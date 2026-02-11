San Lorenzo ya lleva varias semanas desde que se decretó la acefalía institucional tras una serie de renuncias dentro de la dirigencia de Marcelo Moretti. Hoy por hoy, quien ejerce la conducción es Sergio Costantino, aunque es importante recordar que habrá elecciones el próximo 30 de mayo en el club de Boedo.
Un campeón de Libertadores sorprende en San Lorenzo con su incursión política
Un campeón de Copa Libertadores con San Lorenzo podría participar de las próximas elecciones del club de Boedo.
En las últimas horas tomó fuerza el nombre de un jugador que fue campeón de la Copa Libertadores como posible protagonista en la vida política del Ciclón.
¿Otro campeón de la Copa Libertadores en política de San Lorenzo?
Ya son varios los jugadores que fueron campeones de la Copa Libertadores que se metieron de lleno en la política de San Lorenzo.
El ejemplo más claro es el de Néstor Ortigoza, quien fue una figura excluyente para que gane Marcelo Moretti en diciembre de 2023.
En esas mismas elecciones, Sebastián Torrico y Juan ignacio Mercier acompañaron a Sergio Costantino, que salió tercero y hoy es presidente transitorio del club de Boedo.
En la radio Fair Play, quien brindó declaraciones fue Pablo Pitu Barrientos. El Pitu dijo: “me iré a vivir unos meses a Buenos Aires, por lo que algunos roles van a cambiar en Jorge Newbery”.
Luego de afirmar que dejará la presidencia del club de Comodoro Rivadavia, aseguró: “seguramente estaré en algún lugar dentro de San Lorenzo. Es un buen momento para estar allá y poder aportar mis conocimientos”.
El volante fue uno de los futbolistas que llegó a mediados del 2014 para afrontar los partidos finales de la Copa Libertadores de América.
A diferencia de los futbolistas previamente mencionados, Pitu es surgido de la cantera del Cuervo.
El medio Frenesí Azulgrana afirmó: "Según averiguado de primera mano la versión de que Barrientos juega del lado de Lammens no sería correcta.", por lo que habrá que ver con quién juega Pitu.
Elecciones en el Ciclón
El pasado 22 de diciembre de 2025, la Asamblea Extraordinaria de San Lorenzo tomó la decisión de que Sergio Costantino sea quien tome las riendas del club luego de que se produzca la acefalía institucional en el gobierno de Marcelo Moretti.
Ese día, independientemente de determinar que "Chiche" sea quien conduzca al Ciclón, se tomó la decisión de cuándo serán las próximas elecciones, que originalmente estaban pautadas para diciembre del 2027.
Las votaciones adelantadas serán el próximo 30 de mayo de 2026 y será interesante ver qué listas se presentarán para gobernar al club de Boedo hasta finales del año próximo.
Lo cierto es que el Matador viene de diferentes gobiernos malos en los últimos tiempos y deberá reordenarse a nivel institucional si quiere volver a competir deportivamente.
San Lorenzo y el fútbol
El Cuervo viene de perder ante Huracán el clásico y buscará reponerse el próximo viernes cuando juegue contra Unión en Santa Fé.
El presidente transitorio Sergio Costantino se reunió con el plantel y el cuerpo técnico luego de la dura derrota ante el Globo.
Damián Ayude piensa en hacer modificaciones respecto al partido del pasado domingo 8 de febrero.
