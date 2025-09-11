Preocupación y silencio en Boca por Miguel Ángel Russo

Boca no sabe si viaja a Rosario con o sin Russo

Miguelo se encuentra en su casa luego de haber permanecido tres días en el Instituto Fleni debido a que se le detectó una infección urinaria. El entrenador de 69 años estuvo en la clínica entre el martes 2 y el viernes 5 de septiembre, hasta recibió el alta médica y pudo regresar a su hogar para iniciar el reposo que le fue indicado.

Esto generó una gran preocupación en el Mundo Boca pese al parate por Fecha FIFA. El Xeneize viene de hilvanar tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield y Aldosivi y lo de Russo le cayó en un momento muy inoportuno, por más que nunca es oportuno recibir este tipo de noticias.

El viernes 5/9, sobre las 17hs, el técnico del CABJ recibió el alta médica. No pudo acudir a ningún entreno de la semana por su internación y porque el plantel tuvo libre sábado y domingo (6 y 7 de septiembre).

Recapitulando: este lunes 8, martes 9 y miércoles 10 de septiembre, Russo tampoco dio el presente en el regreso de Boca Juniors a los entrenamientos. El responsable de dirigir las prácticas fue su ayudante de campo, Claudio Úbeda, junto a Juvenal Rodríguez, integrante del cuerpo técnico xeneize.

En ese marco, crecen las chances de que el propio Úbeda sea quien diriga al primer equipo ante Rosario Central, y no Miguelo. La recomendación de los médicos es que no viaje a la ciudad santafesina.

La decisión conjunta entre Russo, los médicos y Boca se tomaría entre este viernes 11 y sábado 12, día en el que el Xeneize emprenderá viaje.

image Miguel Russo, un hombre de la casa en Rosario Central. En la imagen se lo ve festejando la Copa de la Liga 2023 con el Canalla.

Cuándo juega Boca contra Rosario Central

El Xeneize visitará al Canalla el próximo domingo 14 de septiembre desde las 17:30 horas por la octava fecha del Torneo Clausura.