un accesorio tecnológico. Es la nueva infraestructura invisible del comercio internacional.

-----------------------

Más noticias en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables

Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes

Tensión en el Congreso: Diputados en modo licuadora tratan la reforma laboral