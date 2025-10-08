Miguel Ángel Russo será velado en la Bombonera. La institución Xeneize puso la cancha a disposición de la familia del DT para que todo aquel que lo desee le ofrezca un último adiós. Será un momento abierto para todos, sean hinchas de Boca o no.
ÚLTIMO ADIÓS
Día y hora del velatorio de Russo en la Bombonera: será abierto para todos
La Bombonera quedó a disposición de la familia de Miguel Ángel Russo para realizar el velatorio. Día y horario para despedir al DT en la cancha de Boca.
El velatorio en la cancha de Boca, más precisamente en el Hall Central de Brandsen 805, tendrá lugar este jueves 9/10 y viernes 10/10. Mientras que el jueves las puertas de la Bombonera estarán abiertas de 10 a 22, el viernes será solo de 10 a 12.
Así lo informó Boca a través de sus redes sociales oficiales, en donde además indicó que no estarán permitidas las fotos o grabaciones. El comunicado del Xeneize señala:
"El Club Atlético Boca Juniors comunica que este jueves, de 10 a 22 horas, abrirá sus puertas para despedir a Miguel Ángel Russo en el Hall Central de Brandsen 805. El velatorio continuará el viernes de 10 a 12 horas. Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar. Toda la comunidad del Club Atlético Boca Juniors acompaña a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor".
Miguel Ángel Russo falleció este miércoles por la tarde, luego de haber salido del hospital para transitar sus últimas horas en su casa, rodeado de familiares y seres queridos. El ahora ex entrenador de Boca luchó todo lo que el cuerpo le dio para enfrentar un cáncer de próstata que le detectaron en 2017.
"¡Hasta siempre, querido Miguel!": Boca despidió a su DT
Así lo confirmó la institución de la Ribera en sus redes sociales:
"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!".
Si bien Russo había superado el cáncer, quimioterapia mediante, la enfermedad le dejó secuelas físicas que le requirieron un seguimiento constante. A pesar de ello, nunca se apartó un centímetro de su verdadera pasión: el fútbol.
Continuó dirigiendo distintos equipos, incluso equipos altamente exigentes y demandantes, como Rosario Central, San Lorenzo o el propio Boca.
En las últimas semanas, una infección urinaria lo había obligado a permanecer internado por control médico, y eso le implicó ausentarse de los entrenamientos del plantel y también de algunos partidos del Torneo Clausura. Por ahora, quien sigue a cargo es su cuerpo técnico, aunque no se sabe con exactitud quién tomará las riendas del equipo.