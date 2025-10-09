Enojo con Leandro Paredes: no volverá a Argentina y piden que le saquen la capitanía

Furia tuitera contra Leandro Paredes

Paredes, que mantiene un fuerte vínculo emocional con el club y con Russo, expresó su pesar a través de un mensaje publicado en redes sociales. "Gracias por tanto, Miguel. Me enseñaste a entender el fútbol y la vida con humildad. Te voy a recordar siempre", escribió junto a una fotografía de ambos en los entrenamientos de Boca.

Sin embargo, tras conocerse la noticia de que no regresará a Buenos Aires para estar presente en el velatorio de Miguel Ángel Russo, varios tuiteros reaccionaron de la peor manera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/zoefoglino/status/1976297666762977693&partner=&hide_thread=false Que decepción que Paredes no se tome el primer avión desde Miami para venir a despedir a Miguel Ángel, sos el capitán y referente Leandro!! — zo :) (@zoefoglino) October 9, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nicoambrogi/status/1976302877191606491&partner=&hide_thread=false No voy a hacer un mundo de esto y menos ahora, pero flojo Paredes. Todavía esta a tiempo. — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) October 9, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sbaselica/status/1976291334005665858&partner=&hide_thread=false Sos el capitán de Boca, son dos amistosos de mierda. Pésimo. https://t.co/ixDMqoeiDS — Sofía (@sbaselica) October 9, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Barras_LATAM/status/1976308254566481994&partner=&hide_thread=false Scaloni no fue capaz de liberar a Paredes (que tampoco se esforzó para venir) para que venga a despedirlo, siendo el CAPITÁN de Boca.



Se ve que es más importante jugar contra la poderosa Puerto Rico.



Es realmente insólito esto. https://t.co/sN8q82wYHU — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) October 9, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/notnicobjs/status/1976297258866864178&partner=&hide_thread=false prefiere quedarse en miami jugando al truco con messi y de paul antes que viajar a despedir a russo, me hace muchísimo ruido esto https://t.co/PML9lcrtPq — nico (@notnicobjs) October 9, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KilmisterNicoc/status/1976295554041667843&partner=&hide_thread=false El capitán de Boca no puede no estar acá despidiendo al entrenador, quizás todavía no le de para ser el capitán che. — Nico (@KilmisterNicoc) October 9, 2025

La duda tiene que ver con si Paredes no quiso regresar o no pudo hacerlo. Ergo, hay muchas cancelaciones y demoras de vuelos desde Estados Unidos. También pudo haber existido una charla previa entre Russo y el mediocampista central en la que el estratega le pudo haber manifestado que se quedara con la Selección pase lo que pase. Habrá que esperar por la palabra oficial del protagonista.

