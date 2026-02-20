Durante décadas, el comercio global se explicó en términos de puertos, rutas marítimas y acuerdos arancelarios. Hoy la infraestructura crítica es otra: algoritmos. La inteligencia artificial marca los límites.
La nueva infraestructura del comercio global no es física: es inteligencia artificial
Estudio de Citibank sostiene que la inteligencia artificial ya no es una herramienta complementaria en el comercio global. Infraestructura apalancada en la IA.
Un nuevo informe de Citibank, 'Supply Chain Financing - Durable Global Trade in the Age of AI', sostiene que la inteligencia artificial ya no es una herramienta complementaria en el comercio global, sino un motor estructural de transformación.
Y los números empiezan a confirmarlo.
Traducción: Citi está probando cómo la tecnología blockchain puede modernizar la financiación del comercio global En su informe sobre financiación de la cadena de suministro de 2026, el banco de Wall Street afirma que el comercio mundial está siendo transformado por: Políticas arancelarias de Estados Unidos bajo Donald Trump Tensiones geopolíticas Choques macroeconómicos más amplios.
La IA entra al corazón del trade finance
Según el informe, 36% de las grandes corporaciones ya utiliza herramientas de inteligencia artificial en procesos vinculados al comercio exterior y financiamiento de cadenas de suministro. Es un salto de 18 puntos porcentuales en apenas 1 año.
La adopción no es superficial.
La IA se está aplicando en:
- procesamiento inteligente de documentos con tasas de precisión excepcionalmente altas,
- reducción de tiempos de análisis de horas a minutos,
- automatización de garantías comerciales tradicionalmente basadas en papel,
- pilotos de pagos condicionados mediante tecnología blockchain con ejecución casi 24/7.
En un negocio históricamente burocrático y manual como el trade finance, esto implica un cambio de escala.
El superciclo de inversión que viene
El informe vincula esta transformación con un fenómeno mayor: el gasto global en infraestructura de inteligencia artificial.
Citi Research estima que el capex relacionado con IA podría alcanzar US$7,75 billones hacia 2030, impulsado principalmente por la expansión masiva de centros de datos.
Ese volumen de inversión genera cadenas de suministro complejas, intensivas en capital y transnacionales. Y allí el financiamiento estructurado se vuelve crítico.
La IA no solo necesita chips y energía, necesita capital de trabajo sofisticado.
Comercio bajo presión, pero digitalizado
El contexto geopolítico sigue siendo desafiante. En USA, los aranceles promedio pasaron de 2,4% a 16,8%. Sin embargo, el índice de presión de cadenas de suministro de Citi muestra niveles cercanos a la etapa pre-pandemia.
Ahora la Corte Suprema de Justicia envió todo para atrás. Veremos cómo funciona el nuevo escenario.
¿Por qué no colapsó el sistema?
Porque las empresas respondieron con diversificación, gestión estratégica de inventarios y optimización financiera.
En promedio, 6,3% del capital de trabajo de las compañías está hoy atado a costos arancelarios. Para liberar liquidez, recurren a financiamiento de inventarios, programas estructurados de cuentas por cobrar y descuentos dinámicos.
La gestión del capital de trabajo pasó a ser una prioridad de directorio. Y cada vez más, esa optimización se apoya en herramientas digitales y modelos predictivos.
Una globalización más multipolar, pero también más automatizada
El informe también muestra un reordenamiento geográfico: América Latina incrementó 82% sus exportaciones hacia el sur de Asia y ASEAN, mientras que USA diversificó importaciones hacia la región y el sudeste asiático.
No es el fin de la globalización. Es su redistribución. Pero esa redistribución sería inviable sin digitalización.
Cadenas más fragmentadas implican más contratos, más validaciones, más pagos transfronterizos y más complejidad documental.
La IA aparece como el único mecanismo capaz de absorber ese nivel de sofisticación sin frenar el flujo comercial.
La competencia ya no es solo logística
El comercio del futuro no se definirá únicamente por infraestructura portuaria o tratados bilaterales.
También dependerá de:
- capacidad de digitalizar procesos,
- acceso a financiamiento estructurado,
- integración de IA en sistemas financieros,
- y velocidad de ejecución transaccional.
La ventaja competitiva se desplaza del muelle al algoritmo.
El comercio global no se está desmoronando. Se está volviendo más multipolar, más regional y más automatizado. Y en esa transición, la inteligencia artificial no es un accesorio tecnológico. Es la nueva infraestructura invisible del comercio internacional.
