Este miércoles (15/10), el titular del Tesoro de USA, Scott Bessent, tuvo que salir otra vez al rescate de Javier Milei, en medio de una jornada de tensión cambiaria tras el bochorno de la reunión de ayer con Donald Trump, que había dejado más dudas que certezas.
TENSIÓN CAMBIARIA
Bessent otra vez al rescate de Milei: Promesa de US$40.000 millones y compró pesos
En una jornada de tensión cambiaria, tras el bochorno de la reunión entre Javier Milei y Donald Trump, Scott Bessent tuvo que salir al rescate.
"Estamos trabajando en una facilidad adicional de 20.000 millones para la Argentina. La acción sumará US$40.000 millones para Argentina", afirmó Bessent. Ese adicional de US$20.000 millones se estaría negociando con privados.
“Estamos trabajando en una facilidad de 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, apuntarían más al mercado de deuda”, dijo a periodistas en Washington. “Así que eso totalizaría 40.000 millones para Argentina”, precisó, si es que se concreta...
Asimismo, confirmó que esta mañana volvió a comprar pesos para frenar la corrida cambiaria. La pregunta que muchos se hacen es en cuántas ruedas más saldrá el Tesoro de USA a 'salvar' a Milei... Cabe destacar que el dólar había arrancado el día con una fuerte subas: el mayorista avanza otro 1,5% hasta los $1.380, mientras que el billete minorista supera los $1.400 para la venta en el Banco Nación.
