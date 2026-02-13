San Valentín sin Tinder: Algoritmo creado en Stanford que promete citas reales

Del campus a startup modelo Silicon Valley

Lo que comenzó como un proyecto para el campus cambió de escala cuando un amigo cercano del fundador conoció a su pareja a través de Date Drop. Ese fue el punto de inflexión: dejó de ser una curiosidad académica para convertirse en una empresa.

Hoy, Date Drop es el primer producto de The Relationship Company, una corporación de beneficio público. La compañía ya levantó “unos pocos millones” de dólares de inversores de peso, entre ellos Mark Pincus, fundador de Zynga y uno de los primeros inversores en Facebook.

También participó Andy Chen (gestor de inversiones desde Coatue y Kleiner Perkins).

Y Elad Gil, conocido por respaldar tempranamente a Airbnb, Stripe y Pinterest.

La visión según su creador va más allá de las citas románticas: la meta es facilitar todo tipo de vínculos significativos como amistades, conexiones profesionales, comunidades y eventos, bajo una misma lógica algorítmica.

Cómo funciona el modelo

Las aplicaciones de citas ya utilizan algoritmos para estimar compatibilidad. La diferencia, dice Weng, está en la profundidad de los datos y en el objetivo declarado: el 95% de los usuarios afirma buscar relaciones estables.

El sistema se apoya en dos pilares.

1ro., un cuestionario exhaustivo que incluye respuestas abiertas, datos adicionales e incluso conversaciones por voz para capturar mejor la personalidad de cada usuario.

2do., un modelo entrenado con resultados reales: como la plataforma ayuda a organizar las citas, dispone de información sobre cuáles coincidencias efectivamente prosperan.

Con esos 2 componentes, el algoritmo aplica principios clásicos de teoría de matching, un campo económico y matemático que estudia cómo asignar pares de manera óptima, para definir las parejas semanales.

Un fundador obsesionado con el “matching”

Weng, que cursa una maestría en Ciencias de la Computación en Stanford, diseñó incluso su propia carrera durante el grado para estudiar la intersección entre comportamiento humano, incentivos y asignación eficiente de recursos.

Su conclusión: gran parte de la vida es un problema de matching. Desde la universidad a la que uno asiste hasta la empresa donde trabaja o la persona con la que comparte la vida.

Paradójicamente, una de las materias que más lo ayudó a emprender no fue técnica sino artística: “Intro to Clown”. Allí aprendió a normalizar el fracaso como parte del proceso creativo, una mentalidad que considera esencial para construir productos en un entorno de alta incertidumbre.

Cultura interna con lógica relacional

The Relationship Company hoy tiene 2 empleados fijos, además de una red de 12 embajadores estudiantiles.

Y la filosofía de los vínculos atraviesa incluso su gestión interna: cada uno recibe un estipendio mensual de US$100 para invertir en fortalecer relaciones personales, ya sea a través de citas, regalos o experiencias compartidas (gastos de representación, podría decirse).

La idea detrás de la política es que los vínculos son el factor más determinante en la vida de una persona y que invertir dinero en otros genera mayor bienestar que gastarlo en uno mismo.

¿Una alternativa al desgaste del 'swipe' infinito?

El crecimiento de Date Drop ocurre en un contexto de fatiga creciente con las apps tradicionales. Muchos jóvenes expresan frustración ante dinámicas percibidas como superficiales o despersonalizadas.

El modelo de Weng propone una experiencia opuesta: menos opciones, pero más curadas con más intención.

Para su fundador, el mayor aprendizaje personal no fue técnico sino social: descubrir la cantidad de personas interesantes que permanecen fuera del radar cotidiano.

Si el algoritmo cumple lo que promete, la próxima gran disrupción tecnológica no será una nueva red social, sino una nueva forma de conocerse.

