Ciencia planetaria: Descubren que el origen del agua en la Tierra no es como todos creían

“El regolito lunar, que es una acumulación de tierra suelta y roca fragmentada en la superficie, actúa como una capa de mezcla a largo plazo”, explica Tony Gargano, investigador postdoctoral del Centro Espacial Johnson de la NASA y del Instituto Lunar y Planetario (LPI)

“Captura los restos de impacto, los remueve y preserva esas adiciones durante inmensos períodos de tiempo. Por eso es un archivo tan poderoso. Nos permite estudiar un registro promediado en el tiempo de lo que impactó el sistema Tierra-Luna”, agregó el investigador, quien dirigió el estudio.

El equipo de científicos usó un método innovador al analizar el regolito usando isótopos triples de oxígeno.

La NASA explica que, los isótopos triples de oxígeno, funcionan como "huellas dactilares" de alta precisión. "Aprovechan el hecho de que el oxígeno, el elemento dominante en masa en las rocas, no se ve afectado por impactos ni otras fuerzas externas".

Tierra Planeta Luna Freepik Rocas lunares ayudan a descubrir la verdad sobre el origen del agua en la Tierra.

Qué descubrieron los científicos

El equipo de científicos descubrió que, incluso con suposiciones generosas, la llegada tardía de meteoritos ricos en agua a la Tierra, desde hace unos 4000 millones de años, solo podría haber aportado una pequeña fracción del agua al planeta.

"Las mediciones de isótopos de oxígeno revelaron que al menos aproximadamente el 1 % de la masa del regolito contenía material de meteoritos ricos en carbono que se vaporizaron parcialmente al impactar la Luna. El uso de las propiedades conocidas de estos meteoritos permitió al equipo calcular la cantidad de agua que habrían transportado en su interior", detalla la NASA.

“Nuestros resultados no indican que los meteoritos no hayan aportado agua”, dijo el coautor Justin Simon, científico planetario de la División de Investigación y Exploración de Astromateriales de la NASA Johnson. “Significan que el largo historial de la Luna dificulta mucho que la llegada tardía de meteoritos sea la principal fuente de los océanos de la Tierra”.

Por su parte, Gargano, según comunicado de la UNM, agregó: "La principal conclusión de nuestro estudio es que el balance hídrico de la Tierra es difícil, si no imposible, de explicar si solo consideramos una única vía de entrega tardía de los impactadores ricos en agua provenientes del sistema solar exterior".

Y siguió: "Si bien algunos tipos de meteoritos contienen mucha agua, sus huellas químicas e isotópicas más amplias son bastante exóticas en comparación con la Tierra. Los modelos de habitabilidad deben satisfacer estas restricciones empíricas, y nuestro estudio añade una restricción que las teorías futuras deberán reproducir”.

Sin embargo, ¿Todo esto que conocemos hasta ahora podría volver a cambiar? Posiblemente.

Y es que, según la NASA, las muestras entregadas a través de Artemis abrirán la puerta a una nueva generación de descubrimientos en las próximas décadas.

La misión Artemis II de la NASA es un paso importante en el regreso del hombre a la Luna. Podría despegar el 6 de febrero y contempla un sobrevuelo lunar por 10 días.

En cambio, la misión Artemis III, previsto para 2027, sí contempla el descenso en la superficie de la Luna.

