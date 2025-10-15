La guerra en Gaza no ha terminado: "Ejecuciones extrajudiciales" de Hamás y fuego israelí

Olga Cherevko, portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Gaza, confirmó que la organización recibió la nota de COGAT, la rama del Ejército israelí que supervisa el flujo de ayuda a Gaza. La nota de ese organismo israelí señaló que las restricciones se estaban tomando porque “Hamás violó el acuerdo sobre la liberación de los cuerpos de los rehenes”.

En cuanto a la repatriación de los cadáveres de los rehenes, el gobierno de Israel confirmó este miércoles que el octavo cuerpo entregado por Hamás no corresponde a un rehén. Las FDI aseveraron que, tras los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado anoche por Hamás, y el octavo del total de 28 pactados en el acuerdo de alto al fuego que puso fin a la guerra en Gaza, "no coincide con ninguno de los rehenes".

image Israel identificó tres de los cuatro cuerpos de rehenes entregados por Hamas: uno no corresponde a un cautivo secuestrado en Gaza (REUTERS)

Por su parte, en las últimas horas, se conocieron nuevos relatos de los rehenes liberados, quienes sobrevivieron al cautiverio de Hamás: historias aterradoras de torturas, maltrato psicológico y aislamiento sin ver la luz del sol durante dos años. Pero, en la vereda opuesta, los presos palestinos liberados por Israel, como parte del acuerdo expusieron que también sufrieron torturas y han puesto rostro al horror de las cárceles israelíes.

Gaza aún sigue bajo el terror de Hamás y bajo fuego de Israel

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el Territorio Palestino Ocupado alertó este miércoles 15 de octubre, en un comunicado, de "informes cada vez mayores de que Hamás y grupos armados afiliados participan en ejecuciones extrajudiciales, así como de continuos asesinatos de civiles por parte del Ejército israelí en las proximidades de zonas donde sus tropas siguen desplegadas".

En el caso de Hamás, la misma está enfrentándose con armas a bandas rivales y otras células terroristas con las que se disputan el control de Gaza, pero también porque acusa a contrincantes yihadistas de haber colaborado con Israel.

Al mismo tiempo, según denuncia la oficina del ACNUDH para los territorios palestinos, "el Ejército israelí continúa matando civiles en las 'líneas de redespliegue'", y de hecho, desde el 10 de octubre, al menos 15 palestinos han muerto a tiros en zonas cercanas a las tropas israelíes, que aún continúan controlando más del 50 % de la Franja de Gaza.

Atacar a civiles que no participan directamente en las hostilidades constituye un crimen de guerra, independientemente de la ubicación del incidente y su proximidad a la línea de despliegue acordada Atacar a civiles que no participan directamente en las hostilidades constituye un crimen de guerra, independientemente de la ubicación del incidente y su proximidad a la línea de despliegue acordada

“Se intentó repeler a los sospechosos. Estos no respondieron y continuaron acercándose a las fuerzas. Estas abrieron fuego para eliminar la amenaza”, consta en el reporte difundido por la institución militar. Las FDI enfatizaron que “los informes sobre terroristas que se infiltran en las defensas son incorrectos”, subrayando que “el incidente no representó un ataque organizado contra las posiciones militares sino una violación de los protocolos de seguridad recientemente pactados”.

