En la tele abierta nadie está a salvo, y cuando en El Trece empiezan a mover fichas antes de tiempo es porque algo no cerró del todo, aunque hacia afuera intenten bajarle el tono. Esta vez el que quedó en el medio fue un conductor que recién estaba calentando la silla y ya se encontró con la puerta entreabierta.
RECIÉN CALENTABA LA SILLA
"Eso es todo": El Trece levantó a un conductor y ahora corre a tapar el bache
El Trece decidió echar a este conductor antes de que incluso pudiera despegar. Sin capítulos, grilla en crisis y parche de urgencia, ¿el canal a pleno ajuste?
"The Balls", un experimento con fecha de vencimiento en la tarde de El Trece
El conductor en cuestión es Benjamín Vicuña, al frente del ciclo "The Balls", el formato de entretenimientos de Kuarzo que supo conducir Guido Kaczka y que El Trece decidió reactivar con el actor chileno, en una jugada llena de necesidad de caras conocidas y la clásica apuesta a un formato probado.
Fue Yanina Latorre quien tiró la bomba desde sus historias de Instagram y después la ratificó en su programa SQP, donde aseguró que el programa sería levantado antes de lo previsto, generando un bache inesperado en la franja de las 18.30. "Levantan antes de lo pautado The Balls, el programa de Vicuña. Queda 1 semana de bache." La palabra "levantado" sonó fuerte, porque eso suele equivaler a fracaso, aunque la situación tiene más matices.
En números, el ciclo no estaba hundido. Este lunes marcó 2.8 puntos de rating, dejando un piso razonable para Telenoche. No era para descorchar champagne, pero tampoco para prender fuego todo. Sin embargo, no había más capítulos grabados.
El propio Vicuña salió a aclararlo en diálogo con SQP y fue bastante frontal: "Yo estaba haciendo un reemplazo y le puse toda la onda. Es un formato que la gente elige o no elige". Y agregó: "Se grabaron 40 capítulos y se están emitiendo esos capítulos, eso es todo". Es decir, el contrato era acotado desde el arranque. No hubo volantazo de último momento ni castigo ejemplar por el rating; hubo una planificación corta, que en el contexto actual de la televisión abierta es casi una manera de sobrevivir: se prueba, se mide y si no hay resto para seguir grabando, se corta.
Vicuña también reconoció algo que muchos actores prefieren esquivar: "Soy actor y es muy difícil conducir. Son muchas cosas y mucha información". Y cerró con una frase poco habitual en el medio: "Si no les gustó les pido mil disculpas".
Conducir un formato de juegos en vivo no es lo mismo que actuar en una tira o en una película, y el público lo percibe rápido. No alcanza con el nombre, hace falta timing, ritmo y espalda para sostener el ida y vuelta con participantes y producción al mismo tiempo.
Cuando falta un programa, se estira otro: Quién reemplaza a Benjamín Vicuña
La segunda parte de esta historia es todavía más interesante, porque muestra cómo se mueve un canal cuando algo se cae antes de tiempo. Según informó Yanina Latorre, la gerencia llamó a Darío Barassi para adelantar el regreso de "Ahora Caigo", pero el conductor no pudo empezar a grabar antes de lo previsto, lo cual dejó una semana de aire sin cubrir.
"Llamaron a Barassi para que arranque antes a grabar y no puede. Queda una semana de bache", detalló la panelista en sus redes, dejando claro que había una decisión ya tomada y que el problema era operativo.
La solución fue rápida y bastante pragmática: una segunda edición de "Puro Show" en la franja de las 18.30, con Pampito y Matías Vázquez, el mismo equipo que trabaja por la mañana. Es una movida de emergencia, pero también una señal de cómo está hoy la tele: se estira lo que funciona, se ajusta lo que se puede y se gana tiempo hasta que llegue el plato fuerte.
El Trece confía en que la vuelta de Barassi ordene la franja y recupere competitividad, algo que hoy es obsesión en todos los canales porque cada décima cuenta en un mercado cada vez más fragmentado, donde el streaming, las redes y el consumo a demanda le sacan público a la pantalla tradicional todos los días.
En este contexto, lo de Vicuña es síntoma de una televisión abierta que ya no tiene margen para procesos largos ni para sostener apuestas que no cierran rápido, y aunque oficialmente se hable de ciclos pautados y contratos cumplidos, cuando un programa se queda sin capítulos y sin continuidad, hay que cortar de raíz.
La grilla se acomoda, los conductores pasan y el rating manda. Y en ese juego, el que no tiene asegurada la próxima tanda de grabaciones siempre está un poco más expuesto de lo que parece.
