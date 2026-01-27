Mariano Barbacid y su equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) acaban de lograr lo imposible: eliminar por completo el cáncer de páncreas más agresivo en modelos animales. La terapia combinada de tres fármacos representa un hito histórico en la lucha contra una enfermedad que mata al 90% de los pacientes en cinco años.
Científicos eliminan el 100% del cáncer de páncreas en ratones y van por humanos
Científicos curaron tumores con una terapia combinada que bloquea resistencias. El avance podría cambiar para siempre el tratamiento del cáncer.
La triple amenaza contra el tumor más letal, pero detenida por científicos
Los resultados, publicados en la revista PNAS, sacuden el mundo científico. Los investigadores atacaron simultáneamente tres puntos clave del tumor: el oncogén KRAS y las proteínas EGFR y STAT3. Esta estrategia evitó que el cáncer desarrollara resistencias, el principal problema de los tratamientos actuales.
El experimento incluyó 18 ratones con adenocarcinoma ductal, el tipo más común y mortal de cáncer de páncreas. Más de 200 días después de finalizar el tratamiento, 16 animales seguían vivos, sin enfermedad y sin efectos secundarios graves. Un resultado sin precedentes.
La investigación, liderada por las científicas Vasiliki Liaki, Sara Barrambana y Carmen Guerra, combina tres medicamentos: daraxonrasib, afatinib y SD36. Al bloquear las tres dianas moleculares a la vez, el tumor no puede escapar ni generar resistencia.
En España se diagnostican más de 10.300 casos anuales de este cáncer. La supervivencia a cinco años es inferior al 10%, principalmente porque se detecta tarde. Los tratamientos actuales con quimioterapia convencional tienen resultados limitados y efectos devastadores.
Tres años para llegar a pacientes humanos
Barbacid advierte que aún faltan al menos tres años para iniciar ensayos clínicos. El principal obstáculo es optimizar los fármacos y conseguir aprobaciones regulatorias. Uno de los medicamentos, el afatinib, está autorizado para cáncer de pulmón pero no para tumores con mutaciones en KRAS.
La Fundación CRIS Contra el Cáncer financió el estudio con 3,6 millones de euros durante seis años.
Ahora necesitan más recursos para llevar la terapia a humanos y cambiar el destino de miles de pacientes.
