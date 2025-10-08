Día y hora del velatorio de Russo en la Bombonera: será abierto para todos

"¡Hasta siempre, querido Miguel!": Boca despidió a su DT

Así lo confirmó la institución de la Ribera en sus redes sociales:

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!".

Captura de pantalla (284) Boca, vía X

Si bien Russo había superado el cáncer, quimioterapia mediante, la enfermedad le dejó secuelas físicas que le requirieron un seguimiento constante. A pesar de ello, nunca se apartó un centímetro de su verdadera pasión: el fútbol.

Continuó dirigiendo distintos equipos, incluso equipos altamente exigentes y demandantes, como Rosario Central, San Lorenzo o el propio Boca.

En las últimas semanas, una infección urinaria lo había obligado a permanecer internado por control médico, y eso le implicó ausentarse de los entrenamientos del plantel y también de algunos partidos del Torneo Clausura. Por ahora, quien sigue a cargo es su cuerpo técnico, aunque no se sabe con exactitud quién tomará las riendas del equipo.

