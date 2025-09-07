Kicillof: "espero el llamado, tené el coraje y llamame mañana para empezar a trabajar"

Algunos especulan que este triunfo es para desestabilizar la economía, pero los que están desestabilizando y desequilibrando la economía no están en este escenario, están en el gobierno nacional. Algunos especulan que este triunfo es para desestabilizar la economía, pero los que están desestabilizando y desequilibrando la economía no están en este escenario, están en el gobierno nacional.

axel-kicillof-y-javier-mileijpgwebp Axel Kicillof desafió a Javier Milei a un encuentro para ponerse de acuerdo

“Milei, el pueblo te dio una orden: no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Escuchá al pueblo. Tenemos que imperiosamente reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero el llamado, tené el coraje y la valentía de llamar, trabajar y ponernos de acuerdo“.

“Con esta elección, con este resultado, después de que decían que iba a pintar la provincia de violeta, se ganó con 13 puntos de diferencia, se ganaron 99 municipios, se ganaron 6 de las 8 secciones electorales. Una elección fabulosa. Pero vengo a decirles que con esto hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo”.

“La democracia ante todo y basta de pegarle y acusar al peronismo de que no es democrático y pacífico. Córtenla y se lo digo a todos: democracia, paz y peronismo” cerró el mandatario bonaerense.