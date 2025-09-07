Ritondo no matizó nada tras la sanción a Independiente y destrozó a la Conmebol

"Lo que la Conembol ha hecho realmente es un desastre" "Lo que la Conembol ha hecho realmente es un desastre"

"Y lo que hacen las hinchadas chilenas, principalmente la U. y Colo Colo, es un desastre. La verdad que no entiendo cuál es la actitud y qué se premió. Porque esto lo que va a hacer es que cualquier equipo que gane, cuando vaya a jugar de visitante, antes de que empiece el partido empiece a tirar piedras y a hacer descontrol", cerró Ritondo.

2025_08_250820753-scaled Independiente y la U. no pudieron comenzar el segundo tiempo del partido de vuelta por los incidentes en las tribunas FOTO: (X/REDES@Sudamericana)/NA.

La sanción contra el Rojo fue muy controversial. El organismo que preside Alejandro Domínguez resolvió por descalificar a Independiente y darle a la Universidad de Chile el boleto automático a la siguiente instancia de la Sudamericana.

Si bien también aplicó penas para el club trasandino, resulta llamativo el desbalance en el castigo entre ambas partes:

Descalificar a Independiente de la Sudamericana 2025.

Obligar al Rojo a jugar siete partidos a puertas cerradas como local y sin hinchas en siete partidos como visitante.

Aplicar multas por un total de 250 mil dólares.

Imponer a la U. de Chile las mismas restricciones de público y una multa total que asciende a los 270 mil dólares.

Ordenar a ambos clubes exhibir el mensaje "Basta de racismo, discriminación y violencia" en sus próximos partidos y redes sociales.

Advertir que, en caso de reincidencia, las sanciones podrían ser aún más graves.

Tan desencajado quedó el club que ya decidió que apelará la medida y está dispuesto a ir al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), que depende de FIFA.

Néstor Grindetti se defendió de Angulo: "Tengo una trayectoria que me avala" Néstor Grindetti, presidente del Rojo, desbordado

En efecto, más allá de las implicancias de cada lado, las palabras de Ritondo esconden algo de lógica en relación al castigo. Conmebol sienta un precedente grave, peligroso. ¿Cómo se juzgará de aquí en adelante los desmanes en partidos de fútbol? ¿Qué es lo que pondera y deja de ponderar en hechos de violencia como los que ocurrieron en el Estadio Libertadores de América - Enrique Bochini?

