Germán Martínez apuntó contra la negociación de LLA y recordó la "Ley Banelco"

"Si quieren votar con Milei y sacar derechos a los trabajadores, díganlo abiertamente. No se escuden en argumentos sin sentido", expresó.

Horas más tarde de la aprobación en Diputados, Martínez fue a la carga por Gisela Scaglia a través de un posteo en x.

Falso.



2003-2015 (Kirchner-CFK): se crearon 4.6 millones de empleo.



2015-2019 (Macri): se perdieron 140.000 empleos.



2019-2023 (Fernández): se crearon 670.000 empleos.



2023 hasta ahora (Milei): se llevan perdidos casi 300.000 puestos de trabajo.



Los gobiernos que no generan…

Cuestionamientos sobre la Reforma Laboral

Con relación al proyecto, que volvió al Senado para su sanción definitiva, el jefe de la bancada peronista reconoció que "Ley va a haber", salvo que no se logre quórum en la Cámara alta.

En ese sentido, precisó que Diputados solo eliminó el artículo 44 sobre licencia por enfermedad y que el resto del texto quedó igual, por lo que el Senado puede ratificar su versión original o aceptar la modificación.

Asimismo, Martínez trazó paralelismos históricos con reformas laborales impulsadas durante la dictadura, el menemismo y el gobierno de Fernando De la Rúa. Según el rosarino, en todos estos casos hubo pérdida de derechos sin mejoras económicas sustanciales.

"Tengo la sensación de que esto va a fracasar. Ayer en el debate ya nadie sostuvo que con esta reforma se van a generar puestos de trabajo", sentenció.

Como cierre, adelantó, al igual que lo hizo en la sesión, que trabajarán para revertir la normativa en el futuro. "Tenemos una agenda para actualizar la legislación laboral sin recortar derechos: discutir salarios, jornada laboral, licencias, derechos para trabajadores de plataformas, desconexión digital, participación en ganancias y beneficios reales para pymes sin desfinanciar el sistema previsional", finalizó.

"Cuando asumamos nuevamente el gobierno, esta ley va a ser derogada". Germán Martínez, diputado santafesino de UxP que votó en contra del proyecto de reforma laboral.



