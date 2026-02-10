Fritos: Denuncian un centenar de despidos en Lamb Weston tras la mudanza de Munro

Tan solo en el tercer tercio del año pasado, la desocupación en esa zona superó el promedio nacional y se ubicó por encima del 7%. Algo que también se reflejó en la puja por vacantes en blanco.

En el plano nacional, la pérdida de puestos de trabajo durante 2025 en el sector privado se elevó por encima de los 170.000 según distintas estimaciones periodísticas e institucionales. Gran parte de ese volúmen se concentró en la industria, que sufrió el combo de dólar accesible y apertura a las importaciones, trasladando mucha de las operaciones que se reorientaron al comercio exterior.

A todo ello se suman los recortes de empleo público, sobre todo en el sector nacional. Esto último aceleró el saldo de pérdida de empleos registrados, aunque a la vez redujo el gasto público y contribuyó a los superávits exhibidos por el Gobierno.

Qué es Lamb Weston

Lamb Weston es una multinacional estadounidense dedicada al negocio de la papa en distintas versiones. La empresa está radicada hace tiempo en Argentina y decidió reconfigurar su negocio con la apertura de importantes instalaciones en Mar del Plata, donde puede llegar a procesar hasta 90 millones de kilos de papa al año.

La compañía forma parte de una amplia cadena de valor, sobre todo como proveedora a otras grandes marcas radicadas a nivel local, en especial cadenas de comida rápida.

