"Ropa de Boca": El impactante pedido de Miguel Ángel Russo a su familia

Luego de algunas horas, el periodista de TyC Sports Patricio Burlone, hizo emocionar a todos los hinchas del Xeneize (y por qué no, a los de otros clubes también).

El periodista aseguró: "alguien de la familia contó algo fuerte. Russo le pidió si le podían poner estos últimos días ropa de Boca. Trasladaron el cuerpo vestido de Boca. Eso es lo que cuenta parte de la familia".

Lanús, Rosario Central, Estudiantes, Vélez...

Dio en la tecla Luciana Rubinska con su frase en SportsCenter en la mañana de este 9 de octubre: "es muy difícil ser querido en un club, imaginate por tantos".

Miguel Ángel Russo ha logrado ser muy querido por muchos clubes por todo lo que logró tanto deportiva como humanamente.

Miguelo es el único DT en la historia del fútbol argentino en haber salido campeón con 5 equipos distintos, ya sea en primera o segunda división.

Lanús: Nacional B 1991/92

Estudiantes: Nacional B 1994/95

Vélez: Clausura 2005

Boca Juniors: Libertadores 2007, Liga 2019/20 y Copa Maradona 2020

Rosario Central: B Nacional 2012/13 y Copa de la Liga 2023

image

Independientemente de haber sido campeón en todos estos clubes, ha dejado una marca fundamental en cada una de las instituciones a las que perteneció.

Russo también logró ser campeón en Colombia con Millonarios.

En cuanto al velatorio, Boca informó: "El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas."

