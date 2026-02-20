En tiempo récord, apenas unas horas después de que Diputados aprobara la reforma laboral, el Gobierno logró este viernes (20/02) dictamen en el plenario de comisiones del Senado, que no estuvo exento de duros cruces. Y hay polémica por una maniobra que la oposición denuncia que es "ilegal".
SENADO
"No van a alcanzar los helicópteros": Reforma laboral con dictamen, tras duros cruces
Con acusaciones de ilegalidad, y tras duros cruces en plenario de comisiones del Senado, el Gobierno logró en tiempo récord dictamen de la reforma laboral.
Pasados solo siete minutos de las 10 de la mañana, el proyecto -ya corregido tras su debate en la Cámara Baja, que eliminó el artículo 44- se discutió en plenario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la de Presupuesto y Hacienda. Para el mediodía, ya tenía el dictamen firmado, y se tratará en en recinto el próximo 27 de febrero.
Desde la oposición aseguran que el oficialismo realizó una "maniobra ilegal y antirreglamentaria" dado que el plenario de comisiones fue convocado ayer a la tarde, antes de que Diputados apruebe la reforma laboral.
En un comunicado que difundió ayer, el bloque Unión por la Patria sostuvo: “El oficialismo manipula y vulnera todas las normas del sistema democrático en el proceso de sanción de la mal llamada ley de modernización laboral, exponiendo así su decisión política de avanzar de cualquier forma para tratar de aprobar a las apuradas y sin argumentos esta nefasta norma”.
Jorge Capitanich, senador del peronismo, señaló que su bloque consideraba "una violación flagrante" de artículos reglamentarios y del 14 bis de la Constitución, al hacer referencia a la conformación de las comisiones y al llamado al plenario.
Desde el bloque Convicción Federal, Fernando Salino denunció el “apuro” como estrategia que allanaría el terreno para la judicialización futura del proceso. También puso en tela de juicio la eliminación del artículo 44, catalogando el debate como “lleno de irregularidades”.
Cruces en comisiones: "Helicópteros" vs. "golpistas"
Durante el plenario de comisiones del Senado que trató el proyecto de Modernización Laboral aprobado horas atrás en la Cámara de Diputados, la senadora riojana Florencia López protagonizó un duro cruce con la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
Luego de numerosas críticas a la Reforma Laboral, la senadora peronista lanzó: "el pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes. No van a alcanzar, presidenta", a lo que Bullrich interrumpió: "epa, golpista, golpista. Pará eh".
"Espero que usted esté ahí para poner la cara, presidenta. No estoy inventando nada nuevo. Es la historia real de la Argentina", continuó López, a lo que Patricia Bullrich replicó "no, un golpe nuevo".
"Es la historia real de la Argentina", siguió la riojana, ante la ahora libertaria que respondía "pare ahí"
"¿O le duele señora presidenta?", chicaneó la senadora peronista. "No, me duele que sean golpistas", retrucó Bullrich.
"Usted ha sido parte de estos gobiernos que se han escapado en helicóptero dejando a la Argentina en ruinas. Le duele. Pero eso va a suceder y espero que cada uno de nosotros estemos a la altura de las circunstancias", remató Florencia López.
Reforma laboral: La otra polémica en Diputados
Cabe recordar que anoche, durante el debate en Diputados, desde la oposición pidieron levantar la sesión por falta de quórum, dado que muchos legisladores se habían retirado de sus bancas.
El peronismo, la izquierda y Provincias Unidas hicieron el planteo para levantar la sesión pero la diputada oficialista Silvana Giudici mocionó para adelantar la votación en general.
El presidente de la cámara baja, Martín Menem, pidió una votación express para decidir si la actividad legislativa continuaba o no.
Los cruces entre oposición y oficialismo de anoche continuaron este viernes (20/02) en la red social X, donde desde Unión por la Patria argumentaron que Menem había levantado la sesión por el Financiamiento de las Universidades y la Emergencia del Garrahan a mitad del debate por falta de quórum.
----------
Otras noticias en Urgente24:
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables
Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes
Marcelo Weigandt se volvió viral en Boca Juniors por un insólito motivo