"Eso es todo": El Trece levantó a un conductor y ahora corre a tapar el bache

Vicuña también reconoció algo que muchos actores prefieren esquivar: "Soy actor y es muy difícil conducir. Son muchas cosas y mucha información". Y cerró con una frase poco habitual en el medio: "Si no les gustó les pido mil disculpas".

Conducir un formato de juegos en vivo no es lo mismo que actuar en una tira o en una película, y el público lo percibe rápido. No alcanza con el nombre, hace falta timing, ritmo y espalda para sostener el ida y vuelta con participantes y producción al mismo tiempo.

Cuando falta un programa, se estira otro: Quién reemplaza a Benjamín Vicuña

La segunda parte de esta historia es todavía más interesante, porque muestra cómo se mueve un canal cuando algo se cae antes de tiempo. Según informó Yanina Latorre, la gerencia llamó a Darío Barassi para adelantar el regreso de "Ahora Caigo", pero el conductor no pudo empezar a grabar antes de lo previsto, lo cual dejó una semana de aire sin cubrir.

"Llamaron a Barassi para que arranque antes a grabar y no puede. Queda una semana de bache", detalló la panelista en sus redes, dejando claro que había una decisión ya tomada y que el problema era operativo.

La solución fue rápida y bastante pragmática: una segunda edición de "Puro Show" en la franja de las 18.30, con Pampito y Matías Vázquez, el mismo equipo que trabaja por la mañana. Es una movida de emergencia, pero también una señal de cómo está hoy la tele: se estira lo que funciona, se ajusta lo que se puede y se gana tiempo hasta que llegue el plato fuerte.

El Trece confía en que la vuelta de Barassi ordene la franja y recupere competitividad, algo que hoy es obsesión en todos los canales porque cada décima cuenta en un mercado cada vez más fragmentado, donde el streaming, las redes y el consumo a demanda le sacan público a la pantalla tradicional todos los días.

En este contexto, lo de Vicuña es síntoma de una televisión abierta que ya no tiene margen para procesos largos ni para sostener apuestas que no cierran rápido, y aunque oficialmente se hable de ciclos pautados y contratos cumplidos, cuando un programa se queda sin capítulos y sin continuidad, hay que cortar de raíz.

La grilla se acomoda, los conductores pasan y el rating manda. Y en ese juego, el que no tiene asegurada la próxima tanda de grabaciones siempre está un poco más expuesto de lo que parece.

