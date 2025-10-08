Miguel Ángel Russo falleció este miércoles por la tarde a la edad de 69 años. El ahora ex entrenador de Boca finalmente dijo adiós, luego de una larga lucha contra un cáncer de próstata detectado en 2017 que, así y todo, no le impidió seguir ligado al deporte que tanto amaba.
ADENTRO DE UNA CANCHA
"Es Boca, ¿cómo no voy a ir?" Russo y la elección del fútbol a pesar de su salud
Miguel Ángel Russo no dejó de elegir desafíos a pesar de su estado de salud. Nicolás Russo, presidente de Lanús, recordó lo que le dijo cuando agarró Boca.
A pesar de sobreponerse a la quimioterapia tras la aparición del cáncer, mientras era entrenador de Millonarios en Colombia, las secuelas de la enfermedad siempre merodearon su salud. Más allá de eso, para Russo siempre fue importante mantenerse cerca del fútbol.
Podía sonar contradictorio. Cualquiera podría pensar que su estado de salud le exigía elegir caminos más aplacados, más serenos. Rodearse de un entorno tranquilo y con los menores sobresaltos posibles era lo mejor que podía hacer. Pero eso si se evalúa solo la salud física. Podría decirse entonces que el DT priorizó siempre la otra salud: la emocional. Que muchas veces, de hecho, impacta directamente en la salud física.
Sea como fuere, Russo nunca quiso (no pudo) alejarse del fútbol. Era su voluntad. Lo que necesitaba. Antes de agarrar el mando del Xeneize e iniciar su tercer ciclo, estuvo nada menos que en San Lorenzo. Un club envuelto en caos, con una crisis institucional que hace crujir los cimientos y que, para nadie, sería fácil enfrentar.
Pero Russo la enfrentó y con creces. Con honores. Aquel equipo, con Iker Muniain a la cabeza, llegó hasta los cuartos de final de los playoffs del Torneo Apertura del primer semestre de 2025. El entrenador construyó un equipo competitivo, lo dotó de confianza incluso a pesar de los coletazos externos a la línea de cal, como el del atraso de salarios a los jugadores.
Parecía un desafío suficiente para Miguelo. Pero no. Quería más. Necesitaba más. Un Boca sin capitán tras la salida de Fernando Gago encontró en él una voz de mando. Juan Román Riquelme, presidente, lo fue a buscar. Y Miguelo dijo que sí.
"Miguel era fútbol, él necesitaba estar adentro de una cancha": Russo, sobre Russo
Nicola Russo, presidente de Lanús, recordó en diálogo con DSports Radio una breve charla que tuvo con él luego de que aceptara iniciar el tercer ciclo en el club de la Ribera.
"Todo este tiempo escuché un montón de cosas. Si tenía que dirigir a Boca, si no...", contó el mandatario de Lanús, una institución en la que el DT dejó un recuerdo memorable cuando logró los ascensos a Primera División en 1990 y 1992. "Miguel era fútbol, él necesitaba estar adentro de una cancha", añadió.
El presidente Granate recordó la pregunta que le hizo. "Le pregunté:´Miguel, ¿vas a ir a Boca?´ Me respondió: "Es Boca, ¿cómo no voy a ir?".
Miguel Ángel Russo respiró fútbol hasta el último día de su vida. Hasta sus 69 años. El mandatario de Lanús dijo que "a Miguel esos desafíos los potenciaban. Le daban energía. Esa adrenalina. Sobre todo en equipos tan difíciles de elegir. Central, Lanús. Equipos que venían atravesando problemas. Eso para Miguel era vida. Hasta el último día entregó todo".
Justo ayer martes, Jorge Fatura Broun, arquero de Rosario Central, contó cómo fue el saludo que se dio con Miguelo cuando el Xeneize se enfrentó al Canalla por el Torneo Clausura: "Le pregunté cómo estaba y me dijo: ´Feliz´".
El fútbol despide a un hombre que se fue feliz.