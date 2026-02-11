PAMI: Los pagos fueron "insuficientes"; la suspensión se mantiene y suma otra provincia

En tanto, indicó que "no hay novedades en el resto de los temas planteados, que son otros pagos pendientes de todo el sector ambulatorio y la actualización de aranceles".

Por otra parte, esperan una reunión urgente con las autoridades centrales que genere un marco de negociación que pueda facilitar la solución y así permitir que se atenúe el corte del servicio.

pami beneficio.jpg

Qué dijo PAMI

Desde el PAMI indicaron ayer que "hoy (por ayer) salieron los pagos por todos los modulados de las provincias implicadas y el jueves se saldará la deuda que corresponde a especialistas. Esto dejaría los pagos al día y bajo los plazos establecidos".

Y remarcan que la "deuda" que "mencionan estaba dentro de los plazos del cronograma de pagos establecido".

El corte al PAMI lo llevan adelante 15 establecimientos de Río Negro (Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, Imepa, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico Roca y Sanatorio Río Negro) y otras 4 de la provincia de Neuquén (ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul, Clínica Pasteur).

En Chubut, al menos, PROSATE (Programa de Salud de la Tercera Edad), el sistema de atención médica dependiente del gobierno provincial, para brindar cobertura sanitaria a los jubilados y adultos mayores, pidió a los jubilados que comprendan la situación.

Y en La Pampa, lo llevan adelante las clínicas Argentina y Regional de General Pico, y el Sanatorio Santa Rosa y la Clínica Modelo de la capital provincial.

"El PAMI pagó las internaciones y lo quirúrgico, pero no pagó lo ambulatorio. Y algunas clínicas de la Patagonia no han recibido el cobro de nada. Incluso se nos sumó una clínica de Tucumán, que no cobró", explicaron ayer al sitio 'La Arena' de La Pampa.

"Así que la idea es mantener la medida hasta el jueves, que vamos a tener una reunión por Zoom (videoconferencia) con las autoridades de PAMI para que nos puedan dar precisiones, porque ya se nos está venciendo lo que tendrían que pagar en febrero y queremos saber sin van a regularizar la deuda o si nos van a pagar un mes atrasado", añadió.

leguizamo PAMI

"Queremos más precisiones de algunas prácticas que no nos están reconociendo y algunas actualizaciones que han quedando afuera de los valores de la inflación incluso del año pasado, así que la medida se sostiene hasta que nos aclaren mejor cuál es la situación en la que estamos parados. No queremos más ambigüedades, sino que sean concretos en cuanto a la fecha en que van a regularizar la situación", indicaron.

Corte en las prestaciones fue anunciado

Según informaron las instituciones médicas la medida se tomó por "los críticos atrasos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles".

La cancelación de las prestaciones incluye las prestaciones programadas y ambulatorias.

Las instituciones demandan una regularización de la deuda acumulada por PAMI con cada una y una nuevo convenio con actualización de aranceles.

Apuntaron que el 40% de los ingresos de las clínicas y sanatorios corresponden al volumen de PAMI y los atrasos de la obra social genera riesgo de pago al personal.

