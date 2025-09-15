River Plate atraviesa una de las semanas más importantes del año ya que el próximo miércoles 17 de septiembre, jugará la ida de los cuartos de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Algunos hablan de lo que pasó con Marcelo Gallardo e Ian Subiabre por el partido ante Estudiantes de La Plata.
¿OTRA VEZ?
Polémica en River: Qué pasa con Marcelo Gallardo e Ian Subiabre
Nuevamente Ian Subiabre está en el centro de la polémica en River Plate. ¿Qué pasa con Marcelo Gallardo?
Fue victoria 2 a 1 para el Millonario, aunque no es la primera vez que se habla del juvenil luego de un resultado favorable para el club de Núñez.
Marcelo Gallardo e Ian Subiabre
Basta irse a la segunda fecha del actual Torneo Clausura para entender dónde comienzan las miradas de reojo hacia lo que sucede entre Marcelo Gallardo, River e Ian Subiabre.
En la primera jornada el pibe había sido titular, pero ante Instituto de Córdoba, el pibe no entró y el padre subió un estado a su WhatsApp que decía: "Sos un payaso hijo de mil puta", una vez que el Muñeco agotó las modificaciones.
Luego, el padre del joven, aclaró: "No tengo por qué darle explicaciones a nadie. Si piensan que lo puse por el técnico de River están equivocados", pero sentó un precedente al mirar con cierta particularidad al jugador.
Subiabre no volvió a jugar hasta que ingresó desde el banco de los suplentes en la vuelta de los octavos de Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.
En las últimas semanas, el periodismo partidario de River habló sobre las negociaciones para que el pibe renueve su vínculo pero la diferencia parecería estar en la cláusula de rescisión.
En este marco, el Muñeco tomó la deicsión de no convocar a Ian en el partido ante Estudiantes de La Plata. Si bien fue victoria en su visita, algunos hinchas no lo dejaron pasar.
Que semanitas se le vienen a River...
Luego de dos semanas de descanso por las Eliminatorias Conmebol, en River eran conscientes que se venía una seguidilla de pura exigencia.
El primer encuentro fue ante el Pincha en La Plata y el inicio para el equipo de Marcelo Gallardo fue con victoria. Ahora resta ver si aprovecha o no el envión.
El próximo partido para el Millonario, será por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil el próximo miércoles 17 de septiembre desde las 21:30 horas. Una semana más tarde, la vuelta en territorio brasilero.
En el medio (el sábado 20 de septiembre), estará el partido por la fecha 9 del Torneo Clausura ante Atlético Tucuman.
Otro de los encuentros importantes, será el que el enfrentará a River y Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina.
Aún no hay fecha oficial, el club de Núñez pretende que se juegue el miércoles 1 o jueves 2 de octubre.
