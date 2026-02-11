Un campeón de Libertadores sorprende en San Lorenzo con su incursión política

En la radio Fair Play, quien brindó declaraciones fue Pablo Pitu Barrientos. El Pitu dijo: “me iré a vivir unos meses a Buenos Aires, por lo que algunos roles van a cambiar en Jorge Newbery”.

Luego de afirmar que dejará la presidencia del club de Comodoro Rivadavia, aseguró: “seguramente estaré en algún lugar dentro de San Lorenzo. Es un buen momento para estar allá y poder aportar mis conocimientos”.

El volante fue uno de los futbolistas que llegó a mediados del 2014 para afrontar los partidos finales de la Copa Libertadores de América.

A diferencia de los futbolistas previamente mencionados, Pitu es surgido de la cantera del Cuervo.

El medio Frenesí Azulgrana afirmó: "Según averiguado de primera mano la versión de que Barrientos juega del lado de Lammens no sería correcta.", por lo que habrá que ver con quién juega Pitu.

image

Elecciones en el Ciclón

El pasado 22 de diciembre de 2025, la Asamblea Extraordinaria de San Lorenzo tomó la decisión de que Sergio Costantino sea quien tome las riendas del club luego de que se produzca la acefalía institucional en el gobierno de Marcelo Moretti.

Ese día, independientemente de determinar que "Chiche" sea quien conduzca al Ciclón, se tomó la decisión de cuándo serán las próximas elecciones, que originalmente estaban pautadas para diciembre del 2027.

Las votaciones adelantadas serán el próximo 30 de mayo de 2026 y será interesante ver qué listas se presentarán para gobernar al club de Boedo hasta finales del año próximo.

image

Lo cierto es que el Matador viene de diferentes gobiernos malos en los últimos tiempos y deberá reordenarse a nivel institucional si quiere volver a competir deportivamente.

San Lorenzo y el fútbol

El Cuervo viene de perder ante Huracán el clásico y buscará reponerse el próximo viernes cuando juegue contra Unión en Santa Fé.

El presidente transitorio Sergio Costantino se reunió con el plantel y el cuerpo técnico luego de la dura derrota ante el Globo.

Damián Ayude piensa en hacer modificaciones respecto al partido del pasado domingo 8 de febrero.

Embed

+ EN GOLAZO24

Estupor en Boca por Edwuin Cetré: Diego Monroig contradijo a Tato Aguilera

River: Un nuevo bombazo sobre Franco Armani sacude al Millonario

Informe: los 10 talentos Sub 21 que deslumbran en LATAM, con cuatro argentinos