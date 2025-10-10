Claves del Nobel de la Paz para María Corina Machado

Según las normas locales, cada papeleta debe ser firmada por las autoridades de las mesas y los testigos. Las mismas tienen un código QR con el número de la terminal electrónica que la expidió.

La misión era conseguir los comprobantes físicos, escanearlos y enviarlos de inmediato a una central donde operaba MCM y su equipo.

Esos documentos serían meses más tarde entregados por el presidente electo Edmundo González Urrutia a las autoridades de Panamá, a principios de 2025, para que quedaran bajo custodia internacional como prueba de lo sucedido.

Tras los conteos, el Consejo Nacional Electoral nunca pudo mostrar sus supuestas actas originales ya que María Corina los había puesto en evidencia tras publicar la información original.

Durante la jornada decisiva, los voluntarios de MCM se mostraron inquebrantables. Una vez dentro de los centros de votación, no aceptaron marcharse con las manos vacías.

En algunos casos, se quedaron hasta después de la medianoche esperando que les dieran las actas, como manda la ley.

“Se fajaron con su ley en mano, con el manual de mesa y lograron entrar los actores de este proceso”, se enorgulleció María quien les había dado una orden tajante: “ningún testigo se va desde su centro de votación sin el acta en la mano o escondida donde fuera, Inclusive en sus cavidades humanas, si hiciera falta".

Conseguir el “chorizo” (el informe final que emite cada una de las 30.000 unidades informáticas) fue sólo la primera mitad de la batalla.

Un 2do. parcial complicado

La 2da. parte de la faena consistió en poder escanear cada "testimonio" y decodificarlo luego gracias a equipos diseñados especialmente para copiar las hojas de recuento.

Machado fue muy eficiente y consiguió superar el 80% de las actas firmadas con su correspondiente QR de identidad.

La grabación de los códigos le dio a su equipo de trabajadores de campaña acceso inmediato a los resultados reales.

En rueda de prensa, MCM explicó: “se verifican, son inspeccionadas, se totalizan, se escanean, se digitalizan y se colocan en una web robusta”.

Al leerlos, ni ellos lo podían creer: le habían ganado al chavismo y, esta vez, podían demostrarlo con pruebas concretas.

El CNE quedó sorprendido y argumentó un supuesto “hackeo” a su página web con el fin de demorar el anuncio de los resultados.

Nicolás Maduro debió enfrentar una avalancha de críticas internacionales incluidas las de varios “viejos aliados” a nivel regional y global.

Por ejemplo, la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva le exigieron al Jefe de Estado caribeño que verificará técnicamente su supuesto triunfo.

Concretamente, conminaron a Maduro Moros para que mostrara las actas oficiales.

María Corina se mostraba exultante con el resultado final.

Ya podemos probar la verdad. Después de 24 horas de trabajo ininterrumpido nuestros comanditos han hecho un trabajo excepcional. Mientras el régimen durmió muy preocupado, nosotros no dormimos porque estábamos muy ocupados.

“Fue algo que tuvimos que ocultar por mucho tiempo, mientras nos enfocamos en las formaciones de defensa al voto, la construcción del tejido comunitario y la logística del registro”.

La oposición obtuvo casi 30 puntos de ventaja.

María Corina: “Si los malos se organizan, también debemos estructurarnos”.

Ella sabía que debía formar su propio “ejército” para poder contrarrestar una fuerza oficialista tan bien aceitada y acostumbrada a sojuzgar a los disidentes.

Estuvieron coordinados desde la Gran Alianza Nacional (GANA), una plataforma ciudadana vinculada a María Corina.

La organización

Corina Machado aseguró que tienen el 73% de las actas: “Tenemos cómo probar la verdad”

Para registrarse, bastaba con encontrar entre 5 y 20 personas y llenar un formulario de Google del comando o equipo de campaña con nombres, cédula y dirección.

Cada comandito sería organizado a través de una jerarquía horizontal y conformada por:

comadres

coaches

managers

capitanas

testigos

radares

suplentes

observadores.

Cada uno tenía su jerarquía y su función muy bien definida dentro de las unidades desplegadas a lo largo y ancho de toda la nación.

Muchos equipos hasta desarrollaron un lenguaje corporal propio y secreto para comunicarse entre ellos a través de señas privadas con el fin de no ser detectados el día clave: 28/7/2024.

Se desarrollaron durante meses secretos talleres de formación, charlas vía Zoom, flyers y boletines.

A lo largo de la histórica jornada, oficiales del Plan República (el dispositivo de seguridad del Gobierno bolivariano) comenzaron a sospechar lo que estaba ocurriendo e intentaron que los "comanditos" no pudieran llevarse las vitales pruebas.

Prácticamente, todos los opositores estuvieron en severo peligro a lo largo de la jornada electoral.

Los integrantes de los "comanditos" arribaron a los centros de votación entre las 05:00 y las 06:00.

Estaban motivados frente a “revolucionarios socialistas” aburguesados tras muchos años de ejercer el poder. A estos la impunidad los volvió tan confiados como torpes.

Machado confirmó el 30/07/2024 (48 horas después de cerrados los comicios) que la oposición se había apoderado de más del 80% de las actas.

González Urrutia se impuso en las elecciones del 28/07/2024 con casi el 70% de las voluntades.

