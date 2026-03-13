Prisión preventiva para al agresor del diputado Federico Pelli

El objetivo era entregar ayuda a las familias afectadas por las inundaciones que comenzaron el domingo pasado y provocaron serios daños en distintas localidades del sur tucumano.

Lesiones y operación

Como consecuencia del ataque, el legislador sufrió una fractura de tabique nasal y otras lesiones, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente mientras permanecía internado en la C línica Mayo, San Miguel de Tucumán.

La causa judicial ahora avanzará con la recolección de pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades en el episodio que sacudió la política tucumana.

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