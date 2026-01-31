Milei decreta 2026 como "año de la grandeza argentina" pero números industriales lo desmienten

En el Gran Buenos Aires, el desempleo ya supera el 7 % y más del 40 % de los trabajadores se mueve en medio de la informalidad. El año 2025 cerró con una industria nacional que mostró un retroceso del 6% interanual. En el Gran Buenos Aires, el desempleo ya supera el 7 % y más del 40 % de los trabajadores se mueve en medio de la informalidad. El año 2025 cerró con una industria nacional que mostró un retroceso del 6% interanual.

image

La industria automotriz (el complejo industrial más importante del país en materia de mano de obra) cayó un 30 % interanual. Ya se han parado plantas anticipadamente en el Palomar y Ferreira por la caída abrupta en la actividad. Al mismo tiempo, en este mismo rubro, se adelantan vacaciones o se deciden suspensiones masivas en las provincias de Santa Fe y Córdoba.

La producción de hilados de algodón está cayendo a un 37% anual. En las textiles el uso de capacidad instalada es menor al 30%.

En 2025, el país tuvo el récord histórico de juicios laborales: 135.000.

image

Como respuesta, la dupla Milei/Adorni emitió el decreto 50/26 que declara al presente año como el de "La Grandeza de Argentina". La frase se colocará en toda la documentación oficial emitida por Balcarce 50 durante los próximos 11 meses.

La debacle textil se acentuará en 2026

La empresa Emilio Alal cerró sus plantas productivas de hilados y telas en Corrientes y Chaco y despidió a más de 260 trabajadores.

La firma, con más de un siglo de trayectoria en el país, atribuyó la medida al “actual contexto económico y comercial adverso, sumado a problemas estructurales que afectan la competitividad de la industria nacional”.

Mencionó la apertura “indiscriminada” de importaciones de hilados, telas y prendas de vestir, tanto nuevas como usadas y, al mismo tiempo, la pérdida del poder adquisitivo, los altos costos financieros, laborales y energéticos, y la elevada carga impositiva.

image

Otra empresa afectada fue Eseka S.A., dedicada a la producción de lencería para las marcas Cocot y Dufour: despidió a 140 trabajadores de su planta situada en el barrio porteño de Parque Chas.

Además, la textil TN & Platex cerró por tiempo indefinido su planta de Los Gutiérrez, en Tucumán. La medida derivó en la suspensión de 190 empleados cuyos salarios rondan los 700 mil pesos mensuales por jornadas de nueve horas. También, se confirmó el cierre de la planta de confección en el Parque Industrial de La Rioja, lo que derivó en el despido de 70 trabajadores a partir de enero.

Otro caso emblemático fue el del Grupo Dass que fabricó zapatillas para marcas internacionales como Nike, Adidas, Umbro, Fila y Asics. La empresa despidió a 43 empleados de su planta ubicada en Eldorado, Misiones y la producción de esa fábrica para 2026 quedó comprometida solo hasta el mes de junio.

image

Una ola de despidos que va tomando fuerza

En las pocas semanas transcurridas de 2026, empresas de peso como la multinacional Lamb Weston (productora de papas fritas congeladas en Munro), la cadena Farmacias del Dr. Ahorro y la petroquímica Sealed Air confirmaron desvinculaciones que superan los 300 puestos de trabajo.

image

El ajuste también alcanzó al comercio minorista y a la industria química: la cadena de farmacias del Dr Ahorro, de capitales mexicanos, profundizó su crisis financiera con el cierre de al menos 10 sucursales y el despido de alrededor de 90 trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país.La compañía declaró la cesación de pagos tras perder el crédito comercial de proveedores y droguerías.

En paralelo, la petroquímica iSealed Air confirmó el despido de 65 trabajadores, luego de un proceso de negociaciones fallidas con el gremio.

Parque industrial de Pilar, cementerio de Pymes

Se trata del municipio del conurbano más golpeado por la liberación de importaciones. La señal de alarma la dio la planta de Cerámicos Ilva Porcelanatos (400 empleados) sobre fines de 2025 pero la “mancha venenosa” de los afectados por la llegada masiva de productos extranjeros se fue extendiendo.

Ningún otro distrito acumuló tantos cierres de plantas industriales, suspensiones y despidos: Ilva, Kimberly Clark, Whirlpool, industrias químicas Sader, Granja Tres Arroyos, autopartistas, Essen, Magnera, entre otras. El Parque Industrial de Pilar empleaba de manera directa e indirecta a más de 30 mil personas, pero sus días de luz se van apagando ya que en pocos meses cayeron 1.400 puestos concretos.

La provincia de Buenos Aires concentra casi el 50 por ciento del valor industrial del país y por eso es el que más sufre la destrucción del mercado interno. En esta vasta geografía, durante la gestión de Javier Milei, ya cerraron más de 5.000 pymes (8 por día), según datos del ministerio de Economía de ese estado subnacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1933203836719468862&partner=&hide_thread=false Argentina importando naranjas de EGIPTO, fideos de ALBANIA, leche de URUGUAY jsjsjajja totalmente arruinados por unos inoperantes pic.twitter.com/TZp11L0vJm — TUGO News (@TugoNews) June 12, 2025

La Cámara de Importadores informó que en 2025 las importaciones crecieron un 27 % anual y que 2026 sería aún peor.

Las industrias nacionales enfrentan una doble Nelson: caída del consumo interno y llegada sin restricciones de productos del exterior que soportan en sus países menor carga impositiva.