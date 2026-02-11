Unas 19 clínicas y sanatorios de las provincias de Río Negro y Neuquén y otras 9 instituciones de Chubut y La Pampa, a la que se sumó una clínica de Tucumán, que tampoco cobró, suspendieron ayer el servicio a los afiliados de la obra social de los jubilados PAMI por la falta de pagos y aranceles atrasados.
PAMI: Los pagos fueron "insuficientes"; la suspensión se mantiene y suma otra provincia
Ante la suspensión del servicio a los jubilados por la falta de pagos, PAMI hizo algunos ayer, pero fueron insuficientes, y hoy sigue la medida, a la que se sumó otra provincia.
Ante la situación, PAMI hizo algunos pagos para que se levante la medida que había sido anunciada con anticipación, pero fueron catalogados de insuficientes y la medida continúa hoy y hasta que complete los pagos.
La medida había sido anticipada la semana pasada, cuando las instituciones patagónicas advirtieron los inconvenientes con la obra social. Ayer a la tarde se concretaron algunos de los pagos que reclaman las clínicas, pero no los suficientes como para levantar la medida.
"De momento la suspensión se mantiene. Vamos a evaluar la situación -y ya no será hoy seguramente (por ayer)- mañana (por hoy) en el transcurso del día, en función de que se completen los pagos", indicó una fuente de las clínicas consultada por el patagónico diario 'Río Negro'.
"No entraron todos (los pagos); entró la mayoría, pero algunos todavía no", precisó.
En tanto, indicó que "no hay novedades en el resto de los temas planteados, que son otros pagos pendientes de todo el sector ambulatorio y la actualización de aranceles".
Por otra parte, esperan una reunión urgente con las autoridades centrales que genere un marco de negociación que pueda facilitar la solución y así permitir que se atenúe el corte del servicio.
Qué dijo PAMI
Desde el PAMI indicaron ayer que "hoy (por ayer) salieron los pagos por todos los modulados de las provincias implicadas y el jueves se saldará la deuda que corresponde a especialistas. Esto dejaría los pagos al día y bajo los plazos establecidos".
Y remarcan que la "deuda" que "mencionan estaba dentro de los plazos del cronograma de pagos establecido".
El corte al PAMI lo llevan adelante 15 establecimientos de Río Negro (Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, Imepa, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico Roca y Sanatorio Río Negro) y otras 4 de la provincia de Neuquén (ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul, Clínica Pasteur).
En Chubut, al menos, PROSATE (Programa de Salud de la Tercera Edad), el sistema de atención médica dependiente del gobierno provincial, para brindar cobertura sanitaria a los jubilados y adultos mayores, pidió a los jubilados que comprendan la situación.
Y en La Pampa, lo llevan adelante las clínicas Argentina y Regional de General Pico, y el Sanatorio Santa Rosa y la Clínica Modelo de la capital provincial.
"El PAMI pagó las internaciones y lo quirúrgico, pero no pagó lo ambulatorio. Y algunas clínicas de la Patagonia no han recibido el cobro de nada. Incluso se nos sumó una clínica de Tucumán, que no cobró", explicaron ayer al sitio 'La Arena' de La Pampa.
"Así que la idea es mantener la medida hasta el jueves, que vamos a tener una reunión por Zoom (videoconferencia) con las autoridades de PAMI para que nos puedan dar precisiones, porque ya se nos está venciendo lo que tendrían que pagar en febrero y queremos saber sin van a regularizar la deuda o si nos van a pagar un mes atrasado", añadió.
"Queremos más precisiones de algunas prácticas que no nos están reconociendo y algunas actualizaciones que han quedando afuera de los valores de la inflación incluso del año pasado, así que la medida se sostiene hasta que nos aclaren mejor cuál es la situación en la que estamos parados. No queremos más ambigüedades, sino que sean concretos en cuanto a la fecha en que van a regularizar la situación", indicaron.
Corte en las prestaciones fue anunciado
Según informaron las instituciones médicas la medida se tomó por "los críticos atrasos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles".
La cancelación de las prestaciones incluye las prestaciones programadas y ambulatorias.
Las instituciones demandan una regularización de la deuda acumulada por PAMI con cada una y una nuevo convenio con actualización de aranceles.
Apuntaron que el 40% de los ingresos de las clínicas y sanatorios corresponden al volumen de PAMI y los atrasos de la obra social genera riesgo de pago al personal.
