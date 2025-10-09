Miguel Ángel Russo no ocupa un lugar cualquiera en la historia de Boca Juniors: es uno de los tres entrenadores que conquistaron la Copa Libertadores, y el último en lograrlo. Tras su fallecimiento, los hinchas xeneizes se emocionaron al recordar este logro, destacado en TyC Sports.
"Ropa de Boca": El impactante pedido de Miguel Ángel Russo a su familia
Miguel Ángel Russo le habría hecho un último pedido a su familia que hizo emocionar a todos los hinchas de Boca.
Russo tuvo tres ciclos al frente del Club de la Ribera y supo ganarse el corazón de los hinchas, aunque también dejó su huella en otros clubes.
El pedido de Miguel Ángel Russo que emocionó a los de Boca
Desde las 19 horas de ayer miércoles 8 de octubre, el tema central en todas las emisoras de deportes, fue el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
Miguelo es un entrenador muy querido por todo el fútbol argentino y quienes lo conocieron, hablan de una grandísima persona y es por eso que se ganó el respeto de propios y extraños.
Los propios o los que lo sienten propio, son varios. Entre ellos, se encuentra Boca Juniors, en donde tuvo su último paso como DT.
Luego de algunas horas, el periodista de TyC Sports Patricio Burlone, hizo emocionar a todos los hinchas del Xeneize (y por qué no, a los de otros clubes también).
El periodista aseguró: "alguien de la familia contó algo fuerte. Russo le pidió si le podían poner estos últimos días ropa de Boca. Trasladaron el cuerpo vestido de Boca. Eso es lo que cuenta parte de la familia".
Lanús, Rosario Central, Estudiantes, Vélez...
Dio en la tecla Luciana Rubinska con su frase en SportsCenter en la mañana de este 9 de octubre: "es muy difícil ser querido en un club, imaginate por tantos".
Miguel Ángel Russo ha logrado ser muy querido por muchos clubes por todo lo que logró tanto deportiva como humanamente.
Miguelo es el único DT en la historia del fútbol argentino en haber salido campeón con 5 equipos distintos, ya sea en primera o segunda división.
- Lanús: Nacional B 1991/92
- Estudiantes: Nacional B 1994/95
- Vélez: Clausura 2005
- Boca Juniors: Libertadores 2007, Liga 2019/20 y Copa Maradona 2020
- Rosario Central: B Nacional 2012/13 y Copa de la Liga 2023
Independientemente de haber sido campeón en todos estos clubes, ha dejado una marca fundamental en cada una de las instituciones a las que perteneció.
Russo también logró ser campeón en Colombia con Millonarios.
En cuanto al velatorio, Boca informó: "El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas."
