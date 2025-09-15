Rosario Central vivió una jornada de fiesta en su vuelta al estadio Gigante de Arroyito tras la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol México, Estados Unidos y Canadá 2026 luego de empatar 1-1 con Boca pero los hinchas canallas se burlaron de Newell's con dedicatoria a Cristián Ogro Fabbiani.
TORNEO CLAUSURA 2025
Mucho desagrado por las burlas de Rosario Central a Newell's y al Ogro Fabbiani
Rosario Central se burló de Newells durante el partido que empató con Boca 1-1 y no se salvó Cristián Ogro Fabbiani caracterizado como Shrek.
Además, el Canalla volvió a jugar en su estadio tras ganarle el clásico a la Lepra en la fecha pasada y luego del golazo olímpico para el recuerdo de Ángel Di María frente al Xeneize, los simpatizantes de Central apuntaron contra el Ogro Fabbiani, el DT de Newell's y blanco de obscenas cargadas por parte de los fanáticos de Rosario Central.
La obscena cargada de los hinchas de Rosario Central al Ogro Fabbiani
Cuando el encuentro frente Boca llegó a los 21’, los hinchas de la Academia Rosarina desplegaron sus burlas para la Lepra y en particular para Cristián Fabbiani, momento del encuentro elegido debido a que esa cifra representa la diferencia de victorias en el historial.
Sobre la platea se desplegó una bandera explícita con dos protagonistas: un “Canaya” (con Y, como explicó Roberto Fontanarrosa al crear ese personaje que apareció en reiteradas oportunidades en la camiseta desde 2007) y Cristian Fabbiani, personificado como Fiona de la película Shrek debido a su apodo de ogro.
En la Popular Regatas también hubo cargada: una bandera en forma de pene con la leyenda “siempre lo tendrás”, que tiraba un líquido sobre otro trapo con el rostro de Fabbiani. Cargadas que no tardaron en volverse virales en redes sociales.
Con gol olímpico de Ángel Di María, Boca y Rosario Central igualaron por el Torneo Clausura 2025
Boca igualó este último domingo 14/09 como visitante por 1-1 frente a Rosario Central, en un partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito.
Rodrigo Battaglia abrió el marcador para el conjunto xeneize, a los 20’ del primer tiempo, mientras que Ángel Di María convirtió un gol olímpico, a los 24’ del mismo periodo, para empatar el duelo.
Con este resultado, los dirigidos por Miguel Ángel Russo alcanzaron la tercera posición de la Zona A del campeonato local con 13 puntos (a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central). Sin embargo, dejaron pasar una gran oportunidad de alejarse en la tabla anual y en la lucha por entrar a la próxima edición de la Copa Libertadores tras la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0.
Ahora, el elenco azul y oro recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero, el próximo domingo (21/09) desde las 21:15 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura.
Por su parte, el cuadro comandado por Ariel Holan quedaron en la sexta plaza de la Zona B con 11 puntos y todavía no conoció la derrota en el actual certamen. El próximo domingo (21/09) deberá medirse como local ante Talleres, a partir de las 19:00.
