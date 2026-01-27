urgente24
USA cuenta 34 muertos mientras espera otra ola de frío ártico

Mientras la recuperación de servicios se percibe lenta y suman 34 los muertos, USA espera otra ola ártica en el curso de la semana entrante.

27 de enero de 2026 - 22:26
Así se vieron calles de ciudades como Manhattan, Arkansas y Texas

GUILLERMO CARRIL
Al menos 34 personas murieron en USA, como consecuencia de la intensa tormenta invernal que azotó durante la última semana amplias zonas del país, según el recuento más reciente de autoridades estatales que siguen el derrotero de una nueva ola de aire ártico.

A todo esto, miles de hogares permanecen sin electricidad y las autoridades advirtieron sobre el riesgo de hipotermia, accidentes y nuevos cortes de servicios ante el frío extremo.

Imagen que se repitió en varios Estados de USA (Foto AP)

Por qué las muertes

Las muertes se produjeron en incidentes relacionados con el frío extremo, accidentes de tránsito, caídas en estanques congelados y atropellamientos de camiones por quitanieves. Ocho de los fallecidos fueron hallados en exteriores en la ciudad de Nueva York, según informó el alcalde Zohran Mamdani.

La portavoz de la Alcaldía, Dora Pekec, indicó que los decesos ocurrieron en espacios abiertos. “No podemos confirmar la causa de las muertes, pero podemos decir que los fallecidos se encontraban todos en el exterior”, afirmó, en referencia a la exposición prolongada al frío extremo.

"Tormenta monstruosa"

La tormenta, calificada por el Servicio Meteorológico Nacional de USA como “monstruosa”, extendió su impacto desde Texas y Arkansas hasta Nueva York y Massachusetts. El fenómeno cubrió de nieve y hielo una franja de más de 2.000 kilómetros, generó condiciones peligrosas en carreteras y dejó sin energía eléctrica regiones enteras. Más de 550.000 clientes seguían sin luz este martes, especialmente en Tennessee, Mississippi y Kentucky.

En estados del sur, tradicionalmente menos preparados para eventos de frío extremo, miles de familias tuvieron que ser evacuadas a refugios con calefacción.

Kentucky

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, advirtió que estar a la intemperie apenas diez minutos podía resultar en congelación o hipotermia.

Entre las víctimas se encuentran tres niños en Texas que murieron al caer en un estanque congelado, dos personas atropelladas por quitanieves en Massachusetts y Ohio, adolescentes fallecidos en accidentes de trineo en Arkansas y Texas, y una mujer hallada bajo la nieve en Kansas. En Nueva York, todas las muertes registradas hasta ahora ocurrieron en exteriores durante el fin de semana, aunque las causas exactas aún se investigan.

Material editado de las agencias Associated Press y Europa Press

