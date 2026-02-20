La periodista Laura Ubfal lanzó una durísima crítica contra el presente de Los Profesionales de Siempre, el ciclo que conduce Flor de la V por la pantalla de El Nueve al poner el foco en las bajas cifras de la audiencia y en lo que considera una falta de rumbo clara en los contenidos.
LA PRENDIÓ FUEGO
Laura Ubfal fulminó el rating de Flor de la V y explicó el por qué del fracaso
La periodista Laura Ubfal apuntó duramente contra el ciclo Los Profesionales de Siempre y si bien evitó criticar a la conductora señaló qué es lo que falla.
Desde su programa La Linterna, emitido por el streaming Bondi, la comunicadora fue tajante al referirse a la rotación constante de panelistas. Según expresó, la producción habría convocado a numerosas figuras para intentar revertir los números, entre ellos a Santiago Riva Roy y Facundo Ventura.
Finalmente, desligó a la conductora de la situación y apuntó contra la estructura detrás de cámara. “Es un tema de contenidos”, remarcó, y aseguró que tras la salida de la productora Jotax el ciclo quedó debilitado. De acuerdo a su criterio, el verdadero inconveniente es “un problema de producción” que aún no logra encontrar el rumbo adecuado.
Marcela Tauro lapidó a Laura Ubfal
Es preciso recordar que Laura Ubfal formó parte de Infama mediante la pantalla de América TV aunque de manera inesperada decidió dar un paso al costado, hecho que no le simpatizó a la conductora Marcela Tauro.
Luego de su salida, aprovechó para criticarla duramente por sus malos tratos hacia el resto de los compañeros del programa. “Ella tiene unos modos raros. Por ejemplo, la maquilladora y el peluquero nos esperan con café y bomboncito. Ella llega y si no tiene empieza a gritar: ‘Café, café'’. La verdad no tienen obligación”, expresó, sorprendida por sus actitudes que llamaban la atención del resto del equipo técnico.
Asimismo, subrayó que su evaluación laboral no fue negativa y destacó que la dinámica televisiva que lograron juntas fue interesante para el programa que conduce.
Por otro lado, hizo público su deseo de que en algún momento pueda concretarse un regreso aunque dejó en claro que, por ahora, no lo ve probable dado el presente profesional de su excompañera.
