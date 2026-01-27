USA cuenta 34 muertos mientras espera otra ola de frío ártico

En estados del sur, tradicionalmente menos preparados para eventos de frío extremo, miles de familias tuvieron que ser evacuadas a refugios con calefacción.

Kentucky

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, advirtió que estar a la intemperie apenas diez minutos podía resultar en congelación o hipotermia.

Entre las víctimas se encuentran tres niños en Texas que murieron al caer en un estanque congelado, dos personas atropelladas por quitanieves en Massachusetts y Ohio, adolescentes fallecidos en accidentes de trineo en Arkansas y Texas, y una mujer hallada bajo la nieve en Kansas. En Nueva York, todas las muertes registradas hasta ahora ocurrieron en exteriores durante el fin de semana, aunque las causas exactas aún se investigan.

Material editado de las agencias Associated Press y Europa Press

Más noticias en Urgente24

Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos

Malvinas: Lo de Ian Sielecki fue impecable, pero salvó a Milei (denunciado penalmente) o arriesgó su cargo