Recupera la libertad Quique Felman con fianza de u$s 130.000 por sospechas de lavado de activos

Prohibición de jugar con dinero propio; solo se utilizaban fichas provistas. Obligación de jugar para terceros según instrucciones precisas. Prohibición de consumir alcohol y vigilancia constante mediante cámaras. Apertura de cuentas personales obligatorias para habilitar el juego.

(Fuente: Detalles revelados por Ángel de Brito y el programa LAM)

Situación judicial de Quique Felman

El periodista fue registrado en el portal oficial del Condado de Miami-Dade bajo la categoría de "Fugitive Warrant-Out of State Extradite", lo que indica la existencia de una orden de arresto previa emitida fuera de Florida. La detención se produjo el pasado 2 de febrero, apenas Felman aterrizó en suelo estadounidense junto a su hija para celebrar su cumpleaños de 15.

(Fuente: Portal oficial del Gobierno del Condado de Miami-Dade y declaraciones de Denise Dumas en LAM)

Fianza y libertad provisoria

Tras permanecer alojado en el Miami-West Detention Center (MWDC), Felman logró recuperar la libertad de manera provisoria. La justicia fijó una fianza de u$s 130.000, suma que fue abonada, además de ofrecerse un departamento como garantía para asegurar su comparecencia y su eventual regreso a la Argentina.

¿Quiénes más están involucrados en el lavado de activos?

El escándalo promete escalar, ya que se menciona a periodistas deportivos como los "nexos" encargados de reclutar a los futbolistas a cambio de comisiones extra. Existe una creciente preocupación en el ambiente del fútbol local, dado que la investigación sugiere que podría haber nuevas detenciones de exjugadores y profesionales vinculados a la Selección Nacional en el corto plazo.

Próximos pasos: La audiencia clave

La causa permanece abierta y bajo estricto seguimiento de las autoridades federales de USA. según reportes oficiales del caso en USA.

Más noticias en Urgente24:

Cuenta regresiva en el Senado: El Gobierno quiere cerrar febrero con dos leyes clave

Karina Milei activa la carrera en Buenos Aires y estalla la interna libertaria

Disturbios en el Congreso: Avanza la investigación y ya hay 17 identificados