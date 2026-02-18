El avión de Alberto Samid incendió las redes: Todos opinan, pocos tienen coherencia

Según pudieron reconstruir Clarín, La Nación y TN, la prepaga en cuestión fue OSDE, que cubrió el vuelo de manera privada contratado por una empresa, y la Provincia solo intervino para agilizar la coordinación, sin gastar un peso del Estado. Aun así, los comentarios críticos e insistiendo en la fake news se multiplicaron, señalando la sensación de privilegio y favoritismo, o comparando con casos negados, como el de un niño de Mercedes en 2023 o pacientes del Garrahan:

"Nunca olviden que el Gobierno de Kicillof le negó el traslado a un nene que se había accidentado, pero le ponen un vuelo sanitario a Samid... Que basuras son."

"Nicolás Kreplak pagó (con la nuestra) 50 mil por el traslado del corrupto Alberto Samid... Mientras los hospitales están en ruinas."

"Mientras Kicillof le manda el avión a Samid, así están los Hospitales Bonaerenses!! Sigan votando estos soretes!"

"Esto twitteaba Samid hace 5 años [criticando Punta del Este]. Hoy, rogando al Estado un avión... ¡HABLAME DE JUSTICIA DIVINA!"

"Kicillof le dio el traslado a Samid, pero negó a un niño... El gobernador comunista."

"El avión sanitario es para gente sin recursos... Como contribuyente NO autorizo dicho pedido."

"Kreplak pagó 50 mil dólares el traslado de Samid... mientras en hospitales trasladan en camillas de madera."

"Nos vamos a Punta del Este! ... y el avión sanitario de Formosa por si se enferma... Si se les escapó Samid, mami sale como por un tubo."

"Seguramente un tipo que quiere ser candidato va a mandarle un AVIÓN A SAMID (!)."

"Parece joda: Samid quebró, debe millones al Estado, se fue de vacaciones... y pidió un avión sanitario."

Hipocresía en cabina: Quién gasta y quién critica

Mientras los libertarios criticaban a Samid por el "despilfarro K" y los "privilegios peronistas", se hacen los distraídos con hechos similares cuando el avión lo usa alguien de su propio palo.

En julio de 2025, el presidente Javier Milei utilizó tres aviones de la Fuerza Aérea (Lear Jet 60/Tango 10, Boeing 737 y Twin Otter/EMB-140) para ir a un evento privado en Córdoba, el "Derecha Fest", con venta de entradas y discursos partidarios. Costo total: 80.000 dólares, que incluían seguridad, traslado de comitiva y su hermana Karina en la delegación. Quienes lo criticaron denunciaron violación del Decreto 712/2024 que prohíbe usar aeronaves estatales para fines no oficiales.

image Los libertarios criticaron el traslado de Samid, pero ignoraron los vuelos de lujo de Javier Milei con fondos públicos para eventos privados.

En septiembre de 2025 pasó lo mismo en Ushuaia: tres aviones de la Fuerza Aérea para una visita partidaria con escasa convocatoria, por un costo de 300.000 dólares operativos, sin ningún acto oficial ni agenda pública. Y para completar, durante todo 2025, Milei realizó 24 giras internacionales, usando Tango 01 y comitivas amplias, con un gasto estimado de 3,5 millones de dólares, incluyendo viajes a Estados Unidos y Europa, algunos con resultados cuestionables y sin agenda oficial.

En ambos casos, el de Samid y el de Milei, hay uso de recursos para atender "emergencias" o intereses personales, pero mientras los libertarios atacan al primero, defienden los gastos propios del Presidente, aplicando un criterio completamente selectivo. Hipocresía pura: recortes en salud y educación mientras se justifica el lujo propio.

La política argentina juega con la indignación y aplica doble estándar, donde los criterios de justicia y gasto público cambian según quién está arriba del avión. Y mientras los bandos discuten, la sensación de desigualdad y privilegio se multiplica en las redes, en los medios y en la calle.

