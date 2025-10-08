Fuerte interna en San Lorenzo: Qué dicen los jugadores de Marcelo Moretti

Por ello, la justicia determinó que Marcelo Moretti debe retomar sus funciones y anuló todo lo sucedido en la mencionada reunión.

El presidente debía pagar una caución de 40 millones de pesos para volver al club, lo cual cumplió, y este miércoles retomaría sus funciones.

En esta sintonía, el periodista Leandro Alves reveló lo que un jugador del equipo profesional del club le manifestó.

Si bien no mencionó su nombre, quien es cronista del Cuervo en ESPN aseguró que un futbolista le dijo: "decime por favor que no viene mañana para no tener que vivir este circo otra vez”.

Está claro que el plantel se encuentra afectado por toda esta situación institucional, que parece repetirse en un ciclo constante sin fin.

Continuidad futbolística de San Lorenzo

Con todos los problemas institucionales que atraviesa San Lorenzo, el fútbol muchas veces parece quedar en segundo plano, algo que no debería ocurrir.

Los dirigidos por Damián Ayude están haciendo un buen trabajo, y el objetivo es clasificar entre los ocho mejores de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Además, el Ciclón no pierde de vista la tabla anual, ya que actualmente se estaría posicionando para clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana, lo cual sería beneficioso tanto deportiva como económicamente para el club.

El próximo partido del Cuervo será el viernes 10 de octubre, cuando enfrente a San Martín de San Juan, dirigido por Pipi Romagnoli, en el Nuevo Gasómetro.

En medio de esta situación dirigencial, es probable que el público de CASLA se manifieste en contra de Marcelo Moretti, algo que ya viene ocurriendo desde hace tiempo y se profundizó tras la difusión del video en el que se lo ve recibiendo dinero.

