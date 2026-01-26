Alerta: El informe ('amigo') que muestra que las finanzas públicas siguen estando vulnerables

El Gobierno de Javier Milei cerró 2025 con superávit primario y financiero, algo inédito en décadas, pero lejos de la tranquilidad. Es que, pese a ello, un informe (amigo) advierte que las cuentas públicas siguen siendo frágiles y que la consolidación fiscal exige reformas estructurales, coordinación con las provincias y un profundo ordenamiento del Estado.
El Gobierno cerró 2025 con superávit primario y financiero, algo inédito en décadas, pero lejos de la "tranquilidad": un informe (amigo) lanzó una fuerte advertencia por las cuentas públicas.
Se trata del último documento publicado por IDESA, que afirma que el equilibrio fiscal alcanzado no basta para sostener la economía.
"El superávit primario (antes del pago de intereses de deuda) fue de 1,4% del PBI, algo inferior al del 2024 que fue de 1,8% del PBI, aunque sigue siendo notable el contraste con el 2023 cuando el déficit primario fue de -2,9% del PBI. Cuando se computa el pago de intereses de deuda queda un superávit financiero de 0,2% del PBI. A la luz de los crónicos déficits fiscales este logro tan contundente y en tan corto tiempo es inédito y meritorio", menciona y continúa:
Cómo se logró el equilibrio fiscal
La principal estrategia utilizada entre el 2023 y el 2025 consistió en ajustar las partidas del gasto público por debajo de la inflación haciendo que disminuyan en términos reales. Así es como cayeron las erogaciones en:
- empleo público,
- en subsidios económicos y
- en transferencias discrecionales a provincias.
Mientras que el gasto previsional y de asignaciones familiares, que se ajustan por inflación, tendieron a mantenerse en términos reales. Con la baja de la inflación esta estrategia para ajustar el gasto público comienza a agotarse.
Otros puntos vulnerables
Además, hay otras evidencias que señalan puntos de vulnerabilidad. Por ejemplo, con los datos del Ministerio de Economía se puede estimar que el resultado financiero positivo equivalente al 0,2% del PBI se alcanzó gracias a que:
- Se aplicaron impuestos muy distorsivos, entre los más nocivos están el impuesto al cheque y los derechos de exportación, por el equivalente a 2% del PBI.
- La inversión pública se redujo respecto al 2023 en 0,9% del PBI.
- Se estima que no se contabilizan como gastos sino como aumento de deuda aproximadamente 0,8% del PBI en concepto de intereses de deuda.
Ello, advierte el informe, muestran que el equilibrio fiscal alcanzado aún no es sólido y requiere cambios más profundos para sostenerse en el tiempo como eliminar impuestos como al cheque y los derechos de exportación y mejorar la infraestructura.
Y que la deuda pública no aumente: El orden macroeconómico no puede sostenerse si la deuda pública vuelve a crecer, lo que refuerza la necesidad de pasar de una lógica de ajuste cuantitativo a una etapa de mejora en la calidad del gasto y de los tributos.
La situación de provincias y municipios
Y más aún cuando se incluye en el análisis la situación de las provincias con sus municipios: "En estos niveles de gobierno se agregan otros 4,3% del PBI de presión tributaria con impuestos provinciales muy distorsivos como Ingresos Brutos y Sellos a los que se suman tasas municipales a las ventas (una especie de impuesto a los ingresos brutos municipal). También es muy importante el rol de los gobiernos locales en la provisión de servicios cruciales para la calidad de vida de la gente y la competitividad de la producción. Las transformaciones en estos niveles de gobierno no van a ocurrir espontáneamente. Todo lo contrario, la tendencia es hacia un empeoramiento de las finanzas públicas provinciales y municipales incluyendo varias en situación de déficit.
La conclusión del documento es clara: haber logrado el equilibrio fiscal es un enorme logro, pero su consolidación exige un cambio de enfoque. La etapa que viene debe priorizar el ordenamiento del Estado, tanto en lo tributario como en la asignación de responsabilidades entre niveles de gobierno:
- Para esto es imprescindible un acuerdo de coordinación tributario y de responsabilidades entre la Nación y las provincias.
- Por el lado de las responsabilidades, aplicar la misma lógica. Por ejemplo, dejar claramente establecido que la infraestructura interprovincial es responsabilidad la Nación y el resto es exclusiva responsabilidad de los gobiernos locales. También es muy importante el ordenamiento previsional que incluya tanto el nacional como las Cajas provinciales.
