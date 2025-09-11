La comunicación institucional del Club Atlético Boca Juniors es pésima. El Xeneize no comunicó absolutamente nada referido a los contratiempos que sufrió Miguel Ángel Russo en los últimos diez días: ni de su internación, ni de su salida de la Clínica Fleni. Con eso dicho, corre el rumor de que el técnico no dirija este domingo.
¿VIAJA A ROSARIO?
Preocupación y silencio en Boca por Miguel Ángel Russo
El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, podría no viajar a Rosario el próximo fin de semana para el partido entre el Xeneize y Central.
Partido de seis puntos el que deberá afrontar el cuadro de La Ribera el próximo domingo 14 de septiembre ante el Rosario Central de Ariel Holan, de muy buena labor en lo que va del año y con jugadores de mucho peso ofensivo como lo es Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Alejo Véliz, Enzo Copetti y el mismísimo Ángel Di María.
El Canalla está tercero (45) en la Tabla Anual, y el CABJ (45), segundo, detrás de River (46). Sin embargo, los rosarinos deben completar 45' ante Sarmiento de Junín por la torrencial lluvia que cayó en muchas regiones de nuestro país el último fin de semana de agosto, que fue el último en el que hubo fecha antes de la ventana internacional de fútbol.
Habrá que poner más que los dos ojos en el arbitraje de Facundo Tello, ya que mucho se está hablando de lo que será el arbitraje por los dichos de Di María semanas atrás...
Boca no sabe si viaja a Rosario con o sin Russo
Miguelo se encuentra en su casa luego de haber permanecido tres días en el Instituto Fleni debido a que se le detectó una infección urinaria. El entrenador de 69 años estuvo en la clínica entre el martes 2 y el viernes 5 de septiembre, hasta recibió el alta médica y pudo regresar a su hogar para iniciar el reposo que le fue indicado.
Esto generó una gran preocupación en el Mundo Boca pese al parate por Fecha FIFA. El Xeneize viene de hilvanar tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield y Aldosivi y lo de Russo le cayó en un momento muy inoportuno, por más que nunca es oportuno recibir este tipo de noticias.
El viernes 5/9, sobre las 17hs, el técnico del CABJ recibió el alta médica. No pudo acudir a ningún entreno de la semana por su internación y porque el plantel tuvo libre sábado y domingo (6 y 7 de septiembre).
Recapitulando: este lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de septiembre, Russo tampoco dio el presente en el regreso de Boca Juniors a los entrenamientos. El responsable de dirigir las prácticas fue su ayudante de campo, Claudio Úbeda, junto a Juvenal Rodríguez, integrante del cuerpo técnico xeneize.
En ese marco, crecen las chances de que el propio Úbeda sea quien diriga al primer equipo ante Rosario Central, y no Miguelo. La recomendación de los médicos es que no viaje a la ciudad santafesina.
La decisión conjunta entre Russo, los médicos y Boca se tomaría entre este viernes 11 y sábado 12, día en el que el Xeneize emprenderá viaje.
Cuándo juega Boca contra Rosario Central
El Xeneize visitará al Canalla el próximo domingo 14 de septiembre desde las 17:30 horas por la octava fecha del Torneo Clausura.