Oscar Ruggeri no le tuvo piedad a Juan Carlos Portillo, flamante refuerzo del Millonario, tras ser expulsado por cometerle una infracción a Ángel Di María en el partido que River cayó 2-1 ante Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito en el partido de la undécima de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
TORNEO CLAUSURA 2025
Arde River y Ruggeri prende fuego a Portillo por la roja ante Rosario Central
Oscar Ruggeri disparó contra Juan Carlos Portillo tras ser expulsado en el partido que River cayó ante Rosario Central 2-1 en el Torneo Clausura 2025.
La derrota ante el “Canalla” expuso que el “Millonario” no culminó con los once jugadores en cancha, debido a que Portillo se fue expulsado. Una decisión que nació después de acumular dos tarjetas amarillas por faltas contra Di María. Su salida condicionó de gran manera a la idea de juego y esto provocó que Marcelo Gallardo tenga que cambiar sus planes.
Ruggeri explotó contra Portillo y las quejas de Marcelo Gallardo
“¿Qué iba a ser Di María ahí? Sabemos que Di María es zurdo, si lo acompaña ahí no puede hacer nada con la zurda. Tenés que ser más inteligente, estás amonestado, estaba casi adentro del área, te tenés que controlar. ¿Cómo vas a justificar la amarilla? Iban 30 minutos, en un partido como ese, no te podés quedar con uno menos”, expresó Oscar Ruggeri en ESPN.
La mirada del “Cabezón” Ruggeri es uno que coincide con la reflexión que Marcelo Gallardo hizo trascender en la conferencia de prensa. Si bien, no uso las mismas palabras, el entrenador de River les mandó un claro mensaje a sus jugadores para que salgan más concentrados al campo de juego y así reducir la presencia de tarjetas que pueden pensar un verdadero dolor de cabeza con el paso de los minutos.
“Es difícil porque las pulsaciones van a mil, yo fui futbolista y sabés que hay situaciones que te sacan. Eso genera impotencia y hay que calmar, ser inteligentes ahí, saber, aunque es difícil, tener templanza para no pasarse de rosca”, señaló. “Hay que hablar y ser inteligente, el jugador asimila, entiendo que están a mil, pero en partidos calientes hay que ser inteligentes, intentar tener templanza y aprender. Nos viene pasando seguido, creo que es incómodo tener que jugar con un hombre menos y eso hace que suframos las consecuencias, hay que aprender”, agregó.
Sin autocrítica en River: Llanto de Martínez Quarta por el arbitraje tras la caída ante Rosario Central
Lucas Martínez Quarta estalló de la bronca en la noche de este último domingo 05/10 contra el árbitro Yael Falcón Pérez tras la caída de River ante Rosario Central 2-1 en el estadio Gigante de Arroyito que correspondió a la undécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
“Hasta la expulsión fue un partido en el que estábamos bien parados, sólidos atrás, encontrando espacios. Ellos encontraron el empate en un rebote, de pelota parada, y a partir de la expulsión intentamos seguir siendo sólidos y jugando, pero ellos, con el empuje de la gente también, ganaron el partido”, señaló el defensor tras concluir el encuentro.
La bronca de Lucas Martínez Quarta contra el árbitro Yael Falcón Pérez
Sobre la tarjeta roja que recibió Juan Portillo al 39', expresó: “Ahí es cuando empiezan a encontrar los espacios. Hasta la expulsión estábamos bien parados, manejábamos la pelota, y se encontraron con el gol en un rebote. Tratamos de mantener el resultado, de ver si de contra podíamos meter un gol, pero nos vamos con sabor amargo, porque habíamos hecho un gran partido el jueves y hoy creo que crecimos un poco desde el juego. Nos vamos con bronca”.
A Martínez Quarta también le preguntaron por el arbitraje de la noche. El defensa no quedó conforme.
“La realidad es que hoy las faltas mínimas las cobraron para ellos y se hizo muy cortado así. Pero bueno, lamentablemente es así. Nos vamos con mucha bronca”, completó el defensor de River al finalizar el encuentro.
Rosario Central da el golpe y supera a River 2-1
River cayó en su visita a Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura: Miguel Ángel Borja, Franco Ibarra e Ignacio Malcorra fueron los autores de los goles.
Los Canallas pisaron fuerte: En la picante Zona B aún siguen a cuatro unidades de la cima, pero en la anual quedaron por encima de Boca a tres puntos. Hoy ganaron una final.
El Millonario se sintió perjudicado en un encuentro hostil y lleno de polémicas: Portillo se fue expulsado y quedó en el borde de la tabla anual tras perder tres al hilo en el Clausura y quedó tercero.
