Boca empezó con el pie derecho, al menos desde el resultado, en el Torneo Apertura 2026. Aunque con muchas cosas para seguir puliendo en el juego, se llevó tres puntos importantes para cualquier inicio de competencia. Fue 1-0 ante Deportivo Riestra. El gol lo hizo Lautaro Di Lollo.
"GRAN CANDIDATO"
El defensor de Boca con chances de ir al Mundial 2026, según Navarro Montoya
El Mono Navarro Montoya no dudó en proyectar el futuro de Lautaro Di Lollo, uno de los mejores futbolistas de Boca en la actualidad.
Di Lollo fue uno de los puntos más altos de un Xeneize que no tuvo una buena performance en La Bombonera. Él, junto a su pareja central, Ayrton Costa, fueron la roca sólida que mantuvo seguridad en el fondo de un equipo que jugó siempre en campo rival y que debía tener mucho cuidado con los contragolpes de Riestra.
Rápido para las coberturas a campo abierto, firme en los duelos individuales, correcto para pasar la pelota y seguro para disputar la pelota, Di Lollo ofreció -ofrece- garantías de un central con diversas cualidades. Y, por si fuera poco, también tiene gol.
El tanto ante Riestra no fue el primero que hace de cabeza, ni tampoco el primero que hace a través de un centro de Leandro Paredes. Di Lollo acumula cuatro goles en 53 partidos con la camiseta Xeneize, y demostró que la fórmula con el 5 de Boca es muy efectiva.
Navarro Montoya elogió al defensor de Boca: "Gran candidato a estar en la lista del Mundial"
Quien se refirió a él tras su actuación contra el Malevo fue el Mono Navarro Montoya, ex arquero del club de la Ribera. No solo lo elogió, sino que se animó a proyectarle un gran futuro. Y que, además, tiene altas chances de viajar al Mundial 2026 con la Selección Argentina.
"Lautaro Di Lollo será la próxima gran venta de @BocaJrsOficial. Además de ser gran candidato a estar en la lista final de Scaloni para el mundial", escribió Navarro Montoya en su cuenta de X.
Central derecho, juega de 2, una posición que cubre Cuti Romero, que puede cubrir Otamendi, que también puede cumplir Balerdi. Ahí, en una zona con nombres de peso, el Mono ve que el defensor de Boca de 21 años puede ganarse un lugar. ¿Lo tendrá Lionel Scaloni en carpeta?