La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió hoy la venta en todo el país de un shampoo y un acondicionador para niños además de cremas alisadoras para el cabello que podrían contener formol, sustancia prohibida por sus efectos sobre la salud de usuarios y aplicadores.
Y MÁS...
Alerta por un shampoo para niños que la Anmat prohibió en todo el país
La Anmat prohibió la venta de un shampoo y un acondicionador para niños además de cremas alisadoras para el pelo que podrían tener formol, prohibido por sus efectos sobre la salud.
Prohibió también la venta en plataformas de comercio online de esta serie de productos para el cabello que no contaban con registros ante el organismo y que fueron declarados "ilegítimos".
Según se indicó en la Disposición 99/2026, publicada este lunes en el 'Boletín Oficial', el organismo determinó que una serie de productos de belleza capilar de la marca "Diamonds Professional" que se vendían en sitios web y a través de la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, no figuraban en la base de datos de cosméticos inscriptos ante la Anmat.
Por este motivo, fueron declarados como "ilegítimos" y se solicitó que las publicaciones en la web sean dadas de baja. Entre ellos destacan los siguientes productos para niños:
- Shampoo Héroes
- Acondicionador Héroes
En la página de la marca, se publicitan como "productos suaves y dermatológicamente testeadod, ideales para niños: shampoo, acondicionador y tratamientos nutritivos sin químicos agresivos", de la "Línea Kids para cuidado capilar infantil".
Otros productos capilares, prohibidos
Además de este shampoo y acondicionador para niños, se prohibió la venta de los siguientes productos capilares de la marca Diamonds Professional:
1. Acondicionador efecto BTX organic.
2. Shampoo efecto BTX organic.
3. Desenredante Princess.
4. Shampoo Heroes.
5. Acondicionador Heroes.
6. Shampoo Neutro perlado.
7. Acondicionador profesional neutro perlado pH 7,0.
8. Shampoo alcalino pH 9,0.
9. Baño de crema Chocolate Therapy.
10. Nutrición efecto botox anti-frizz.
11. Baño capilar extra ácido.
12. Baño de seda Rose.
13. Nutrición de almendras y miel.
14. Nutrición Intensiva con Keratina, Argán & Ylang-Ylang.
15. Tratamiento Coconut – Hidratación & Reparación.
16. Tratamiento Cherry Detox.
17. Tratamiento Oro Gold 24K.
18. Shampoo Coconut.
19. Shampoo Cherry.
20. Shampoo post alisado.
21. Shampoo Biotina.
22. Shampoo Almendras.
23. Shampoo Taninoliss.
24. Shampoo Oro 24K.
25. Shampoo Extra Ácido pH 3.5.
26. Acondicionador Coconut.
27. Acondicionador Cherry.
28. Acondicionador post alisado.
29. Acondicionador Biotina.
30. Acondicionador Almendras.
31. Acondicionador Taninoliss.
32. Acondicionador Oro 24K.
33. Acondicionador Extra Ácido pH 3.5.
34. Shampoo Curly Woo.
35. Acondicionador Curly Woo.
36. Tratamiento Curly woo.
37. Spray Curly Smoothie.
38. Oil Glow Curly Woo.
39. Matizador Magic Blonde.
40. Matizador Black Advanced perfect grey.
41. Matizador Blue natural blonde.
42. Matizador Red Glow.
43. Matizador Copper Glowing.
44. Oil para puntas Keratina y Argán.
45. Oil Cristal BTX.
46. Protector térmico Magic Summer.
47. Protector térmico Elixir Oro 24K.
48. Protector térmico Caviar silicona orgánica.
49. Protector térmico Rose Gold.
50. Alisado Bio-shock molecular.
51. Alisado plastificado.
52. Alisado LUXE.
53. Alisado orgánico Taninoplastía.
54. Laminado Bio-Honey.
55. Cauterización orgánica Bio-molecular.
56. Kera Vegetal Rose.
57. Botox BTX orgánico.
58. Hidrolizado de colágeno.
59. Crema laminadora LUXE.
60. Tratamiento intensivo Biotina.
61. Tratamiento intensivo Taninoliss.
Anmat explica que estos alisadores para el pelo, al no estar inscriptos ante la institución, "representan un serio riesgo para la salud de la población, por cuanto podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante". Allí se detalla"el uso de este ingrediente con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado", debido a que su aplicación libera vapores tóxicos.
En este sentido, se agrega que el uso de alisadores con formol puede causar reacciones inmediatas como "irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización del tracto respiratorio y alteraciones serias del mismo".
Mientras que en caso de exposición crónica, estas sustancias pueden provocar desde "hipersensibilidad y dermatitis alérgicas" hasta consecuencias graves como "un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo".
Otras noticias de Urgente24
Renaper: Otra renuncia, otra vez sospechas de coimas y un reemplazo polémico
Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA
El oro a US$ 5.000 la onza... y ¿dónde están los lingotes de la Argentina?