PELIGRA EL COMIENZO DE CLASES

Paro de CTERA: El 2 de marzo forzarán una paritaria nacional y salarios sobre inflación

El gremio dispuso la medida de fuerza (2 de marzo) para asegurarse la "inmediata convocatoria a paritarias nacionales y salarios que superen la inflación".

20 de febrero de 2026 - 20:26
Ctera afirmó que tomará medidas en reclamo de paritarias y mejoras salariales

El comienzo del ciclo lectivo de este año está en alto riesgo; la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió el viernes 20/02 un paro nacional docente para el 2 de marzo, como parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, para forzar "la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación".

A todo esto, sindicatos educativos de la CGT, liderados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.

Modo Ctera

En el caso de CTERA, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.

Además, el congreso de CTERA reiteró “ el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”,y demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.

image
UDA en la marcha de CGT

Ahora UDA

Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno Nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocas a paritarias”.

Sergio Romero, líder de UDA, en la CGT

Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse, lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.

Luego destacaron la grave situación presupuestaria que atraviesa el sector:

“La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”. “La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de sus obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”.

