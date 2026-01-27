El defensor de Boca con chances de ir al Mundial 2026, según Navarro Montoya

"Lautaro Di Lollo será la próxima gran venta de @BocaJrsOficial. Además de ser gran candidato a estar en la lista final de Scaloni para el mundial", escribió Navarro Montoya en su cuenta de X.

Captura de pantalla (331) Navarro Montoya, vía X

Central derecho, juega de 2, una posición que cubre Cuti Romero, que puede cubrir Otamendi, que también puede cumplir Balerdi. Ahí, en una zona con nombres de peso, el Mono ve que el defensor de Boca de 21 años puede ganarse un lugar. ¿Lo tendrá Lionel Scaloni en carpeta?

