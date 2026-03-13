La Justicia de Tucumán ordenó cuatro meses de prisión preventiva para Marcelo “Pichón” Segura, acusado de atacar al diputado nacional Federico Pelli, dirigente de La Libertad Avanza. Segura fue imputado por lesiones graves agravadas por alevosía (cabezazo) y permanecerá detenido mientras sigue la investigación judicial por el violento episodio ocurrido en el sur de la provincia.
ATAQUE VIOLENTO EN TUCUMÁN
Prisión preventiva para al agresor del diputado Federico Pelli
Marcelo "Pichón" Segura tendrá que cumplir prisión preventiva (4 meses) por atacar al legislador Federico Pelli, de La Libertad Avanza, en Tucumán.
Decisión judicial
La medida fue dispuesta por el juez Raúl Ángel Robin Márquez durante la audiencia de formulación de cargos, luego del pedido de los auxiliares fiscales J uan José Ibáñez y Gabriela Ghilardi, además del abogado querellante Juan Colombres Garmendia.Tras la resolución, el acusado fue trasladado al penal del Complejo Penitenciario Benjamín Paz.
La defensa, encabezada por el abogado Ernesto Bacclini, presentó un recurso para cuestionar la modalidad de detención, según confirmaron fuentes judiciales.
Ataque al legislador
El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 157, en la localidad de La Madrid, Tucumán, una de las zonas más golpeadas por el fuerte temporal que azotó a la provincia en los últimos días.
Hasta allí había llegado el diputado Pelli para participar de una recorrida solidaria junto a la exlegisladora Paula Omodeo y el intendente de Concepción, Tucumán, Alejandro Molinuevo.
El objetivo era entregar ayuda a las familias afectadas por las inundaciones que comenzaron el domingo pasado y provocaron serios daños en distintas localidades del sur tucumano.
Lesiones y operación
Como consecuencia del ataque, el legislador sufrió una fractura de tabique nasal y otras lesiones, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente mientras permanecía internado en la C línica Mayo, San Miguel de Tucumán.
La causa judicial ahora avanzará con la recolección de pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades en el episodio que sacudió la política tucumana.
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