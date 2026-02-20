"No van a alcanzar los helicópteros": Reforma laboral con dictamen, tras duros cruces

Desde el bloque Convicción Federal, Fernando Salino denunció el “apuro” como estrategia que allanaría el terreno para la judicialización futura del proceso. También puso en tela de juicio la eliminación del artículo 44, catalogando el debate como “lleno de irregularidades”.

Cruces en comisiones: "Helicópteros" vs. "golpistas"

Durante el plenario de comisiones del Senado que trató el proyecto de Modernización Laboral aprobado horas atrás en la Cámara de Diputados, la senadora riojana Florencia López protagonizó un duro cruce con la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Luego de numerosas críticas a la Reforma Laboral, la senadora peronista lanzó: "el pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes. No van a alcanzar, presidenta", a lo que Bullrich interrumpió: "epa, golpista, golpista. Pará eh".

"Espero que usted esté ahí para poner la cara, presidenta. No estoy inventando nada nuevo. Es la historia real de la Argentina", continuó López, a lo que Patricia Bullrich replicó "no, un golpe nuevo".

"Es la historia real de la Argentina", siguió la riojana, ante la ahora libertaria que respondía "pare ahí"

"¿O le duele señora presidenta?", chicaneó la senadora peronista. "No, me duele que sean golpistas", retrucó Bullrich.

"Usted ha sido parte de estos gobiernos que se han escapado en helicóptero dejando a la Argentina en ruinas. Le duele. Pero eso va a suceder y espero que cada uno de nosotros estemos a la altura de las circunstancias", remató Florencia López.

Reforma laboral: La otra polémica en Diputados

Cabe recordar que anoche, durante el debate en Diputados, desde la oposición pidieron levantar la sesión por falta de quórum, dado que muchos legisladores se habían retirado de sus bancas.

El peronismo, la izquierda y Provincias Unidas hicieron el planteo para levantar la sesión pero la diputada oficialista Silvana Giudici mocionó para adelantar la votación en general.

El presidente de la cámara baja, Martín Menem, pidió una votación express para decidir si la actividad legislativa continuaba o no.

Los cruces entre oposición y oficialismo de anoche continuaron este viernes (20/02) en la red social X, donde desde Unión por la Patria argumentaron que Menem había levantado la sesión por el Financiamiento de las Universidades y la Emergencia del Garrahan a mitad del debate por falta de quórum.

