El comienzo del ciclo lectivo de este año está en alto riesgo; la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) decidió el viernes 20/02 un paro nacional docente para el 2 de marzo, como parte de un plan de acción que incluirá movilizaciones, acampes y caravanas en todo el país, para forzar "la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y de un aumento salarial que supere la inflación".
PELIGRA EL COMIENZO DE CLASES
Paro de CTERA: El 2 de marzo forzarán una paritaria nacional y salarios sobre inflación
El gremio dispuso la medida de fuerza (2 de marzo) para asegurarse la "inmediata convocatoria a paritarias nacionales y salarios que superen la inflación".
A todo esto, sindicatos educativos de la CGT, liderados por la Unión Docentes Argentinos (UDA), advirtieron que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si el Gobierno no convoca a paritarias” y destacaron “la grave situación presupuestaria que atraviesa la educación pública”.
Modo Ctera
En el caso de CTERA, el paro fue resuelto en un congreso extraordinario de la entidad, que lidera Sonia Alesso, donde, además del reclamo salarial, se exigió una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento urgente del presupuesto educativo.
Además, el congreso de CTERA reiteró “ el rechazo a toda reforma laboral regresiva y al avance de proyectos que promuevan la mercantilización de la educación”,y demandó “condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, recursos pedagógicos, conectividad para el dictado de clases y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes”.
Ahora UDA
Por su parte, en un comunicado de prensa, la UDA, que lidera Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), dirigida por Fabián Felman, advirtieron al Gobierno Nacional que “corre riesgo el inicio de clases y se va a profundizar el conflicto si no convocas a paritarias”.
Sergio Romero, líder de UDA, en la CGT
Los dos sindicatos subrayaron que “si no se concreta una convocatoria urgente a paritarias, el conflicto con el sector docente podría profundizarse y prolongarse, lo que afectará —por imposición de las actuales circunstancias generadas por el Gobierno— el normal funcionamiento del ciclo lectivo”.
Luego destacaron la grave situación presupuestaria que atraviesa el sector:
Más noticias en Urgente24
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables
Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes
Tensión en el Congreso: Diputados en modo licuadora tratan la reforma laboral