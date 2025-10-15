La Anmat prohibió una conocida golosina y peligrosos productos keto

También, se señaló que como "no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado, no podrá ser elaborado en ninguna parte del país, ni comercializado, ni expendido en el territorio de la República Argentina".

Peligrosos productos keto

Por otra parte, mediante la disposición 7758, se prohibió la venta en todo el país y en sitios online de una serie de productos de la marca Mami keto:

"Pan premium keto y vegano, hecho con harina de almendras con mix de semillas"

"Yogur griego natural"

"Pepas keto"

"Budín keto"

"Alfajor keto"

"Cookies keto"

"Crackers keto"

aviso_332876

Todos estos alimentos fueron prohibidos en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, por no contar con registros ante la Anmat y ser "apócrifos".

Otras noticias de Urgente24

El Círculo Rojo presiona: Arranca el Coloquio de IDEA sin Javier Milei, pero con Luis Caputo

"Lo peor aún no llegó": El anticipo de un empresario del norte sobre la crisis

¿Consuelo para Milei?: Bonistas proponen 'pausa' en el pago de la deuda de países emergentes

Fuertes críticas de Fuerza Patria sobre los dichos de Trump: "No es rescate, es entrega"