Bessent otra vez al rescate de Milei: Promesa de US$40.000 millones y compró pesos

Asimismo, confirmó que esta mañana volvió a comprar pesos para frenar la corrida cambiaria. La pregunta que muchos se hacen es en cuántas ruedas más saldrá el Tesoro de USA a 'salvar' a Milei... Cabe destacar que el dólar había arrancado el día con una fuerte subas: el mayorista avanza otro 1,5% hasta los $1.380, mientras que el billete minorista supera los $1.400 para la venta en el Banco Nación.