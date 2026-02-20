Laura Ubfal fulminó el rating de Flor de la V y explicó el por qué del fracaso

Marcela Tauro lapidó a Laura Ubfal

Es preciso recordar que Laura Ubfal formó parte de Infama mediante la pantalla de América TV aunque de manera inesperada decidió dar un paso al costado, hecho que no le simpatizó a la conductora Marcela Tauro.

Luego de su salida, aprovechó para criticarla duramente por sus malos tratos hacia el resto de los compañeros del programa. “Ella tiene unos modos raros. Por ejemplo, la maquilladora y el peluquero nos esperan con café y bomboncito. Ella llega y si no tiene empieza a gritar: ‘Café, café'’. La verdad no tienen obligación”, expresó, sorprendida por sus actitudes que llamaban la atención del resto del equipo técnico.

Asimismo, subrayó que su evaluación laboral no fue negativa y destacó que la dinámica televisiva que lograron juntas fue interesante para el programa que conduce.

Por otro lado, hizo público su deseo de que en algún momento pueda concretarse un regreso aunque dejó en claro que, por ahora, no lo ve probable dado el presente profesional de su excompañera.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables

Tensión en el Congreso: Diputados en modo licuadora tratan la reforma laboral

Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran