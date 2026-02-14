El mundo del periodismo deportivo y el fútbol argentino se encuentran conmocionados tras la reciente detención del periodista Enrique Quique Felman en Miami. La justicia estadounidense investiga una presunta red de lavado de activos que involucraría no solo a comunicadores, sino también a futbolistas y exintegrantes de la Selección Argentina.
PERIODISTA ARGENTINO LIBERADO
Recupera la libertad Quique Felman con fianza de u$s 130.000 por sospechas de lavado de activos
Quique Felman fue recientemente liberado: "Me indujeron a tomar decisiones financieras sin conocimiento de su alcance"
El periodista explicó a TyCSports.com los motivos de su detención en USA: “Fui inducido a participar de decisiones financieras y operaciones que no comprendía plenamente”. El caso está cerrado y en las próximas horas regresará a Argentina.
Lo que comenzó como unas vacaciones familiares terminó en una detención inesperada en el control de migraciones. Quique Felman, investigado en una causa por supuesto fraude en EE. UU., ya se encuentra libre y prepara su retorno a la Argentina. En declaraciones exclusivas para TyCSports.com, el cronista aseguró que fue víctima de la situación y reafirmó su total inocencia.
Los detalles de la detención en Miami
Quique Felman fue interceptado por las autoridades en la ciudad de Miami, Florida, en el marco de una causa que vincula maniobras financieras sospechosas con el ámbito del juego y el fútbol profesional. Según trascendió, la investigación apunta a una estructura organizada para el movimiento de fondos de origen dudoso.
El esquema de lavado de activos en Las Vegas: La maniobra
La investigación judicial describe un modus operandi sofisticado. Bajo la apariencia de "presencias" de figuras deportivas en casinos de Resorts World Las Vegas, se habrían ejecutado dinámicas de juego controladas. A los deportistas se les ofrecían pagos de entre u$s 5.000 y u$s 75.000, además de traslados y estadía, bajo condiciones estrictas:
- Prohibición de jugar con dinero propio; solo se utilizaban fichas provistas.
- Obligación de jugar para terceros según instrucciones precisas.
- Prohibición de consumir alcohol y vigilancia constante mediante cámaras.
- Apertura de cuentas personales obligatorias para habilitar el juego.
Situación judicial de Quique Felman
El periodista fue registrado en el portal oficial del Condado de Miami-Dade bajo la categoría de "Fugitive Warrant-Out of State Extradite", lo que indica la existencia de una orden de arresto previa emitida fuera de Florida. La detención se produjo el pasado 2 de febrero, apenas Felman aterrizó en suelo estadounidense junto a su hija para celebrar su cumpleaños de 15.
Fianza y libertad provisoria
Tras permanecer alojado en el Miami-West Detention Center (MWDC), Felman logró recuperar la libertad de manera provisoria. La justicia fijó una fianza de u$s 130.000, suma que fue abonada, además de ofrecerse un departamento como garantía para asegurar su comparecencia y su eventual regreso a la Argentina.
¿Quiénes más están involucrados en el lavado de activos?
El escándalo promete escalar, ya que se menciona a periodistas deportivos como los "nexos" encargados de reclutar a los futbolistas a cambio de comisiones extra. Existe una creciente preocupación en el ambiente del fútbol local, dado que la investigación sugiere que podría haber nuevas detenciones de exjugadores y profesionales vinculados a la Selección Nacional en el corto plazo.
Próximos pasos: La audiencia clave
La causa permanece abierta y bajo estricto seguimiento de las autoridades federales de USA. según reportes oficiales del caso en USA.
