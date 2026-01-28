Crisis textil, sin respiro: Más de 110 despidos en la mayor fabricante de toallas, que ya eliminó 800 empleos

image

Las indemnizaciones se pagarán en cuotas. Desde la Asociación Obrera Textil (AOT) señalaron que de ese gremio quedan con empleo unas 220 personas con convenio quincenal, mientras que el plantel total ronda las 400 personas actualmente.

"Hoy por hoy no hay ninguna seguridad para los 400 que quedamos y la empresa ya ha anticipado que si no repunta la actividad, se va a ver obligada a tomar más medidas como esta", insistió Diaz.

Además, precisó que, desde luego de la pandemia, la empresa venía con un proceso de recorte de personal de 40 o 50 personas por año. Incluso en uno de ellos llegó a casi un centenar.

En octubre de este año, Coteminas ya había sufrido un freno en la producción de una línea de toallas en un 90% por un plazo de 14 días. Esto se debía a un exceso en el stock y las bajas ventas que experimentaba la empresa. A los trabajadores les debían vacaciones desde 2023 y también se les pedía adelantarlas para noviembre frente a esta situación crítica.

El comunicado de la empresa textil Coteminas

image La planta ubicadas en el parque industrial de La Banda es la única en el país.

"Como es de público conocimiento la delicada situación por la que está atravesando la industria nacional, en la que la industria textil lamentablemente no se encuentra exenta, motivada principalmente por la caída del poder adquisitivo, avalancha de importaciones, reducción de aranceles/impuestos a productos importados y costos de producción al alza (elevados costos energéticos y financieros, presión impositiva, etc).

La situación arriba descrita generó caída de ventas, dada la continuidad, de este contexto actual de la industria nacional y manufactura en especial, la empresa se ve obligada a tomar medidas para adaptarse al nuevo escenario económico y de consumo de la industria textil en particular.

En virtud de lo anterior, y entre varias medidas que fueron adoptadas, nos vemos en la obligación de desvincular a otro grupo de 57 trabajadores, para adaptar la producción al nuevo contexto de mercado.

Estas decisiones, que lamentablemente debemos tomar, se toman con pesar y a conciencia del impacto social que esto genera.

Queremos agradecer a todos nuestros colaboradores que acompañaron y a los que continúan acompañando a esta empresa.

Coteminas Argentina SA."

Coteminas, una de las textiles más importantes del mundo

Coteminas es una empresa textil brasileña asentada hace veinte años en Santiago del Estero. Está ubicada en el parque industrial de La Banda, un complejo que aglutina producción de alimentos procesados, productos metalúrgicos, fabricación de calzados, industria textil y otros rubros que surgieron en los últimos años de crecimiento de la provincia.

En 2011, Coteminas se consagró como el mayor fabricante de toallas del mercado argentino, invirtió 96 millones de pesos en la provincia, brindó trabajo a más de mil personas con intenciones de llegar a 1.350 y tuvo una productividad estratégica superior a la capacidad instalada en Brasil.

