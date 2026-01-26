Alerta por un shampoo para niños que la Anmat prohibió en todo el país

- Acondicionador Héroes

En la página de la marca, se publicitan como "productos suaves y dermatológicamente testeadod, ideales para niños: shampoo, acondicionador y tratamientos nutritivos sin químicos agresivos", de la "Línea Kids para cuidado capilar infantil".

Otros productos capilares, prohibidos

cabello

Además de este shampoo y acondicionador para niños, se prohibió la venta de los siguientes productos capilares de la marca Diamonds Professional:

1. Acondicionador efecto BTX organic.

2. Shampoo efecto BTX organic.

3. Desenredante Princess.

4. Shampoo Heroes.

5. Acondicionador Heroes.

6. Shampoo Neutro perlado.

7. Acondicionador profesional neutro perlado pH 7,0.

8. Shampoo alcalino pH 9,0.

9. Baño de crema Chocolate Therapy.

10. Nutrición efecto botox anti-frizz.

11. Baño capilar extra ácido.

12. Baño de seda Rose.

13. Nutrición de almendras y miel.

14. Nutrición Intensiva con Keratina, Argán & Ylang-Ylang.

15. Tratamiento Coconut – Hidratación & Reparación.

16. Tratamiento Cherry Detox.

17. Tratamiento Oro Gold 24K.

18. Shampoo Coconut.

19. Shampoo Cherry.

20. Shampoo post alisado.

21. Shampoo Biotina.

22. Shampoo Almendras.

23. Shampoo Taninoliss.

24. Shampoo Oro 24K.

25. Shampoo Extra Ácido pH 3.5.

26. Acondicionador Coconut.

27. Acondicionador Cherry.

28. Acondicionador post alisado.

29. Acondicionador Biotina.

30. Acondicionador Almendras.

31. Acondicionador Taninoliss.

32. Acondicionador Oro 24K.

33. Acondicionador Extra Ácido pH 3.5.

34. Shampoo Curly Woo.

35. Acondicionador Curly Woo.

36. Tratamiento Curly woo.

37. Spray Curly Smoothie.

38. Oil Glow Curly Woo.

39. Matizador Magic Blonde.

40. Matizador Black Advanced perfect grey.

41. Matizador Blue natural blonde.

42. Matizador Red Glow.

43. Matizador Copper Glowing.

44. Oil para puntas Keratina y Argán.

45. Oil Cristal BTX.

46. Protector térmico Magic Summer.

47. Protector térmico Elixir Oro 24K.

48. Protector térmico Caviar silicona orgánica.

49. Protector térmico Rose Gold.

50. Alisado Bio-shock molecular.

51. Alisado plastificado.

52. Alisado LUXE.

53. Alisado orgánico Taninoplastía.

54. Laminado Bio-Honey.

55. Cauterización orgánica Bio-molecular.

56. Kera Vegetal Rose.

57. Botox BTX orgánico.

58. Hidrolizado de colágeno.

59. Crema laminadora LUXE.

60. Tratamiento intensivo Biotina.

61. Tratamiento intensivo Taninoliss.

Anmat explica que estos alisadores para el pelo, al no estar inscriptos ante la institución, "representan un serio riesgo para la salud de la población, por cuanto podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante". Allí se detalla"el uso de este ingrediente con la finalidad de alisar los cabellos no se encuentra autorizado", debido a que su aplicación libera vapores tóxicos.

En este sentido, se agrega que el uso de alisadores con formol puede causar reacciones inmediatas como "irritación, enrojecimiento, ardor, picazón de la piel y/o de los ojos, lagrimeo, irritación de la garganta, irritación de la nariz, tos, sensibilización del tracto respiratorio y alteraciones serias del mismo".

Mientras que en caso de exposición crónica, estas sustancias pueden provocar desde "hipersensibilidad y dermatitis alérgicas" hasta consecuencias graves como "un incremento en la probabilidad de ocurrencia de carcinomas, principalmente el nasofaríngeo".

