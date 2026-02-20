ROSARIO. Luego de la aprobación de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó contra el trámite parlamentario. A su vez, denunció que el gobierno de Javier Milei ofreció "combos a medida" para asegurar los votos necesarios.
"A ALGUNOS LES PEDÍAN QUE..."
Germán Martínez apuntó contra la negociación de LLA y recordó la "Ley Banelco"
Tras la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, denunció que el Gobierno ofreció "combos a medida".
La estrategia libertaria, según Germán Martínez
En diálogo con el medio local LT8, el diputado rosarino, que fue uno de los más explosivos en la sesión de Diputados, sostuvo que la estrategia del oficialismo fue segmentar las negociaciones según el perfil de cada legislador extrapartidario.
Sobre esa línea, Martínez aclaró que no habló de "compraventa" de voluntades, aunque recordó el antecedente de la llamada "Ley Banelco" del 2000 y el escándalo político que derivó en la renuncia del entonces vicepresidente, Carlos 'Chacho' Álvarez. "En aquel momento nadie sabía nada y a los pocos meses el sistema político estaba en crisis", indicó.
Apuntes, sin nombre, a Provincias Unidas
Por otra parte, el diputado fue de lleno contra legisladores de Santa Fe que tuvieron comportamientos dispares durante la sesión: algunos no dieron quórum, otros votaron a favor en general, hubo ausencias en artículos clave y regresos al recinto a toda carrera cuando peligraba la continuidad del debate.
"Si quieren votar con Milei y sacar derechos a los trabajadores, díganlo abiertamente. No se escuden en argumentos sin sentido", expresó.
Horas más tarde de la aprobación en Diputados, Martínez fue a la carga por Gisela Scaglia a través de un posteo en x.
Cuestionamientos sobre la Reforma Laboral
Con relación al proyecto, que volvió al Senado para su sanción definitiva, el jefe de la bancada peronista reconoció que "Ley va a haber", salvo que no se logre quórum en la Cámara alta.
En ese sentido, precisó que Diputados solo eliminó el artículo 44 sobre licencia por enfermedad y que el resto del texto quedó igual, por lo que el Senado puede ratificar su versión original o aceptar la modificación.
Asimismo, Martínez trazó paralelismos históricos con reformas laborales impulsadas durante la dictadura, el menemismo y el gobierno de Fernando De la Rúa. Según el rosarino, en todos estos casos hubo pérdida de derechos sin mejoras económicas sustanciales.
"Tengo la sensación de que esto va a fracasar. Ayer en el debate ya nadie sostuvo que con esta reforma se van a generar puestos de trabajo", sentenció.
Como cierre, adelantó, al igual que lo hizo en la sesión, que trabajarán para revertir la normativa en el futuro. "Tenemos una agenda para actualizar la legislación laboral sin recortar derechos: discutir salarios, jornada laboral, licencias, derechos para trabajadores de plataformas, desconexión digital, participación en ganancias y beneficios reales para pymes sin desfinanciar el sistema previsional", finalizó.
