La Selección Argentina arrolló 6-0 a Puerto Rico, en el segundo amistoso de su gira por Estados Unidos. En el Chase Stadium, casa del Inter Miami, la Albiceleste no dejó lugar para las sorpresas y se impuso ante el humilde combinado centroamericano.
Selección Argentina 6 - Puerto Rico 0: caras nuevas en un entrenamiento a puertas abiertas
- urgente24 >
- GOLAZO24 >
- El VAR >
- Selección Argentina >
La Selección Argentina superó a Puerto Rico. Debutó el Flaco López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y hasta Facundo Cambeses, que reemplazó al Dibu.
EN VIVO
-
23:04
Final del partido: Argentina venció 6-0 a Puerto Rico
-
22:58
¡GOL DE ARGENTINA! El Toro Martínez sella la goleada definitiva 6-0
-
22:53
¡GOL DE ARGENTINA! Lautaro Martínez la empuja tras una buena diagonal de Nico González y pone el 5-0
-
22:50
Ingresa Facundo Cambeses: el arquero de Racing hace su debut
-
22:38
¡GOL DE ARGENTINA! Echevarría la mete en contra y ahora el partido está 4-0
-
22:36
Ingresa Lautaro Martínez y Nahuel Molina
-
22:34
Ingresa Nico Paz
-
22:19
Comienza el 2T
-
22:17
Ingresan Lautaro Rivero y Aníbal Moreno
-
21:59
Final del 1T
-
21:49
Alexis Mac Allister se convierte en el volante de La Scaloneta con mayor cantidad de goles en el ciclo
-
21:48
¡GOL DE ARGENTINA! Otra buena jugada y Mac Allister rompe el arco para el 3-0
-
21:36
¡GOL DE ARGENTINA! Montiel mete un zapatazo para coronar una muy buena jugada y es el 2-0
-
21:27
¡GOL DE ARGENTINA! Mac Allister pisa el área y de cabeza pone el 1-0
-
21:25
Argentina domina con tranquilidad: mueve al rival de lado a lado y no se apura
-
21:20
¡Cuidado, Dibu! VIDEO: El tiro desde atrás de mitad de cancha de Antonetti que casi se le mete a Martínez
-
21:13
Comienza el partido
-
20:55
Insólito: suena el himno de Estados Unidos en medio de la entrada en calor y no le importa ni a la TV
-
20:27
Estos son los suplentes de Argentina que esperan en el banco vs. Puerto Rico
-
20:25
Huevo Acuña, afuera del banco de suplentes de la Selección Argentina
-
20:16
Qué es la Messi Cup, el novedoso torneo que anunció Lionel Messi
-
19:41
Nico González, el plan de Scaloni para el lateral izquierdo
-
19:37
Leo Messi será titular, pero... con algunos reparos
-
19:34
El hogar de Leo Messi: en qué estadio se juega el partido
-
19:33
TV: Dónde ver Argentina vs. Puerto Rico
-
19:33
Formación titular de la Selección Argentina
"La palabra principal es no relajarse", dijo Lautaro Martínez tras el cotejo. El Toro ingresó en el complemento y marcó un doblete. Si hay algo que caracteriza a esta Selección es el hambre competitiva constante. La no-relajación. Por eso enfrenta cada compromiso con la misma seriedad y así lo hizo esta noche ante la débil Panamá, un combinado semi profesional.
Pero el profesionalismo no quitó que terminara siendo un entrenamiento a puertas abiertas. Tanto, que resulta difícil poder sacar demasiadas conclusiones, tanto a nivel colectivo como individual.
Los ojos estuvieron puestos fundamentalmente en las "caras nuevas"; esos nombres que hoy hicieron su debut con la camiseta de la Selección. En el XI titular salió José Manuel López, y en el complemento ingresaron Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y hasta Facundo Cambeses, que reemplazó al Dibu Martínez.
Pero dada la envergadura del rival, toda inferencia que pueda hacerse queda demasiado limitada por el contexto. El Flaco López intentó y tuvo algunas chances, pero no se pudo lucir demasiado. Moreno desde la base y con un Puerto Rico defensivo asumió el rol desde el eje pero casi no fue exigido. Rivero y Cambeses no recibieron sustos.
Lionel Messi jugó los 90 minutos, contrario a lo que se preveía. Pero, contrario a lo que también se preveía, en la media docena de goles del equipo no hubo ninguno del Diez. Fueron de: Alexis Mac Allister x2, Montiel, Echevarría (EC) y Lautaro Martínez x2.
Aun así, a Leo se lo vio muy activo, buscando permanentemente pases por el aire, de esos flotados y filosos al espacio del área rival. Desde el banco de suplentes también ingresaron Nico Paz, Nahuel Molina y el Toro Martínez.
Scaloni aprovechó para probar un equipo titular distinto, con Giuliano Simeone de volante por derecha y Nico González de lateral izquierdo. Está claro que no planea incluirlos a los dos en una formación inicial sino para afrontar distintos momentos que se den en los partidos.
Es importante que el plantel pueda tener variantes para adaptarse a diversos contextos; no todos los partidos son iguales porque los rivales tampoco lo son, y por eso contar con jugadores como Nico González y Simeone, tan polivalentes, funcionales y de buen despliegue físico, es una garantía.
La Selección Argentina termina así su gira de octubre. Volverá a la acción en noviembre, con otros dos nuevos amistosos. Serán los últimos del año y los últimos antes de la Finalissima, que disputará ante España en marzo de 2026.
Deja tu comentario