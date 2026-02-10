Sergio Costantino se la pudrió al plantel de San Lorenzo: "Se tienen que pelar el or.."

Además, de los últimos 22 clásicos disputados, San Lorenzo apenas logró una victoria.

image

Lo más preocupante, más allá de los resultados, es la actitud con la que en reiteradas ocasiones afrontan estos encuentros los futbolistas que visten la camiseta azulgrana.

Sergio Costantino, los jugadores y Damián Ayude

En este contexto, el presidente transitorio de San Lorenzo, Sergio Costantino, se reunió el lunes 9 de febrero con los jugadores y con el entrenador Damián Ayude durante el entrenamiento.

Según informó el periodista Pablo Lafourcade, el mensaje del dirigente hacia el cuerpo técnico y el plantel fue claro y directo. En relación al entrenador, Costantino le habría manifestado: “Tomá las decisiones que tengas que tomar, pero hacelo, porque no hay más tiempo para este tipo de decepciones”. Además, el presidente remarcó que sostuvo al plantel incluso en medio de la delicada situación institucional que atraviesa el club.

Para los futbolistas, el mensaje habría sido aún más contundente. De acuerdo a lo que dijo Lafourcade, Costantino les preguntó si existía algún inconveniente o molestia, teniendo en cuenta que el club mantiene sus obligaciones al día para con ellos. “Palabras más, palabras menos, el mensaje fue que se tienen que pelar el orto de ahora en más”, aseguró el periodista.

Embed - SAN LORENZO - CLIMA CALIENTE - QUÉ PASÓ EN LA REUNION DE COSTANTINO CON AYUDE Y EL PLANTEL

El próximo compromiso del Ciclón será el viernes 13 de febrero desde las 22:15, cuando visite a Unión en Santa Fe por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Resta saber si esta charla entre el presidente, el cuerpo técnico y los jugadores logra tener impacto dentro del campo de juego y cambiar el rumbo del equipo luego del clásico ante Huracán.

+ EN GOLAZO24

Terremoto en Boca por lo último que se supo sobre Paulo Dybala: "A un paso"

Impacto en River por lo que contó Gastón Edul sobre Marcos Acuña

Se pudrió en Boca entre Juan Román Riquelme y los jugadores: "Está muy caliente"