El plantel profesional de Independiente rompió el silencio tras la dura sanción impuesta por la Conmebol, que dejó al club eliminado de la Copa Sudamericana luego de los incidentes ocurridos en el partido ante Universidad de Chile. A través de un comunicado conjunto, los jugadores expresaron su dolor, su impotencia y, sobre todo, su sensación de injusticia.
"ES UN GOLPE QUE NO MERECÍAMOS"
Impactante discurso del plantel de Independiente: pide apoyo a los clubes argentinos
Los futbolistas de Independiente se pronunciaron en un comunicado contra la sanción que le dio la victoria a Universidad de Chile.
En una imagen impactante, todo el plantel de Independiente grabó un video en el que manifiesta su disconformidad unánime ante el fallo de Conmebol. La entidad máxima del fútbol en el continente sudamericano impuso sanción a ambos equipos pero, en una resolución controversial y peligrosa, determinó que fuese la U. de Chile quien avance automáticamente a cuartos de final y que el Rojo sea descalificado.
"Estamos hoy reunidos como equipo, atravesando, igual que nuestros hinchas, el mismo sentimiento de dolor e injusticia", comienza el arquero y capitán Rodrigo Rey, que junto a Federico Mancuello e Iván Marcone son los encargados de leer el mensaje a lo largo de 4 minutos.
Las palabras reflejan el estado de ánimo de un grupo golpeado no solo por la eliminación, sino por la forma en que se dio. El reclamo central gira en torno a la imposibilidad de definir la clasificación dentro del campo de juego, algo que consideran esencial para preservar la esencia del fútbol.
Independiente: "Descalificación para ambos o disputando dentro del campo de juego"
El comunicado apunta directamente contra la pasividad de las autoridades durante los disturbios: "Insistimos a las autoridades del partido que lo suspendieran y tomaran acción porque todo se estaba descontrolando, pero no tuvimos respuesta", dijeron. Y agregaron: "Nos da impotencia saber que desde nuestro lugar de jugadores hicimos, insistimos y buscamos la forma de que esto se controlara a tiempo".
El plantel no le escapó a la responsabilidad que le corresponde al club, pero pidió igualdad ante las sanciones: "Creemos que había un camino posible para impartir justicia, mismo castigo incluyendo la descalificación para ambos o disputando dentro del campo de juego los 45 minutos restantes".
Y advirtió sobre el peligro de sentar un precedente que premie la violencia: "Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso".
Además, los jugadores de Independiente apuntó a sensibilizar al resto de los equipos del fútbol argentino. "Es por eso que queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar, porque este precedente, y ojalá nos equivoquemos, nos guía hacia un lugar oscuro de cara al futuro de una competición limpia".
También dejaron un mensaje de cara al futuro, necesario para el hincha: "Este club es nuestra casa y la tenemos que cuidar entre todos. Y ahora, en este momento tan delicado, más que nunca tenemos que dejar las diferencias de lado y empujar para adelante. Enfocarnos en lo que viene y en los objetivos que todavía tenemos por cumplir. Esto se logra con trabajo, con compromiso y con algo que nunca nos puede faltar, el apoyo incondicional de ustedes, nuestra gente. Porque la historia de grandeza de este club así lo marca. Cuando estamos unidos somos más fuertes".