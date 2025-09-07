En el marco de las elecciones bonaerenses, el Diputado nacional Cristian Ritondo se refirió a la sanción que impuso Conmebol a Independiente por los hechos de violencia que ocurrieron en el partido entre el Rojo y la Universidad de Chile por Copa Sudamericana.
"UN DESASTRE"
Ritondo no matizó nada tras la sanción a Independiente y destrozó a la Conmebol
Cristian Ritondo, Diputado nacional del PRO y hombre fuerte de Independiente, condenó a Conmebol por la decisión que tomó.
El referente del PRO no se guardó nada. Ritondo, que no ocupa un cargo dirigencial en Independiente pero es un hombre fuerte en la conducción tras bambalinas, se expresó realmente molesto y desconcertado por la dura postura de Conmebol hacia la institución de Avellaneda.
Cristian Ritondo: "La verdad que no entiendo cuál es la actitud y qué se premió"
"Me parece una injusticia absoluta lo que ha hecho Conmebol. La verdad que es la primera vez que se beneficia a aquel que hace mucho lío en una cancha, donde agreden. Cansa lo que ha hecho Conmebol con Independiente", dijo Ritondo.
También defendió la imagen del club: "Independiente, más allá de lo último que pasó, no es que lleva solamente un par de años portándose bien. Independiente es el rey de copas, ha demostrado su conducta a través de su histórica vida y lo que la Conembol ha hecho realmente es un desastre".
"Y lo que hacen las hinchadas chilenas, principalmente la U. y Colo Colo, es un desastre. La verdad que no entiendo cuál es la actitud y qué se premió. Porque esto lo que va a hacer es que cualquier equipo que gane, cuando vaya a jugar de visitante, antes de que empiece el partido empiece a tirar piedras y a hacer descontrol", cerró Ritondo.
La sanción contra el Rojo fue muy controversial. El organismo que preside Alejandro Domínguez resolvió por descalificar a Independiente y darle a la Universidad de Chile el boleto automático a la siguiente instancia de la Sudamericana.
Si bien también aplicó penas para el club trasandino, resulta llamativo el desbalance en el castigo entre ambas partes:
- Descalificar a Independiente de la Sudamericana 2025.
- Obligar al Rojo a jugar siete partidos a puertas cerradas como local y sin hinchas en siete partidos como visitante.
- Aplicar multas por un total de 250 mil dólares.
- Imponer a la U. de Chile las mismas restricciones de público y una multa total que asciende a los 270 mil dólares.
- Ordenar a ambos clubes exhibir el mensaje "Basta de racismo, discriminación y violencia" en sus próximos partidos y redes sociales.
- Advertir que, en caso de reincidencia, las sanciones podrían ser aún más graves.
Tan desencajado quedó el club que ya decidió que apelará la medida y está dispuesto a ir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), que depende de FIFA.
En efecto, más allá de las implicancias de cada lado, las palabras de Ritondo esconden algo de lógica en relación al castigo. Conmebol sienta un precedente grave, peligroso. ¿Cómo se juzgará de aquí en adelante los desmanes en partidos de fútbol? ¿Qué es lo que pondera y deja de ponderar en hechos de violencia como los que ocurrieron en el Estadio Libertadores de América - Enrique Bochini?