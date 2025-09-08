Impactante discurso del plantel de Independiente: pide apoyo a los clubes argentinos

Independiente: "Descalificación para ambos o disputando dentro del campo de juego"

El comunicado apunta directamente contra la pasividad de las autoridades durante los disturbios: "Insistimos a las autoridades del partido que lo suspendieran y tomaran acción porque todo se estaba descontrolando, pero no tuvimos respuesta", dijeron. Y agregaron: "Nos da impotencia saber que desde nuestro lugar de jugadores hicimos, insistimos y buscamos la forma de que esto se controlara a tiempo".

image Independiente - U. de Chile fue suspendido antes de comenzar el segundo tiempo del partido de vuelta FOTO: (X/REDES@Sudamericana)/NA.

El plantel no le escapó a la responsabilidad que le corresponde al club, pero pidió igualdad ante las sanciones: "Creemos que había un camino posible para impartir justicia, mismo castigo incluyendo la descalificación para ambos o disputando dentro del campo de juego los 45 minutos restantes".

Y advirtió sobre el peligro de sentar un precedente que premie la violencia: "Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso".

Además, los jugadores de Independiente apuntó a sensibilizar al resto de los equipos del fútbol argentino. "Es por eso que queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar, porque este precedente, y ojalá nos equivoquemos, nos guía hacia un lugar oscuro de cara al futuro de una competición limpia".

También dejaron un mensaje de cara al futuro, necesario para el hincha: "Este club es nuestra casa y la tenemos que cuidar entre todos. Y ahora, en este momento tan delicado, más que nunca tenemos que dejar las diferencias de lado y empujar para adelante. Enfocarnos en lo que viene y en los objetivos que todavía tenemos por cumplir. Esto se logra con trabajo, con compromiso y con algo que nunca nos puede faltar, el apoyo incondicional de ustedes, nuestra gente. Porque la historia de grandeza de este club así lo marca. Cuando estamos unidos somos más fuertes".

