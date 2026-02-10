El cordón industrial del Conurbano sumó más despidos en las últimas semanas con la mudanza de la empresa productora de papas fritas Lamb Weston. La compañía, que fracciona y produce alimentos para grandes cadenas de comida rápida y restaurantes, mudó sus instalaciones de Munro a Mar del Plata, dejando al menos 110 personas fuera de las operaciones.
Fritos: Denuncian un centenar de despidos en Lamb Weston tras la mudanza de Munro
Cientos de despidos habrían sido ejecutados por la empresa de papas fritas Lamb Weston. Se mudó de Munro a Mar del Plata.
Esto último fue denunciado por el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, desde donde se señaló que el procedimiento de mudanza habría sido aprovechado por la empresa para gatillar la desvinculaciones. Según el sindicato indicó al sitio especializado Mundo Gremial, la empresa trató de aminorar el impacto de las indemnizaciones entablando un Procedimiento Preventivo que fue rechazado y con el cual buscaba abonar el 50% del monto a los trabajadores.
La inversión para la mudanza, que rondó los 300 millones de dólares, elevó la alerta sindical sobre la realidad financiera de la empresa. Al respecto, el SITA concluyó que no existirían dificultades financieras reales al estarse ejecutando tamaña reestructuración.
Con la presión del sindicato y la mudanza inminente, Lamb Weston accedió a un acuerdo superior del 130% de la indemnización y otros beneficios para los desvinculados. Sin embargo, el lamento del sindicato fue la desaparición de más puestos de trabajo en el Conurbano bonaerense.
Despidos en el Conurbano
El deterioro de la cadena industrial en todos sus niveles tuvo un fuerte impacto en el Conurbano por la presencia de Pymes en la zona. Según el Gobierno provincial, desde el 2023 a esta parte, el área sufrió una contracción de 90.000 puestos de trabajo en blanco, de los cuales más de 25.000 corresponderían a fábricas de distinta índole.
Tan solo en el tercer tercio del año pasado, la desocupación en esa zona superó el promedio nacional y se ubicó por encima del 7%. Algo que también se reflejó en la puja por vacantes en blanco.
En el plano nacional, la pérdida de puestos de trabajo durante 2025 en el sector privado se elevó por encima de los 170.000 según distintas estimaciones periodísticas e institucionales. Gran parte de ese volúmen se concentró en la industria, que sufrió el combo de dólar accesible y apertura a las importaciones, trasladando mucha de las operaciones que se reorientaron al comercio exterior.
A todo ello se suman los recortes de empleo público, sobre todo en el sector nacional. Esto último aceleró el saldo de pérdida de empleos registrados, aunque a la vez redujo el gasto público y contribuyó a los superávits exhibidos por el Gobierno.
Qué es Lamb Weston
Lamb Weston es una multinacional estadounidense dedicada al negocio de la papa en distintas versiones. La empresa está radicada hace tiempo en Argentina y decidió reconfigurar su negocio con la apertura de importantes instalaciones en Mar del Plata, donde puede llegar a procesar hasta 90 millones de kilos de papa al año.
La compañía forma parte de una amplia cadena de valor, sobre todo como proveedora a otras grandes marcas radicadas a nivel local, en especial cadenas de comida rápida.
