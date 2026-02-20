La aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados no solo abrió un nuevo capítulo legislativo, sino también un fuerte cruce político entre el sindicalismo y los legisladores oficialistas (y aliados) en el Congreso de la Nación. Entre bronca y chicana, las críticas no se hicieron esperar.
CHICANA
"El Congreso se llenó de Therians": La explosiva reacción contra los diputados por la reforma laboral
La moda therians llegó al Congreso y a la chicana política argentina. Rodolfo Aguiar dijo que los diputados se autoperciben ratas.
Horas después de la votación, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reaccionó con dureza contra los legisladores que acompañaron la iniciativa oficial.
A través de sus redes sociales, el dirigente sindical lanzó un mensaje cargado de ironía y enojo:
“El Congreso se llenó de therians que se autoperciben ratas y votaron la ley”, escribió.
El término “therians” alude a comunidades de internet cuyos integrantes dicen identificarse simbólicamente con animales, una referencia que el gremialista utilizó como crítica a los diputados que aprobaron la norma.
La imagen de los diputados therians que compartió Aguiar
Críticas a la reforma y los integrantes del Congreso
Aguiar sostuvo que la reforma laboral no resolverá los problemas del empleo y cuestionó su constitucionalidad.
“Es una ley que no va a crear un solo puesto de trabajo nuevo”, afirmó, y calificó de “irresponsables” a los legisladores que la apoyaron.
También apuntó contra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos más discutidos del proyecto, al advertir que “hiere de muerte a la ANSES” y podría afectar el sistema previsional.
El dirigente incluso coincidió parcialmente con una vieja declaración del presidente Javier Milei sobre la política:
“El Parlamento es un nido en el que hay bastantes ratas”, escribió, en referencia a una frase previa del mandatario.
El conflicto que sigue por la reforma laboral
Para el sindicalismo estatal, la aprobación de la ley no cierra la discusión sino que abre una nueva etapa de confrontación. Aguiar anticipó que continuarán las protestas y dejó un mensaje dirigido al Gobierno y al Congreso:
“No esperen que los trabajadores nos resignemos”.
En la misma línea, advirtió que la central sindical volverá a movilizarse. “Los vamos a ir a buscar al Congreso”, señaló, y aseguró que intentarán frenar la implementación mediante huelgas y manifestaciones.
La reacción del dirigente gremial se produce después del paro convocado por la CGT en rechazo al proyecto. Con la votación en Diputados ya superada, el foco ahora pasa al Senado, donde se definirá la sanción definitiva.
La reforma laboral, así, no solo genera debate parlamentario sino también un conflicto político y social que amenaza con escalar en las próximas semanas.
_____________________________
