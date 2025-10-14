Selección Argentina 6 - Puerto Rico 0: caras nuevas en un entrenamiento a puertas abiertas

La Selección Argentina arrolló 6-0 a Puerto Rico, en el segundo amistoso de su gira por Estados Unidos. En el Chase Stadium, casa del Inter Miami, la Albiceleste no dejó lugar para las sorpresas y se impuso ante el humilde combinado centroamericano.

"La palabra principal es no relajarse" , dijo Lautaro Martínez tras el cotejo. El Toro ingresó en el complemento y marcó un doblete. Si hay algo que caracteriza a esta Selección es el hambre competitiva constante. La no-relajación. Por eso enfrenta cada compromiso con la misma seriedad y así lo hizo esta noche ante la débil Panamá, un combinado semi profesional.

Pero el profesionalismo no quitó que terminara siendo un entrenamiento a puertas abiertas. Tanto, que resulta difícil poder sacar demasiadas conclusiones, tanto a nivel colectivo como individual.

Los ojos estuvieron puestos fundamentalmente en las "caras nuevas"; esos nombres que hoy hicieron su debut con la camiseta de la Selección. En el XI titular salió José Manuel López , y en el complemento ingresaron Lautaro Rivero , Aníbal Moreno y hasta Facundo Cambeses , que reemplazó al Dibu Martínez.

Pero dada la envergadura del rival, toda inferencia que pueda hacerse queda demasiado limitada por el contexto. El Flaco López intentó y tuvo algunas chances, pero no se pudo lucir demasiado. Moreno desde la base y con un Puerto Rico defensivo asumió el rol desde el eje pero casi no fue exigido. Rivero y Cambeses no recibieron sustos.

Lionel Messi jugó los 90 minutos, contrario a lo que se preveía. Pero, contrario a lo que también se preveía, en la media docena de goles del equipo no hubo ninguno del Diez. Fueron de: Alexis Mac Allister x2, Montiel, Echevarría (EC) y Lautaro Martínez x2.

Aun así, a Leo se lo vio muy activo, buscando permanentemente pases por el aire, de esos flotados y filosos al espacio del área rival. Desde el banco de suplentes también ingresaron Nico Paz, Nahuel Molina y el Toro Martínez.

Scaloni aprovechó para probar un equipo titular distinto, con Giuliano Simeone de volante por derecha y Nico González de lateral izquierdo. Está claro que no planea incluirlos a los dos en una formación inicial sino para afrontar distintos momentos que se den en los partidos.

Es importante que el plantel pueda tener variantes para adaptarse a diversos contextos; no todos los partidos son iguales porque los rivales tampoco lo son, y por eso contar con jugadores como Nico González y Simeone, tan polivalentes, funcionales y de buen despliegue físico, es una garantía.

La Selección Argentina termina así su gira de octubre. Volverá a la acción en noviembre, con otros dos nuevos amistosos. Serán los últimos del año y los últimos antes de la Finalissima, que disputará ante España en marzo de 2026.

¡Cuidado, Dibu! VIDEO: El tiro desde atrás de mitad de cancha de Antonetti que casi se le mete a Martínez

Qué es la Messi Cup, el novedoso torneo que anunció Lionel Messi La Messi Cup es un nuevo torneo internacional juvenil Sub 16 impulsado por Lionel Messi, que se jugará del 9 al 14 de diciembre en Miami. Participarán ocho clubes: Barcelona, Atlético de Madrid, River, Newells, Chelsea, Inter Miami Manchester City, con partidos en el Chase Stadium y otras instalaciones del Inter Miami. El formato incluye fase de grupos y playoffs, con final y tercer puesto el último día.

Nico González, el plan de Scaloni para el lateral izquierdo El entrenador viene trabajando en los entrenamientos con González como lateral izquierdo. Finalmente, esta noche irá de arranque en esa posición. Ante una selección débil como la de Puerto Rico, es probable que el jugador del Atlético de Madrid funcione más como carrilero que como un 3 natural. Seguramente, esta inclusión sea una prueba de Scaloni para barajar la posibilidad de que Nico González pueda jugar allí en distintos momentos de partido, cuando el contexto se lo demande. Versátil, con despliegue y generoso en el compromiso, el surgido en Argentinos Juniors es un baluarte para el DT de la Albiceleste.

