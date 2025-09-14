Russo se hartó de las preguntas sobre su salud y retrucó: "¿Vos cómo me ves?"

Rosario Central vs. Boca Di María estampó otro golazo más en su inmensa trayectoria @RosarioCentral

Mientras el periodista formulaba la consulta, Russo lo interrumpió y le retrucó: "¿Cómo me ves?". El periodista respondió: "Yo lo veo bien, pero quisiera que usted nos cuente a nosotros cómo pasó estos días y...". Russo volvió a irrumpir: "Mirá, hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías, me entran por un oído, me salen por el otro. Nada más".

Luego agregó: "El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Y si yo estoy trabajando y estoy con todo, es porque tengo el alta de todo. Y mi familia es la primera".

"Si yo estoy trabajando, es porque tengo el alta de todo" "Si yo estoy trabajando, es porque tengo el alta de todo"

Durante la primera semana de septiembre, Miguel Ángel Russo estuvo unos días internado en el Instituto Fleni, ubicado en el barrio de Belgrano, por una infección urinaria. Cuando los médicos le detectaron la afección, le indicaron al DT que debía quedarse internado solo por control. No porque fuera grave la situación, sino para tenerlo bajo observación.

Estuvo tres noches allí hasta que recibió el alta, aunque le recetaron unos días más de reposo. Mientras tanto, su cuerpo técnico (con Claudio Úbeda al mando) se hizo cargo de las prácticas del plantel de Boca. Una vez finalizado el periodo de reposo, Russo volvió a su trabajo.

Más allá del empate entre Boca y Central: la ovación para Russo de todo el estadio Canalla

Sobre el encuentro ante Rosario Central, por la fecha 8 del Torneo Clausura, se mostró satisfecho por lo realizado por sus dirigidos. "Boca viene jugando bien. Viene manteniendo un nivel y a medida que pasan los partidos lo van incrementando", aseguró.

El Xeneize tendrá día libre el lunes y será el martes por la tarde cuando retorne a los entrenamientos.

image Central y Boca no se sacaron diferencias

Fue una tarde especial para el DT porque volvió al club de sus amores, que lo disfrutó como futbolista y luego como técnico campeón. Tras cuatro etapas al mando del Canalla, fue en la quinta cuando se coronó con el título de la Copa de Liga en 2023.

Ídolo de la institución, el Gigante de Arroyito no se olvidó de su figura. "Migueeelo, Migueeelo", lo ovacionaron. Además, la mayoría de los jugadores de Central fueron a saludarlo a él y a su cuerpo técnico antes de iniciar el partido.

+ de Golazo24