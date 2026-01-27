Científicos eliminan el 100% del cáncer de páncreas en ratones y van por humanos

En España se diagnostican más de 10.300 casos anuales de este cáncer. La supervivencia a cinco años es inferior al 10%, principalmente porque se detecta tarde. Los tratamientos actuales con quimioterapia convencional tienen resultados limitados y efectos devastadores.

Tres años para llegar a pacientes humanos

Barbacid advierte que aún faltan al menos tres años para iniciar ensayos clínicos. El principal obstáculo es optimizar los fármacos y conseguir aprobaciones regulatorias. Uno de los medicamentos, el afatinib, está autorizado para cáncer de pulmón pero no para tumores con mutaciones en KRAS.

image Mariano Barbacid.

La Fundación CRIS Contra el Cáncer financió el estudio con 3,6 millones de euros durante seis años.

Ahora necesitan más recursos para llevar la terapia a humanos y cambiar el destino de miles de pacientes.

