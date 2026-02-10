Sergio Costantino se la pudrió al plantel de San Lorenzo: "Se tienen que pelar el or.."

El lunes 9 de febrero fue un día movido para varios clubes del fútbol argentino. Así como Juan Román Riquelme se reunió con el plantel y el cuerpo técnico de Boca Juniors, Sergio Costantino hizo lo propio en San Lorenzo de Almagro con sus futbolistas y con el entrenador Damián Ayude.
Riquelme en Boca no fue el único dirigente que habló con sus jugadores. Sergio Costantino hizo lo propio en San Lorenzo con el plantel y Damián Ayude.
El Ciclón perdió el domingo 8 de febrero ante Huracán en Parque Patricios y dejó una imagen completamente apática. Más allá del resultado, dio la sensación de que ninguno de los jugadores del conjunto de Boedo afrontó el encuentro con la intensidad que exige un clásico.
Si bien la paternidad histórica de San Lorenzo sobre Huracán es marcada, en los últimos años el Globo logró imponerse en varias ocasiones ante el Ciclón.
Pareciera existir una deuda pendiente por parte de los jugadores azulgranas a la hora de afrontar este tipo de partidos con la intensidad que demanda la historia, ya que en numerosas oportunidades terminan siendo superados por su clásico rival.
Sin ir más lejos, un dato por demás desalentador marca que desde el 13 de mayo de 2017, cuando San Lorenzo se impuso 1-0 con gol de Marcos Angeleri, Huracán acumula cuatro triunfos y cuatro empates frente al conjunto de Boedo en el Ducó. En total, son ocho partidos sin derrotas en el tiempo reglamentario para el Globo, lo que representa su mejor serie como local en la historia del clásico.
Además, de los últimos 22 clásicos disputados, San Lorenzo apenas logró una victoria.
Lo más preocupante, más allá de los resultados, es la actitud con la que en reiteradas ocasiones afrontan estos encuentros los futbolistas que visten la camiseta azulgrana.
Sergio Costantino, los jugadores y Damián Ayude
En este contexto, el presidente transitorio de San Lorenzo, Sergio Costantino, se reunió el lunes 9 de febrero con los jugadores y con el entrenador Damián Ayude durante el entrenamiento.
Según informó el periodista Pablo Lafourcade, el mensaje del dirigente hacia el cuerpo técnico y el plantel fue claro y directo. En relación al entrenador, Costantino le habría manifestado: “Tomá las decisiones que tengas que tomar, pero hacelo, porque no hay más tiempo para este tipo de decepciones”. Además, el presidente remarcó que sostuvo al plantel incluso en medio de la delicada situación institucional que atraviesa el club.
Para los futbolistas, el mensaje habría sido aún más contundente. De acuerdo a lo que dijo Lafourcade, Costantino les preguntó si existía algún inconveniente o molestia, teniendo en cuenta que el club mantiene sus obligaciones al día para con ellos. “Palabras más, palabras menos, el mensaje fue que se tienen que pelar el orto de ahora en más”, aseguró el periodista.
El próximo compromiso del Ciclón será el viernes 13 de febrero desde las 22:15, cuando visite a Unión en Santa Fe por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Resta saber si esta charla entre el presidente, el cuerpo técnico y los jugadores logra tener impacto dentro del campo de juego y cambiar el rumbo del equipo luego del clásico ante Huracán.
