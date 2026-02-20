Revés para Donald Trump: Corte Suprema de USA declara ilegales sus aranceles

En su opinión disidente, el conservador Brett Kavanaugh que apoyó a Trump en la votación, anticipa que lo que se avecina con este fallo para la economía estadounidense será un “desastre”. “Los efectos provisionales de la decisión del tribunal podrían ser sustanciales. Estados Unidos podría verse obligado a reembolsar miles de millones de dólares a los importadores que pagaron los aranceles de la IEEPA, aunque algunos importadores ya hayan trasladado los costos a los consumidores u otros”, escribe Kavanaugh.

“Como se reconoció en los argumentos orales, es probable que el proceso de reembolso sea un desastre”, agrega, coincidiendo con las estimaciones de economistas de la universidad de Pennsylvania-Wharton que aseguran que más de 175 mil millones de dólares en ingresos arancelarios tendrían que ser reembolsados.

El fallo solo afecta a los "aranceles recíprocos", pero Donald Trump podría tener que reembolsar un dineral

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, tumbó este viernes los aranceles “recíprocos” que el presidente estadounidense Donald Trump impuso de forma arbitraria e indiscriminada a más de un centenar de país en el marco de su guerra comercial contra sus detractores y quienes tiene déficits con Washington en su balanza comercial.

"La decisión, aprobada por 6 votos a favor y 3 en contra , redactada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts , elimina una herramienta de presión diplomática que Trump ha utilizado agresivamente para reestructurar los acuerdos comerciales estadounidenses y cobrar decenas de miles de millones de dólares a empresas que importan productos extranjeros. El fallo no abordó directamente si el gobierno tendrá que devolver los ingresos arancelarios ya recaudados", señala la agencia de noticias The Wall Street Journal.

A través de este fallo histórico de 170 páginas, la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría republicana, ha declarado ilegales los "aranceles recíprocos", lo que podría obligar al Gobierno estadounidense a tener que devolver decenas de miles de millones en devoluciones por gravámenes cobrados irregularmente.

No obstante, este fallo judicial solo afecta los gravámenes comerciales (llamado recíprocos) dirigidos a los socios comerciales, y otros destinados a China, Canadá y México. Estos son los que Trump aprobó invocando la ley de poderes de emergencia de 1977 (IEEPA son sus siglas en inglés).

Por tanto, otros aranceles más pequeños que Trump ha promulgado bajo diferentes leyes siguen en pie, como las tasas comerciales específicas sobre el aluminio, los coches, a las cuales no les afecta este fallo.

Tras la decisión del alto tribunal estadounidense, los índices bursátiles subieron modestamente, mientras que las acciones con exposición al comercio y los aranceles avanzaron, a diferencia del dólar, el cual se depreció, y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron ligeramente.

Más noticias en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia