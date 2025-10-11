Embed According to #WMCBJ, from October 11 to 14, influenced by the eastward movement of a deep upper-level trough, parts of southern Canada and northern United States will experience a temperature drop of 8 to 12°C, with localized drops exceeding 14°C.

Traducción: Según #WMCBJ , del 11 al 14 de octubre, influenciados por el movimiento hacia el este de una profunda vaguada de nivel superior, partes del sur de Canadá y el norte de Estados Unidos experimentarán un descenso de temperatura de entre 8 y 12 °C, con descensos localizados superiores a 14 °C. Siguenos para estar al tanto de #GlobalWeather.

meteorologia china Del 17/09 al 19/09 se inauguró en Nanning, Guangxi, el IV Foro de Cooperación Meteorológica China-ASEAN, donde se lanzó la Iniciativa de Acción sobre Innovación Conjunta para la Aplicación de Modelos Meteorológicos #AI.

Partido Comunista Chino

El XIV Plan Quinquenal de la República Popular China, aprobado por el Comité Central del Partido Comunista, corresponde al período 2021 / 2025, y tiene el propósito de cambiar el modelo de crecimiento económico del país: de uno enfocado en exportaciones, a otro de circulación dual y de consumo interno. Pero también hay un objetivo vinculado a la CMA.

La CMA es conducida por Chen Zhenlin, integrante del Grupo de Liderazgo del Partido Comunista Chino, y entre sus objetivos se encuentran;

Formular políticas, marcos jurídicos y reglamentarios, estrategias de desarrollo y planes a largo plazo que rijan los servicios meteorológicos; formular y emitir reglas y reglamentos, normas técnicas y prácticas que rijan los servicios meteorológicos, y supervisar su ejecución; realizar las revisiones administrativas pertinentes.

Participar en el proceso de toma de decisiones del gobierno central en materia de prevención, preparación y mitigación de desastres meteorológicos; organizar una campaña de prevención conjunta transregional e interdepartamental para combatir los principales fenómenos meteorológicos severos; organizar y guiar los esfuerzos para prevenir y mitigar desastres inducidos por tormentas eléctricas y relámpagos, niebla intensa y otros desastres meteorológicos; y ser responsable de gestionar las operaciones locales de modificación del clima.

Bi Baogui: "Durante el XIV Plan Quinquenal, las capacidades de monitoreo de la red de radares meteorológicos de China, que cubre más del 90% de las áreas densamente pobladas del país, han alcanzado un nivel avanzado a nivel mundial, afirmó la autoridad. La tasa de detección integral de fenómenos meteorológicos severos en China supera el 80%, lo que permite un monitoreo más preciso de fenómenos meteorológicos peligrosos de mesoescala. Además, se incorporaron 35 pequeños satélites meteorológicos comerciales al sistema de observación de la CMA, lo que mejora la capacidad de observación del sistema satelital Fengyun ante situaciones de ocultación, según el informe."

MAZU, un sistema de alerta temprana multirriesgo lanzado por la CMA en julio, ya se ha implementado en varios países, según declaró un portavoz de la CMA en la conferencia de prensa del sábado.

Global Times: "China ha estado compartiendo servicios meteorológicos avanzados y prácticas de alerta temprana de alto nivel, además de construir plataformas de alerta temprana con países de todo el mundo. Actualmente, la CMA ofrece acceso público a más de 100 productos de datos meteorológicos en 12 categorías, que prestan servicios a 153 países y regiones a nivel mundial".

Nuevo escalón para la guerra USA vs. China, en Argentina.

