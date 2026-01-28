El Trece arranca el año con la grilla temblando, Mario Pergolini estirando el verano y los programadores haciendo malabares para que el prime time no se les caiga a pedazos, justo cuando el rating está más flaco que nunca. En ese caos aparece Darío Barassi como salvavidas, mientras el canal trata de sobrevivir hasta que llegue marzo.
ADRIÁN SUAR HACE MALABARES
El Trece en alerta roja: Mario Pergolini les dice "no" y el rating vuelve a temblar
El Trece está en emergencia, con un rating frágil mientras Mario Pergolini no vuelve y Darío Barassi salva marzo. Grilla parchada y ficción al rescate.
Marzo a la deriva: El Trece tapa el hueco de Mario Pergolini con series prestadas
La ausencia de Mario Pergolini obligó a Adrián Suar y su equipo a salir a tapar huecos como sea. En febrero, el horario de Otro Día Perdido quedará en manos de Hija del Fuego, la serie protagonizada por la China Suárez, con sus 22 capítulos completos. Ya lo habían hecho en enero con El Encargado, de Guillermo Francella, y ahora redoblan la apuesta.
Para marzo, el plan es similar: seguir con ficción hasta que vuelva Pergolini, y entre los rumores más firmes aparece la posibilidad de pasar Envidiosa, la serie de Netflix con Griselda Siciliani, directamente en el prime time del Trece. Es decir, contenido de streaming reciclado para sostener una franja caliente.
Esto llega en un contexto durísimo para todos los canales, pues como contó Ángel de Brito, enero cerró con números "críticos" y un malestar generalizado entre los directivos por el bajísimo encendido. Como dato más brutal: el programa más visto del Trece fue El Zorro, la serie de Disney de los 1950 que terminó superando a todos los estrenos veraniegos.
Ni siquiera Telefe está cómodo: el lunes 26 de enero, MasterChef Celebrity lideró el prime time con un promedio de 11,2 puntos, arrancando con un piso de 10,3 heredado de Pasapalabra y tocando un pico de 12,9. Números que hace unos años eran un fracaso. Más atrás quedaron el cine y Laurita Fernández con Bienvenidos a ganar, que apenas llegó a 2,2. Está claro que el público se fue y la tele abierta todavía no sabe cómo traerlo de vuelta.
Darío Barassi como salvavidas en un mar de números flojos
En medio de este panorama, Darío Barassi es uno de los pocos valores seguros del canal. Desde sus redes confirmó: "Se acabaron las vacaciones… A partir del primer lunes hábil de marzo arrancamos con Ahora Caigo", y adelantó una temporada con cambios. "Una bomba. Novedades, nuevos juegos, nuevas luces… la escenografía no va a cambiar pero hay unas magias nuevas", prometió, y sumó: "Los juegos nuevos están espectaculares. Hay muy buena guita en juego".
También bromeó con su regreso: "Un Barassi renovado, fresco, bronceado, con más senos porque me comí todo, pero se vuelve con todo. Así que contento con eso… y en el segundo semestre se vienen cositas".
Barassi hoy es uno de los pocos que todavía garantiza piso de rating, algo vital para un canal que viene acumulando meses complicados. A fines del año pasado, al despedirse del programa, ya había dejado una puerta abierta: "Ha sido un placer, ha sido una nueva temporada de Ahora Caigo, tenemos un equipazo… Gracias a la gente en su casa, nos encanta hacer este programa. Agradecido por todo". Y cerró con esperanza: "Por ahí nos vemos el año que viene, yo seguramente creo que sí, Ahora Caigo el año que viene por ahí me levanto. Chao gente".
Mientras tanto, El Trece espera abril como quien espera lluvia en sequía. Pergolini volverá, el programa sigue en pie, pero marzo será un mes de resistencia pura: series prestadas, apuestas conservadoras y mucha improvisación. Que El Zorro sea el salvavidas del canal en pleno 2026 es alarma, y en esa pelea por sobrevivir, cada punto de rating hoy vale oro.
---------------------------------------------------------------------
