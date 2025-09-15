Polémica en River: Qué pasa con Marcelo Gallardo e Ian Subiabre

Luego, el padre del joven, aclaró: "No tengo por qué darle explicaciones a nadie. Si piensan que lo puse por el técnico de River están equivocados", pero sentó un precedente al mirar con cierta particularidad al jugador.

Subiabre no volvió a jugar hasta que ingresó desde el banco de los suplentes en la vuelta de los octavos de Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

En las últimas semanas, el periodismo partidario de River habló sobre las negociaciones para que el pibe renueve su vínculo pero la diferencia parecería estar en la cláusula de rescisión.

image

En este marco, el Muñeco tomó la deicsión de no convocar a Ian en el partido ante Estudiantes de La Plata. Si bien fue victoria en su visita, algunos hinchas no lo dejaron pasar.

Que semanitas se le vienen a River...

Luego de dos semanas de descanso por las Eliminatorias Conmebol, en River eran conscientes que se venía una seguidilla de pura exigencia.

El primer encuentro fue ante el Pincha en La Plata y el inicio para el equipo de Marcelo Gallardo fue con victoria. Ahora resta ver si aprovecha o no el envión.

El próximo partido para el Millonario, será por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil el próximo miércoles 17 de septiembre desde las 21:30 horas. Una semana más tarde, la vuelta en territorio brasilero.

En el medio (el sábado 20 de septiembre), estará el partido por la fecha 9 del Torneo Clausura ante Atlético Tucuman.

Embed

Otro de los encuentros importantes, será el que el enfrentará a River y Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Aún no hay fecha oficial, el club de Núñez pretende que se juegue el miércoles 1 o jueves 2 de octubre.

+ EN GOLAZO 24

Palmeiras fusionó a Vitor Roque & Flaco López: 4 a 1 al Inter de Porto Alegre

Central 1 - Boca 1: Di María sacudió emociones con un golazo olímpico en un duelo chato

Russo se hartó de las preguntas sobre su salud y retrucó: "¿Vos cómo me ves?"

Mundial Sub 20: la gentileza de AFA choca con la voracidad de los gigantes de Europa