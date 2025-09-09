Guillermo Barros Schelotto levanta cabeza pero exBoca le recuerda al Tevez suplente

Por otro lado, el defensor cordobés recordó lo que fue aquel encuentro que definió al campeón: “Lo divido en dos porque el primer tiempo fue muy bueno y si seguíamos así yo creía que la ganábamos, porque fuimos muy superiores. Y después duele el resultado que se da, duele perder una final y más de la magnitud que fue un Boca-River. Me voy con la tranquilidad de que dejamos todo y que la final fue muy pareja”.

“La final fue muy pareja. River llegaba en su mejor momento sin dudas. En el 2-2 en cancha de Boca tuvimos para hacer el tercero con el Pipa. Después en el Bernabéu, creo que hasta la expulsión de (Wilmar) Barrios estuvimos siempre en partido y después pasaron cosas que lamentablemente no eran para nosotros”, concluyó Buffarini.

El conflicto entre Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez

Cabe recordar que el ‘Apache’ regresó a Boca a finales de 2017 luego de haberse despedido del club de la ‘Ribera’ el domingo 18/12/2016 en medio de una Bombonera que clamó por su continuidad. Carlos Tévez se fue de la entidad ‘Xeneize’ a causa de su mala relación con el entrenador Guillermo Barros Schelotto, en medio de los rumores de un pedido de licencia por parte del delantero en el mes de septiembre de 2016. Fuentes internas afirmaban que Guillermo no estaba de acuerdo con esta postura y que buscaba seducirlo armándole un equipo a su medida. Inclusive, como una prueba de la mala relación, Guillermo había manifestado luego de la victoria en el Superclásico ante River por 4-2 en ese 2016 en el Monumental disgustado “tiene un equipo a su medida”.

El Shanghai Shenhua fue la séptima camiseta que vistió Tevez como profesional. Debutó con la de Boca ante Talleres en octubre de 2001, y luego lució la de Corinthians en Brasil y las de West Ham, Manchester United y Manchester City en Inglaterra y la de Juventus en Italia.

GUILLERMOBARROSSCHELOTTOLEVANTACABEZAPEROEXBOCALERECUERDAALTEVEZSUPLENTEFOTO3 Guillermo Barros Schelotto logró su primer título como DT de Vélez pero un exBoca le recordó al Carlos Tevez suplente en la final de la Copa Libertadores 2018.

Salvo con West Ham, Tevez salió campeón en todos los clubes que jugó. Y dos veces fue campeón del mundo: Boca en 2003 y Manchester United en 2008.

En tanto, su paso por China no fue para nada fructífero debido a que no mostró el nivel esperado. En su último partido en China, Tévez bajó seis kilos en el final de la temporada la Superliga de ese país.

Su equipo, el Shanghai Shenhua, el que pagó casi 80 millones de dólares por dos años de contrato, terminó más cerca de la línea del último de los descendidos a 19 puntos abajo del último clasificado a la Champions asiática y a 29 del campeón, el Guangzhou Evergrande.

Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2025

Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras imponerse por 2 a 0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Gigante de Arroyito.

Con dos goles de cabeza del defensor Jano Gordon en el complemento, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto logró sumar un nuevo título oficial a sus vitrinas.

De esta manera, el “Fortín” se quedó con la Supercopa Argentina y cerró una jornada histórica en Rosario, donde supo mostrar solidez defensiva y eficacia en los momentos clave. Central Córdoba, en tanto, no pudo sostener la intensidad y pagó caro sus errores en el juego aéreo, mientras que Vélez celebró un nuevo título en el fútbol argentino.

Más notas de Golazo24

Ecos de la victoria de Fuerza Patria: el cruce entre arqueros del que todos hablan

Tras el despido de TyC Sports, Rolfi Montenegro debutó como panelista en otro canal

El país mira a Mendoza: Godoy Cruz y el descenso, Lepra copera y dos candidatos a Primera

Impactante discurso del plantel de Independiente: pide apoyo a los clubes argentinos

España: Tomó medicamento de su mujer por error y lo sancionaron 10 meses

Finalissima: Revelan las posibles sedes para Argentina vs España