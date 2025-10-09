Enojo con Leandro Paredes: no volverá a Argentina y piden que le saquen la capitanía

En medio del dolor generalizado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se conoció que el mediocampista de la Selección Argentina, Leandro Paredes, tomó la decisión de permanecer concentrado con el combinado nacional y no regresar a nuestro país. Detalles.
Trascendió que Leandro Paredes no abandonará la concentración de la Selección Argentina para despedir a Miguel Ángel Russo. Mucho enojo de los tuiteros.
El volante campeón del mundo y bicampeón de América no viajará a Buenos Aires para participar del velorio del entrenador, que se realiza en el hall central de La Bombonera. El jugador permanecerá en Miami debido a los compromisos que tiene con la Scaloneta, que disputará dos amistosos internacionales: uno ante Venezuela y otro versus Puerto Rico como parte de su preparación final de cara al Mundial 2026.
El encuentro contra la Vinotinto será este viernes 10 de octubre, y cerrará su participación en esta ventana internacional ante el seleccionado centroamericano el próximo martes 14 de octubre.
El duelo ante Puerto Rico se modificó de día y de fecha: iba a ser el lunes 13 de este mes en Chicago pero se pasó para el día siguiente en Miami. Este cambio responde a cuestiones organizativas y a la idea de poder extender el plazo de venta de entradas.
En ese sentido, se conoció que Leandro Paredes no regresará a nuestro país y quedará concentrado con la Selección Argentina. La noticia fue ofrecida por Federico Cristofanelli, periodista de AZZ
Furia tuitera contra Leandro Paredes
Paredes, que mantiene un fuerte vínculo emocional con el club y con Russo, expresó su pesar a través de un mensaje publicado en redes sociales. "Gracias por tanto, Miguel. Me enseñaste a entender el fútbol y la vida con humildad. Te voy a recordar siempre", escribió junto a una fotografía de ambos en los entrenamientos de Boca.
Sin embargo, tras conocerse la noticia de que no regresará a Buenos Aires para estar presente en el velatorio de Miguel Ángel Russo, varios tuiteros reaccionaron de la peor manera.
La duda tiene que ver con si Paredes no quiso regresar o no pudo hacerlo. Ergo, hay muchas cancelaciones y demoras de vuelos desde Estados Unidos. También pudo haber existido una charla previa entre Russo y el mediocampista central en la que el estratega le pudo haber manifestado que se quedara con la Selección pase lo que pase. Habrá que esperar por la palabra oficial del protagonista.
