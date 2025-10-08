"Es Boca, ¿cómo no voy a ir?" Russo y la elección del fútbol a pesar de su salud

Parecía un desafío suficiente para Miguelo. Pero no. Quería más. Necesitaba más. Un Boca sin capitán tras la salida de Fernando Gago encontró en él una voz de mando. Juan Román Riquelme, presidente, lo fue a buscar. Y Miguelo dijo que sí.

"Miguel era fútbol, él necesitaba estar adentro de una cancha": Russo, sobre Russo

Nicola Russo, presidente de Lanús, recordó en diálogo con DSports Radio una breve charla que tuvo con él luego de que aceptara iniciar el tercer ciclo en el club de la Ribera.

"Todo este tiempo escuché un montón de cosas. Si tenía que dirigir a Boca, si no...", contó el mandatario de Lanús, una institución en la que el DT dejó un recuerdo memorable cuando logró los ascensos a Primera División en 1990 y 1992. "Miguel era fútbol, él necesitaba estar adentro de una cancha", añadió.

Nicolás Russo Nicolás Russo, presidente de Lanús, se mostró muy dolido por el fallecimiento de su amigo

El presidente Granate recordó la pregunta que le hizo. "Le pregunté:´Miguel, ¿vas a ir a Boca?´ Me respondió: "Es Boca, ¿cómo no voy a ir?".

Miguel Ángel Russo respiró fútbol hasta el último día de su vida. Hasta sus 69 años. El mandatario de Lanús dijo que "a Miguel esos desafíos los potenciaban. Le daban energía. Esa adrenalina. Sobre todo en equipos tan difíciles de elegir. Central, Lanús. Equipos que venían atravesando problemas. Eso para Miguel era vida. Hasta el último día entregó todo".

Justo ayer martes, Jorge Fatura Broun, arquero de Rosario Central, contó cómo fue el saludo que se dio con Miguelo cuando el Xeneize se enfrentó al Canalla por el Torneo Clausura: "Le pregunté cómo estaba y me dijo: ´Feliz´".

El fútbol despide a un hombre que se fue feliz.

