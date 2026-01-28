El Trece en alerta roja: Mario Pergolini les dice "no" y el rating vuelve a temblar

Darío Barassi como salvavidas en un mar de números flojos

En medio de este panorama, Darío Barassi es uno de los pocos valores seguros del canal. Desde sus redes confirmó: "Se acabaron las vacaciones… A partir del primer lunes hábil de marzo arrancamos con Ahora Caigo", y adelantó una temporada con cambios. "Una bomba. Novedades, nuevos juegos, nuevas luces… la escenografía no va a cambiar pero hay unas magias nuevas", prometió, y sumó: "Los juegos nuevos están espectaculares. Hay muy buena guita en juego".

También bromeó con su regreso: "Un Barassi renovado, fresco, bronceado, con más senos porque me comí todo, pero se vuelve con todo. Así que contento con eso… y en el segundo semestre se vienen cositas".

image Darío Barassi vuelve con Ahora Caigo, promete juegos nuevos y plata en juego, y se convierte en el sostén del canal.

Barassi hoy es uno de los pocos que todavía garantiza piso de rating, algo vital para un canal que viene acumulando meses complicados. A fines del año pasado, al despedirse del programa, ya había dejado una puerta abierta: "Ha sido un placer, ha sido una nueva temporada de Ahora Caigo, tenemos un equipazo… Gracias a la gente en su casa, nos encanta hacer este programa. Agradecido por todo". Y cerró con esperanza: "Por ahí nos vemos el año que viene, yo seguramente creo que sí, Ahora Caigo el año que viene por ahí me levanto. Chao gente".

Mientras tanto, El Trece espera abril como quien espera lluvia en sequía. Pergolini volverá, el programa sigue en pie, pero marzo será un mes de resistencia pura: series prestadas, apuestas conservadoras y mucha improvisación. Que El Zorro sea el salvavidas del canal en pleno 2026 es alarma, y en esa pelea por sobrevivir, cada punto de rating hoy vale oro.

